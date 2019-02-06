2019-02-06T13:51:12+03:00
Общество

«Мело, мело по всей земле»: На Ижевск обрушились снегопады

Как город справляется со снежной стихией
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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5 февраля Ижевск буквально накрыла стихия – начавшийся днем снегопад продолжался несколько часов. Ждать ли нам повторения бури, и как город справляется с ее последствиями, разбиралась «Комсомолка».

БОРЬБА СО СНЕГОМ

По данным городских властей, на уборку дорог «бросили» 149 единиц техники. Работы шли всю ночь. Продолжились они и днем – 6 февраля на очистку дорог вывели 90 единиц техники предприятий благоустройства – МУП «ДРЭУ», ООО «Радонеж», ООО «ИжАвтоСнаб», ООО «Строй-18». Основная часть работ ведется на спусках, подъемах, перекрестках, а также по маршрутам движения общественного транспорта, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Не забывают службы и про тротуары и межквартальные дороги.

- Есть недоработки на перекрестках, снова образовались заужения на дорогах и снежный накат. В дневную смену подрядчики приступят к устранению этих недочетов. Призываю водителей при движении соблюдать ПДД, выбирать скоростной режим согласно дорожной обстановке, - написал на своей странице глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

СЛОВО ЖИТЕЛЯМ

Тем временем, ижевчане, оценивая уборку дорог, разделились во мнениях.

- Восточный поселок. С проезжей части весь снег на пешеходки сгребают (пер. Уральский), тротуар на Герцена вообще не чистят (от трамвая до детских садов). Межквартальные дороги только метут, не срезая снег, уже жолоб образовался (пр-д Чапаева), - написала в группе «Благоустройство Ижевск» «ВКонтакте» Любовь Егорова.

- На остановке «Удмуртский государственный университет» скороли лед, но не вывезли его, а положили прямо там, где останавливается транспорт. Теперь очень неудобно заходить, - говорит ижевчанка Анастасия Захарова.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- Устиновскому району за очистку 5-, даже шлюзы почистили, - рассказал горожанин Александр Сушко.

ЧТО С ПОГОДКОЙ?

По данным Росгидрометцентра России, снегопады продолжатся в Ижевске 7 и 8 февраля (четверг и пятница). Температура будет колебаться от -12 до -14 градусов. На дорогах Удмуртии возможны снежные заносы. К выходным осадков не ожидается.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НЕ СНЕГ НА УЛИЦАХ ГОРОДА?

* В информационно-диспетчерскую службу по тел. 072 (998-072 с мобильного);

* В Службу благоустройства и дорожного хозяйства по тел. 78-72-78;

* В Управление муниципальной милиции по тел. 41-41-12, 41-43-11.

Но дозвониться по этим номерам бывает сложно. Поэтому заявку можно оставить с помощью сервиса «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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