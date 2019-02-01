10yearschallenge: как в Ижевске изменились цены на такси, сахар и билеты в кино за 10 лет

Флешмоб #10yearschallenge продолжает набирать обороты – ежедневно тысячи людей выкладывают истории и фото своего преображения за минувшую декаду. «Комсомолка» тоже решила немного поностальгировать и вспомнить, какими были цены 10 лет назад.

Делитесь в комментариях, что больше всего в 2009 году запомнилось вам!

Средняя зарплата

Литр бензина

Стоимость проезда

Яйца

Литр водки

Килограмм свинины

Килограмм сахара

Килограмм пшеничного хлеба

Килограмм картошки

Билет в кино

пачка сигарет

Население Ижевска

Средняя цена 1 кв.м. квартиры

Поездка в такси по городу

*Использованы данные Удмуртстата и Федеральной службы статистики