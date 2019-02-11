2019-02-11T18:54:38+03:00
Недвижимость

Заметенный Ижевск: на какие улицы жалуются ижевчане и где будет работать снегоуборочная техника?

«Комсомолка» собрала несколько фото с улиц города
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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«Комсомолка» продолжает следить за снежной ситуацией в Ижевске. Так, сегодня в городе работают 98 единиц спецтехники. Мы собрали несколько фото с заметенных улиц.

Вот такое фото с улицы Ворошилова опубликовал ижевчанин Александр Сушко.

Фото: Александр Сушко

Фото: Александр Сушко

Работа подрядчика в Ленинском районе.

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Работа подрядчиков по расчистке пешеходных зон Октябрьского района.

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

Фото:vk.com/izh_blagoustroystvo

ГДЕ ПРОЙДУТ РАБОТЫ?

В ближайшее время подрядные организации проведут работы в следующих районах:

- очистка ступеней от снега, сбор мусора на ул. 10 лет Октября, ул. Парковая, ул. Бабушкина, в пер. Спартаковский, подземных переходах на ул. 40 лет Победы, ул. Удмуртская, ул. М. Горького у собора Александра Невского, Воткинском шоссе;

- расчистка зон пешеходных переходов, тротуаров на ул. 9 Января, ул. 10 лет Октября, ул. Маслюкова, ул. Курченко, ул. Кудинова, пр. Калашникова, в гор. Строителей, мкрн Малиновая Гора;

- расчистка и расширение проезжей части на улицах центрального квадрата, ул. Азина, ул. Областная, ул. Мужвайская, ул. Драгунова, ул. Гагарина, ул. Автозаводская, Славянском шоссе, улицах Восточного поселка, в районе Татарбазара, Лесозавода, гор. Строителей, пос. Машиностроителей, мкрн Горка, Сосновый бор, Люлли;

- перекидка снега на ул. Клубная, ул. Новоажимова, ул. Автозаводская;

- вывоз снега на ул. Пушкинская, ул. Новоажимова, ул. Щорса, ул. Михайлова, ул. Революционная, в пер. Революционный.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если вас не устраивает, как чистят снег, то вы можете обращаться в следующие службы:

• Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

• МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Действует смс-оповещение о принятии, выполнении заявок, поступивших от жителей и организаций, а также сроках их выполнения.

• Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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