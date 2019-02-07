2019-02-07T15:47:40+03:00
Общество

Jane Air представит новые песни в Ижевске 22 февраля

Музыканты выступят в клубе «Свет»
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Фото: vk.com/janeair_izh19Фото: vk.com/janeair_izh19
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Уже больше 15 лет группа Jane Air экспериментирует, вдохновляясь последними музыкальными тенденциями, но при этом не изменяют своему неповторимому стилю. Вот и 22 февраля ребята приезжают в Ижевск, чтобы презентовать новый EP. Поклонники ещё не слышали свежих песен, но уже ждут термоядерный микс рока, рейва и хардкора.

Музыканты обещают взрывной сет с любимыми песнями с разных альбомов: дерзкого «Pull Ya& Let It Doll Go!», ставшего классикой «Jane Air», драматично-альтернативного «Pere-Lachaise: Любовь и немного смерти», изысканно-мрачного «Sex&Violence», роскошно-клубного «Weekend Warriors», электронно-дабстепового «Иллюзия полёта» и тягуче-морского «Чёрная гавань». Порадуются хитам и те, кто с группой с самого начала, и те, кто проникся её композициями на волне популярности в 2007-м, и те, кто открыл для себя творчество только в этом десятилетии.

Ну и конечно, главный сюрприз – в каком направлении Jane Air играет сейчас? Какие треки ждут нас на танцполе? Это и предстоит выяснить 22 февраля.

Одно известно точно – безбашенный угар, свойственный всем живым выступлениям группы, останется неизменным.

Когда: 22 февраля, 19:00 (музыканты на сцене с 20:00)

Где: клуб «Свет» (ул. Свободы, 173)

Сколько: от 700 рублей

Подробности в группе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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