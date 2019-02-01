#10yearschallenge: как в Ижевске изменились цены на такси, сахар и билеты в кино за 10 лет
Флешмоб #10yearschallenge продолжает набирать обороты – ежедневно тысячи людей выкладывают истории и фото своего преображения за минувшую декаду. «Комсомолка» тоже решила немного поностальгировать и вспомнить, какими были цены 10 лет назад.
Делитесь в комментариях, что больше всего в 2009 году запомнилось вам!
Средняя зарплата
Литр бензина
Стоимость проезда
Яйца
Литр водки
Килограмм свинины
Килограмм сахара
Килограмм пшеничного хлеба
Килограмм картошки
Билет в кино
пачка сигарет
Население Ижевска
Средняя цена 1 кв.м. квартиры
Поездка в такси по городу
*Использованы данные Удмуртстата и Федеральной службы статистики
ИСТОЧНИК KP.RU
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