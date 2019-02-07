Ижевчане заработали на фальшивых ДТП больше миллиона рублей

Ижевск, 2016 год. Два друга открыли автосервис на Армейской. Из гаража сделали приличное помещение, где помогали практически в любом виде ремонта. Не сказать, что дела пошли плохо, но примерно в феврале 2017 года решили устроить себе дополнительные заработки.

На аферу соглашались клиенты

Принцип был прост. Мужчины покупали битые авто и создавали видимость ДТП. Покупали, например, автомобиль «Мазда», у которого нет фары и сколот бампер, раскрывали подушку безопасности. Повреждали именно те элементы, которые влияют на безопасность – так страховая выплатить больше денег.

- Потом искали второй автомобиль, который был бы виновником аварии и стоил гораздо дешевле – Газель, «Рено Логан» и так далее, - рассказал старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Удмуртии Евгений Газидулин. – - Ребята держали сервис, так что с поиском поврежденных авто проблем не было. С водителями договаривались без проблем. Кто-то сам был клиентом автосервиса, кого-то находили среди знакомых. Всем предлагали долю от аферы.

«Подставы» устраивали в Строителе

С участниками «левого» ДТП выбирали день икс, договаривались о времени. Чаще всего аварии разыгрывали в районе «Болота», Строителя, в Первомайском районе с 21.00 до 23.00, чтобы было как можно меньше свидетелей.

- А дальше участники аварии звонили в ГИБДД. На место выезжал уже подготовленный ими сотрудник, который выдавал справку. Был вместе с ним и другой инспектор, который про аферу не знал. Но с учетом того, что «участники» ДТП не отрицали обстоятельств, никто не заподозрил подставы, - рассказывает старший следователь.

Выручили больше миллиона

Собрав набор документов, «пострадавший» обращался в страховую, которая и выплачивала деньги. За одну аварию «поднимали» от 300 тысяч рублей, которые потом делились между всеми участниками процесса, а некоторые авто после «аварий» восстанавливали и продавали. На данный момент в уголовном деле четыре человека – два организатора, один водитель, который участвовал в инсценировке и уже бывший сотрудник ГИБДД.

- Всего с февраля по апрель 2017 года обвиняемыми инсценировано 4 дорожно-транспортных происшествия, от страховых компаний ими получено более 1,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Уголовное дело направили в суд. Автоподставщикам грозит до 10 лет.

В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что факты противоправной деятельности был выявлен подразделением собственной безопасности ведомства. Сотрудник ГИБДД, принимавший участие в преступлениях, уволен из органов за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.