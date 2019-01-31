Снегу и сосулькам - бой: куда обращаться ижевчанам, чтобы почистили крышу дома?

«Комсомолка» собрала 7 самых распространенных вопросов об уборке снега с крыш и во дворах.

КТО ДОЛЖЕН ЧИСТИТЬ КРЫШИ?

По правилам благоустройства уборкой снега и сосулек с крыш должна заниматься управляющая компания или ТСЖ. А вот за козырек балкона отвечает сам собственник. Если он не может самостоятельно почистить его, он должен обратиться в управляющую компанию, которая за деньги или бесплатно окажет такую услугу.

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ КРЫШИ?

При снегопаде чистить крыши должны также ежедневно, до 10 утра. В тихую, бесснежную погоду делать это можно реже - главное, чтобы высота не превышала норму. Отметим, что снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться в тот же день. А на местах очистки должны быть установлены знаки и ограждения.

СКОЛЬКО СНЕГА МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ НА КРЫШЕ?

По правилам, высота сугроба на покатой крыше не должна превышать 30 см.

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ УБИРАТЬ СОСУЛЬКИ?

Сразу же после их появления. Размер сосулек при этом значения не имеет.

КТО ДОЛЖЕН УБИРАТЬ СНЕГ ВО ДВОРЕ?

Делать это должны управляющие компании или ТСЖ. При этом вывоз снега в их обязанности не входит - вывозить снег со двора они должны только в том случае, если снегосвалка мешает привычному ритму жизни (например, снег лежит на проезжей части, тротуарах, завалил детский городок). При этом оплачивать грузовую машину, которая вывезет снег, будут сами жильцы - за счет средств текущего ремонта. Решение об этом должны принять сами жители.

Фото: Мария Хафизова

МОГУТ ЛИ ЖИТЕЛИ САМИ ОЧИСТИТЬ ДВОР?

Да. Жильцы могут вызвать транспорт для очистки придомовой территории. Для этого необходимо провести собрание собственников, которые согласуют использование средств из текущего ремонта.

Кроме того, жители всегда могут передать право распоряжаться этими средствами совету дома, который без дополнительных собраний будет решать подобные мелкие вопросы.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Для начала, конечно, стоит решить вопрос «миром» и позвонить в свою УК или ТСЖ (номера указаны в квитанциях) и оставить диспетчеру заявку. Реакция на сосульки должна быть незамедлительной - их тут же должны убрать. С сугробами сложнее. Через 2 часа после заявки представитель компании должен явиться на место и составить акт о некачественном содержании общего имущества. Далее двор должны почистить в самые короткие сроки.

Если реакции нет, обращайтесь по следующим адресам:

* В муниципальную милицию (ул. Пушкинская, 276, 41-43-11) или прислать письмо на почту umm@izh.ru. Для большей эффективности приложите к заявлению фото неубранной территории. Реагируют на такие обращения, как правило, быстро.

* Еще один орган защиты - Госжилинспекция Удмуртии (улица М. Горького, 73, 39-00-01, shiur@inbox.ru). К заявлению также желательно приложить фотографии.

КСТАТИ

По данным городского отдела муниципальной милиции, в этом сезоне по «зимним составам» были составлены 160 протоколов, из них 88 - за снежные навесы и сосульки, 72 - за несвоевременную очистку от снега проездов и тротуаров на придомовых территориях. Общая сумма штрафов составила около 1 млн рублей.