2019-02-01T12:58:54+03:00
Общество

#10yearschallenge: как в Ижевске изменились цены на такси, сахар и билеты в кино за 10 лет

«Комсомолка» решила присоединиться к популярному флешмобу и немного поностальгировать
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Флешмоб #10yearschallenge продолжает набирать обороты – ежедневно тысячи людей выкладывают истории и фото своего преображения за минувшую декаду. «Комсомолка» тоже решила немного поностальгировать и вспомнить, какими были цены 10 лет назад.

Делитесь в комментариях, что больше всего в 2009 году запомнилось вам!

Средняя зарплата

Средняя зарплата

Литр бензина

Литр бензина

Стоимость проезда

Стоимость проезда

Яйца

Яйца

Литр водки

Литр водки

Килограмм свинины

Килограмм свинины

Килограмм сахара

Килограмм сахара

Килограмм пшеничного хлеба

Килограмм пшеничного хлеба

Килограмм картошки

Килограмм картошки

Билет в кино

Билет в кино

пачка сигарет

пачка сигарет

Население Ижевска

Население Ижевска

Средняя цена 1 кв.м. квартиры

Средняя цена 1 кв.м. квартиры

Поездка в такси по городу

Поездка в такси по городу

*Использованы данные Удмуртстата и Федеральной службы статистики

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ижевске главный бухгалтер организации похитила 4 миллиона рублей
Валерий Старцев стал начальником «Поисково-спасательной службы Удмуртии»
Молодой человек перевернулся на автомобиле в Ижевске
ТОП высокооплачиваемых вакансий назвали в Удмуртии
Открытие гипермаркета французской сети Leroy Merlin в Ижевске запланировали на апрель 2019 года
В администрации Ижевска прошло заседание городского штаба ЖКХ
Подать заявление для записи ребенка в первый класс в Ижевске можно через портал Госуслуг
Минздрав опубликовал график передвижения мобильных диагностических комплексов по Удмуртии
Сельские школы Удмуртии получили новые автобусы
За 2018 год подростки в Удмуртии совершили 590 преступлений
Ижевчанин из-за невнимательности остался без денег
В общем доступе жителям Удмуртии операторы спутникового ТВ гарантируют 20 бесплатных каналов