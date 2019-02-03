Популярный в 90-х рэпер Децл умер в Ижевске после концерта
В Ижевске после умер известный рэпер Децл (настоящее имя Кирилл Толмацкий). О смерти артиста сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий.
«Кирилла больше нет», — написал он на своей странице в Facebook.
На официальной странице исполнителя «ВКонтакте» опубликовано сообщение: «Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами».
По предварительной информации Пятого канала, в этот вечер Децл выступал на закрытом мероприятии в кафе Posh Lounge.
По словам концертного директора Павла Беленца, музыкант после выступления пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. Децл скончался спустя полчаса после концерта. По предварительной информации, у него произошла остановка сердца.
В соцсетях опубликованы видеозаписи, которые сделали гости последнего концерта Децла.
Редакция приносит родственникам Кирилла искренние соболезнования.
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ИСТОЧНИК KP.RU