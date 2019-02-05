Холода в Ижевске: как долго дошколята должны гулять при морозе и при какой погоде отменяют занятия в школах

- У ребенка освобождение от физкультуры после болезни, но его заставили присутствовать на уроке, несмотря на то, что урок был зимой на улице! Может ли школа такое себе позволять? – обратились к нам сразу несколько ижевчанок. «Комсомолка» решила ответить на этот вопрос и разобраться, при какой температуре отменяют занятия в школах, а при какой – уроки на свежем воздухе и прогулки.

Чтобы найти ответы, мы отправились изучать санитарно-эпидемиологические требования к работе дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных учреждений.

КАК ДОЛГО ЗИМОЙ ДОЛЖНЫ ГУЛЯТЬ ДЕТИ В САДИКЕ?

Согласно нормам СанПиН, воспитанники детских садов должны ежедневно гулять по 3 - 4 часа. Обычно детей выводят на улицу дважды в день: в первую половину дня и после дневного сна, а также перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулок сокращают.

Также в дошкольных учреждениях предусмотрены занятия по физическому развитию детей 5 - 7 лет на открытом воздухе. Их проводят круглогодично раз в неделю при отсутствии у детей медицинских противопоказаний. Продолжительность таких занятий устанавливается для каждого возраста и не может составлять более 20-30 минут.

ПРИ КАКОЙ ПОГОДЕ ФИЗКУЛЬТУРА МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ НА УЛИЦЕ?

Дети до 12 лет могут заниматься в зимнее время на улице при температуре не ниже - 9°С, а старшеклассники при температуре не ниже – 15...-16°С при скорости ветра менее 5 м/с. При скорости ветра более 10 м/с, а также в дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проходить в спортзале.

НУЖНО ЛИ ХОДИТЬ НА ФИЗКУЛЬТУРУ, ЕСЛИ ЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ?

- Разумеется, справка об освобождении от занятий физкультурой предусматривает не только ограничение двигательной активности школьника, но и защиту его от переохлаждения, - объяснила педиатр одной из городских клиник Ижевска. - Особенно, если ребенок переболел респираторной инфекцией. В справке это не прописывается, но подразумевается. Это относится не только к занятиям физической культурой, но и к присутствию на каких-то других школьных уличных мероприятиях (поездки, экскурсии, праздники на свежем воздухе). Конечно, во время урока школьник должен находиться под присмотром учителей, но это не обязательно должен быть учитель физкультуры. Ребенок может позаниматься в библиотеке или выполнить задание классного руководителя. Почему в некоторых школах выводят на улицу освобожденных от физкультуры детей – вопрос, прежде всего, к администрации этих школ. Но если родитель хочет перестраховаться, то он всегда может попросить педиатра, выписывающего ребенку справку, указать, в течение какого срока школьнику нужно избегать переохлаждения.

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ ОТМЕНЯЮТ?

В Ижевске занятия в школах отменяют при температуре –27°С - для 1-4 классах, а при –30°С – для всех классов, с 1 по 11

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