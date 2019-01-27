Погода в Ижевске на ближайшую неделю: небольшое потепление и снег

Ближайшая неделя в Ижевске будет переменчивой. Начало недели принесет потепление – к пятнице температура воздуха составит – 5 градусов. Однако к воскресенью вновь похолодает - до -19. По данным Яндекс.Погода, всю неделю будет идти небольшой снег.

В понедельник, 28 января, ожидается -11 градусов днем и -18 ночью. Погода будет снежной. Ветер юго-восточный, 3, 5 м/с.

Ситуация сохранится и во вторник - будет также снежно, однако температура опустится до -13 градусов. Ветер стихнет и составит всего 1, 5 м/с.

В среду, 30 января, ижевчане не почувствуют изменений: температура сохранится на той же отметке. Ветер стихнет и составит всего 0, 6 м/с. И, если утром будет ясно, днем ожидается небольшой снег.

В четверг потеплеет, и температура составит -11 градусов. Ветер южный, 1,7 м/с.

Февраль принесет потепление. 1 февраля ожидается температура -5 градусов,снег и ветер 2,6 м/с.

2 февраля, в субботу, температура сохранится на пятничной отметке. Однако в воскресенье похолодает, и столбик термометра опустится до -19 градусов. Порывы ветра будут достигать 1, 8 м/с.