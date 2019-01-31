«Черный лебедь», «красная балерина» и «Лара Крофт»: в каких образах выходила на лед фигуристка из Ижевска Алина Загитова?

За каждым прокатом уроженки Ижевска Алины Загитовой, будь то короткая программа или произвольная, с замиранием сердца смотрят миллионы поклонников по всему миру. И каждый образ, в котором фигуристка выходит на лед, становится узнаваемым. «Комсомолка» собрала самые запоминающиеся из них.

Черный или белый лебедь?

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На прокат короткой программы в Зимних Олимпийских Играх-2018 Алина вышла на лед в костюме черного лебедя. Или все-таки белого? Во время выступления девушка успела почувствовать себя и в той, и в этой роли. А все благодаря специальной ткани с пайетками, из которой был сшит наряд. Когда пайетки лежат одной стороной – цвет платья черный, а когда другой – белый. Поэтому фигуристка мастерски перешла с «темной» стороны на «светлую».

Победная балетная пачка

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Произвольную программу Олимпийских игр девушка откатала в ярко-красной балетной пачке.... И победила! Поэтому весь мир знает Загитову как «красную балерину». И никто даже не вспомнил, что в точно таком же образе когда-то выступала Евгения Медведева. Оказывается, в «юниорском» прошлом Алина «донашивала» платье за Женей, и на Олимпиаду ижевчанке сшили идентичное – настолько оно подошло.

Лара Крофт

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Из лебедя и балерины Алина перевоплотилась в расхитительницу гробниц Лару Крофт. На лед турнира Nebelhorn Trophy она вышла в дерзком наряде – косухе, майке и кожаных узких штанах, исполненных в черном цвете. Для полноты образа на брюках были выполнены даже выточки для кобуры!

Тигрица на льду

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Показательные выступления Чемпионата Европы-2018 Алина откатала в настоящем «животном» образе – образе тигрицы. Блестящий комбинезон выгодно переливался под светом софитов, а «голая» спина наряда удачно подчеркнула изящную фигуру спортсменки. «Шкура» зверя смотрелась как вторая кожа!

Кармен

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Произвольная программа Алины на Чемпионате Европы-2019 в Минске была поставлена под композицию Жоржа Бизе. Образ горячей цыганки Кармен подошел Загитовой: блестящий черный гипюровый верх, корсет и красная, только кажущаяся прямой юбка помогли фигуристке зажечь настоящий огонь на льду.

Мадока Канамэ

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Мадока Канамэ – главная героиня одноименного анимэ-сериала. И в этот образ сумела перевоплотиться Алина Загитова! Наряд фигуристки с некоторыми изменениями был скопирован с костюма японской волшебницы: платье, банты на голове и даже украшения! Единственное, вместо красных туфель уроженка Ижевска надела белые коньки.

Призрак оперы

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Под музыку из мюзикла «Призрак Оперы» Алина представила короткую программу на Чемпионате России-2019. Она вышла в легком белом платье с корсетной частью, вышитой стразами. Яркий костюм и не менее яркое выступление! Фигуристка откатала программу без ошибок и стала лидером соревнований.

КСТАТИ!

Костюмы для Алины Загитовой шьет Ольга Рябенко. Образы продумываются совместно с тренером и фигуристкой вплоть до самых мелких деталей. Поэтому каждый запоминается и вызывает восхищение как у судейского состава, так и у болельщиков. Как рассказала Ольга в одном из интервью, цена готового костюма варьируется от 20 до 60 тысяч рублей. Стоимость зависит от выбранной ткани и декора. И к тому же, ручная работа...