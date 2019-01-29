2019-01-29T10:39:33+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Удмуртии потеряла три миллиона рублей, вложив их в биткоины

Чтобы получить свои деньги назад, она занимала у друзей, знакомых и брала кредиты
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Игринском районе Удмуртии 58-летняя женщина решила подзаработать не стандартными методами – вложиться в биткоины. Были даже накопления на общую сумму в три миллиона рублей. Вот только, деньги растворились, как и перспективы заработать.

Евгение Сергеевне (имя изменено – прим.ред.) хотелось больше радостей в жизни, а значит, необходимы были деньги. Благо, в заначке была весьма крупная сумма – один миллион рублей, что Евгения копила почти всю жизнь. В поисках быстрого дохода, пенсионерка стала шерстить интернет и наткнулась на один брокерский сайт. Там заполнила анкету – ничего же страшного? Но потом раздался звонок.

- Неизвестный мужчина представился сотрудником этой брокерской компании и предложил ей увеличить доход, вложившись в криптовалюту. Для этого, нужно было перевести им деньги, - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Казалось, что счастье было рядом. Женщина перевела им все свои сбережения. Конечно, на этом мошенники не остановились. Они выпрашивали у нее еще и еще, говоря, что деньги можно будет снять, только если еще будут перечисления. Пенсионерка стала занимать деньги у друзей и знакомых, понабрала кредитов. В общей сложности «голосу на том конце телефона» она отдала три миллиона рублей!

- В настоящее время следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Игринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых, - дополнили в пресс-службе.

Напомним, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы скором до 10 лет.

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