Мастер-класс по созданию бургеров, живопись шерстью и грузинская кухня: 9 мастер-классов в Ижевске для взрослых

Научиться чему-то новому никогда не поздно - нужно лишь желание и немного свободного времени. «Комсомолка» собрала 9 мастер-классов, которые будут интересны не только детям, но и взрослым.

Мокрое валяние (16+)

Даже если вы никогда прежде не работали с войлоком, мастер-класс придется вам по душе. Здесь вы научитесь делать картины и игрушки из шерсти, а еще теплые варежки, тапочки, шапки или палантины. Отличный повод утеплиться!

Фото: vk.com/xomaokmk

Цена: от 1000 рублей (в стоимость входят материалы)

Продолжительность: зависит от сложности выбранного изделия

Где: ул. Холмогорова, 21

Когда: по предварительной записи (24-14-29)

Создание изделий из полимерной глины (7+)

Если у вас до сих пор нет ни одного украшения, сделанного своими руками, самое время исправить это! На мастер-классе вас научат делать брелоки и украшения из полимерной глины. Берите с собой подруг - сможете вдоволь наболтаться во время занятия!

Фото: vk.com/club50856059

Цена: от 300 рублей (материалы и инструменты предоставляются мастером)

Продолжительность: 5 часов

Где: ул. Лихвинцева, 46

Когда: по предварительной записи (89090677570)

Мастер-класс по декупажу

Декупаж - это техника, при которой предметы декорируются с помощью наклеивания на них рисунков и орнамента. На мастер-классе вы научитесь создавать дизайнерские шкатулки, вазы и другие предметы обихода.

Фото: vk.com/club50856059

Цена: 250 рублей в час (понадобится свой предмет декора)

Продолжительность: 5 часов

Где: ул. Лихвинцева, 46

Когда: по предварительной записи (89226812156)

Возраст: 14+

Мастер-класс по созданию авторской игрушки (7+)

Добродушные зайцы и улыбчивые куклы, забавные совы и медведи - текстильные игрушки словно созданы для того, чтобы создавать дома уют. Делать их вас научат на мастер-классе «Интерьерные, текстильные куклы и игрушки». Будет интересно!

Фото: vk.com/xomaokmk

Цена: от 900 рублей (в сумму входит авторская выкройка и расходные материалы)

Продолжительность: зависит от сложности выбранного изделия

Где: ул. Холмогорова, 21

Когда: 18 февраля в 16:00

Мастер-класс по гончарному делу (14+)

На мастер-классе вы сможете попробовать себя в роли гончарного мастера и слепить из глины настоящую чашку, а под руководством мастера в технике ручной лепки сотворить блюдце собственного дизайна.

Фото: vk.com/club50856059

Цена: от 1300 рублей (материалы и инструменты предоставляет мастер, обжиг и глазировка входит в стоимость)

Продолжительность: 3 часа

Где: ул. Красногеройская, 63Б

Когда: по предварительной записи

Мастер-класс по созданию бургеров (18+)

«Подтянуть» кулинарные навыки и отлично провести время в приятной компании можно на Burger Party. Увлекательное путешествие в мир сочных котлет, хрустящих булочек, листов салата и сыра заставит признаться в любви… трем видам бургеров, готовить которые научат на этом мастер-классе.

Фото: vk.com/izevskmk

Цена: 1000 рублей (продукты входят в стоимость)

Продолжительность: от 2,5 до 3,5 часов

Где: ул. 10 лет Октября, 53 (офис 482)

Когда: 14 февраля в 18:00

Мастер-класс по созданию брошки (12+)

На мастер-классе вы научитесь создавать изумительные брошки из живых цветов и эпоксидной смолы. Получившееся изделие вы сможете забрать домой.

Фото: vk.com/club50856059

Цена: 650 рублей (материалы предоставляются мастером)

Продолжительность: 2 часа

Где: ул. Лихвинцева, 46

Когда: 12 февраля в 18:00 (предварительная запись по телефону 89630308506)

Мастер-класс по скрапбукингу (7+)

Скрапбукинг - это искусство декорирования блокнотов и фотоальбомов. Освоить его (а заодно обзавестись красивой открыткой или альбомом) вы сможете на мастер-классе «Скрапомания».

Фото: vk.com/xomaokmk

Цена: от 300 рублей (расходные материалы предоставляются мастером)

Продолжительность: зависит от сложности выполняемой работы

Где: ул. Холмогорова, 21

Когда: по предварительной записи

Мастер-класс по грузинской кухне (18+)

На этом кулинарном уроке у ижевчан появится возможность ближе познакомиться с грузинской кухней и научиться готовить три блюда: хинкали, хачапури по-аджарски и грузинский салат.

Фото: Pixabay

Цена: 1800 рублей (продукты входят в стоимость)

Продолжительность: от 2,5 до 3 часов

Где: ул. Карла Маркса, 227

Когда: по предварительной записи

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