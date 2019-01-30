2019-01-29T14:41:54+03:00
Здоровье

В школах вводят карантин, а в поликлиниках работают кабинеты «неотложки»: в Удмуртию пришел свиной грипп

Ждать ли эпидемии в Ижевске, и что делать при первых симптомах
Ардашева Екатерина
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Чаще всего в больницу обращаются родители с детьми, а взрослые предпочитают лечиться самиЧаще всего в больницу обращаются родители с детьми, а взрослые предпочитают лечиться самиФото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Россию вернулся штамм гриппа А(Н1N1), который свирепствовал в 2009 году. Так, в январе эпидемия была объявлена в Свердловской области, немало заболевших в Самаре и Питере. Есть и первые смертельные случаи - в Великом Новгороде от свиного гриппа скончалась женщина. Нужно ли бояться эпидемии ижевчанам?

- В ближайших к Удмуртии регионах ситуация по гриппу пока сохраняется стабильная, так что и Удмуртии с их стороны ничто не угрожает, - рассказала заведующая отделом обеспечения эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии Татьяна Недобежкина. - Сказать с уверенностью, окажет ли превышение порога заболеваемости в Екатеринбурге влияние на ситуацию в Удмуртии, невозможно, так как перемещение людей между регионами имеет случайный характер.

Тем временем, по данным Центра гигиены и эпидемиологии, в настоящий момент по республике зафиксировано 50 случаев гриппа (из них 23 подтверждены). Порог заболеваемости по республике превышен на 7,7%. Зафиксированы вирусы группы А - сезонный грипп H3N2 и «свиной» грипп H1N1, вирус парагриппа. Большая часть заболевших - дети от 3 до 14 лет. В связи с этим в учебных учреждениях Удмуртии введен карантин - закрыты 124 класса 89 школ и 196 групп в 180 детских садах. Больше всего заболевших в Дебесском, Завьяловском, Шарканском и Малопургинском районах, а также в Можге. В Ижевске, однако, ситуация пока стабильная - здесь рост заболеваемости ожидается в середине февраля.

Нужно ли прививаться?

В настоящий момент привиты 42,1% жителей республики. От заявленных штаммов вакцина, к счастью, защищает.

- Официально прививочная кампания против гриппа уже окончена, так как заболеваемость по республике уже достаточно большая, - отметила заведующая терапевтическим отделением одной из государственных поликлиник Ирина Иванова. - Сейчас прививаться нет никакого смысла. Вакцинировать человека по его желанию, конечно, могут, однако в прививочном центре должны обязательно предупредить, что иммунитет будет формироваться в течение 2 недель, и в это время контакта с заболевшими ОРВИ ни в коем случае быть не должно.

По словам Ирины Ивановой, в период подъема заболеваемости ОРВИ в каждой поликлинике обязательно работает кабинет неотложной помощи, в котором дежурит терапевт или врач-инфекционист. В этот кабинет можно обратиться без предварительной записи.

В настоящий момент привиты 42,1% жителей республики

В настоящий момент привиты 42,1% жителей республики

Что делать, если не привился?

По словам специалистов, самое главное - беречь себя - одеваться по погоде, закаляться, питаться сбалансированно.

- Не помешает дополнительно принимать в сезон простуд витамин С, дважды в день промывать нос, чтобы возбудители заболеваний не скапливались на слизистой оболочке и, разумеется, тщательно мыть руки - чем чаще, тем лучше, - говоря врачи. - Рекомендуется как можно чаще проводить в помещении влажную уборку. А вот кондиционер в период высокой заболеваемости лучше не включать - на его фильтрах оседают болезнетворные микроорганизмы, которые потом могут снова попасть в воздух и далеко разнестись с его потоком.

При подозрении на грипп, конечно, лучше всего сразу показаться врачу - первыми симптомами будут высокая (до 38-39 градусов) температура, ломота в теле, интоксикация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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