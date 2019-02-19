Святыни Удмуртской земли: Ради чего стоит ехать в Ризоположенский женский монастырь в селе Люк?

«Комсомольская правда»-Ижевск» начинает проект «Святыни Удмуртской земли», в рамках которого мы будем говорить о духовных сокровищах нашей республики - храмах, монастырях, уникальных иконах и других православных святынях. И начнем мы с рассказа о Ризоположенском женском монастыре в селе Люк.

Петропавловский храм и старинная церковь

От Ижевска до Люка - всего 40 минут езды. За очередным поворотом деревья, растущие по обочинам шоссе, расступаются, и с горы открывается панорама села, центральное место в которой занимает старинный храм святых Петра и Павла - нарядный, изящный, с высокой колокольней и целой россыпью ярко-голубых куполов. Выстроен он был в 1912 году по проекту вятского губернского архитектора Ивана Чарушина, автора Свято-Михайловского собора в Ижевске. Сейчас Петропавловский храм входит в комплекс Ризоположенского женского монастыря, открытие которого состоялось 14 августа 2016 года.

На территории монастыря сохранилась старинная деревянная Ризоположенская церковь, выстроенная в селе Большой Кияик в 1876 году и перенесенная в Люк.Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Кстати, прихожане рассказывают: еще до того, как Петропавловский храм освятили заново, во время грозы туда вплыла сияющая шаровая молния и, никого не задев, завершила свой путь в алтаре. Для верующих это стало добрым знаком.

Кроме каменного храма, на территории монастыря также находится старинная деревянная церковь с очень интересной историей. В 1986 году, когда в храме святых Петра и Павла еще размещался сельский клуб, житель Люка Вениамин Глухих занялся возрождением духовной жизни села. Он организовал «переезд» заброшенного храма 1876 года постройки из своей родной деревни Большой Кияик в Люк. При поддержке местного колхоза храм заново собрали возле каменного храма, расширили, обновили и освятили в честь Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

В 1991 году здесь был открыт одноименный приход, еще через три года Вениамин Глухих получил сан священника и начал проводить богослужения в старинной церкви. Ну а каменный храм Петра и Павла верующим вернули только в 1997 году, после чего его отреставрировали силами прихожан. Отец Вениамин мечтал о том, чтобы устроить здесь монастырь: он организовал строительство келейного корпуса, трапезной, дома для паломников. Однако воплотить эти чаяния в жизнь священник не успел, и после его смерти этим вопросом никто не занимался.

Открыть в селе Люк женский монастырь удалось лишь к 2016 году. Во многом это было заслугой нового Удмуртского митрополита, отца Викторина, - он пригласил для помощи в организации обители опытную монахиню Глафиру, которая сейчас является игуменьей Ризоположенского монастыря.

Село Люк интересно не только тем, что здесь находится Ризоположенский монастырь. Это еще и родина экзарха Грузии (то есть главы Грузинской православной церкви) митрополита Алексия и знаменитого этнографа Дмитрия Зеленина.Фото: Диля Ахмадишина

Возможность обрести покой

Ризоположенский монастырь - пожалуй, одна из самых тихих и уединенных святынь Удмуртии. Здесь не так много монахинь и трудниц - женщин, которые живут и работают в монастыре, - сюда не приезжают толпы паломников и туристов, а если зайти в храм Петра и Павла не во время службы, то вы почти наверняка окажетесь там единственным посетителем. Население Люка - полторы тысячи человек, из них всего несколько десятков посещают храм регулярно. Некоторые верующие приезжают в монастырь из Ижевска и окрестных деревень, но их число также невелико.

Сердце Ризоположенского женского монастыря - храм святых Петра и Павла. В советские годы он был признан памятником истории и культуры республиканского значения.Фото: Диля Ахмадишина

Безусловно, для прихода это печально, однако такая уединенность дает верующему возможность сосредоточиться, отогнать неуместные мысли, помолиться не торопясь, со всей душой. Тем более что в монастыре рады всем - и тем, кто ходит в Петропавловский храм на службы, соблюдает все таинства и молится, и обычным туристам, приехавшим полюбоваться храмом как памятником архитектуры. А он и правда уникален: в советские годы храму Петра и Павла удалось избежать разрушения, и закрыли его только в 1960 году, и потому здесь сохранились многие росписи начала XX века, а также необычная напольная плитка, созданная елабужскими мастерами. Ну а уже после возрождения храма сюда привезли множество святынь, среди которых - ковчег с частичками мощей святых и уникальные старинные иконы.

Фото: Диля Ахмадишина

Кто и зачем ездит в монастырь?

В Ризоположенском монастыре живут монахини, которые посвятили свою жизнь Богу и проводят время в непрестанных трудах и молитвах. Это особый выбор, на который решаются немногие. Другое дело - трудницы. Трудницей может стать любая верующая: для этого достаточно приехать в монастырь и побеседовать с игуменьей, выразив свое желание помочь монастырю. Женщины живут здесь по несколько дней, кто-то и дольше, они молятся вместе с монахинями, и помогают им - в храме, на огороде, на скотном дворе, трудясь во Славу Божию.

Фото: Диля Ахмадишина

Трудницами редко становятся те, кто счастлив и доволен жизнью. Чаще всего это женщины, пережившие трагедию, или те, у кого что-то не ладится в семье, женщины с душевными травмами, ищущие покоя и мира. Многие из них уезжают, а затем снова возвращаются в монастырь, тем более что ограничений для трудниц нет - в обители можно жить и трудиться сколько угодно долго, здесь для каждой найдется дело.

Наконец, приезжают в Ризоположенский монастырь и обычные верующие, в том числе из Ижевска. Их привлекает отсутствие суеты и тишина этого места. Чаще всего едут на воскресную службу: она начинается в восемь часов утра, сам же Петропавловский храм открыт для прихожан с шести часов утра. Можно приехать и в любое другое время: помолиться, поставить свечку, заказать молебен, побеседовать с духовенством.

Фото: Диля Ахмадишина

КСТАТИ! Как приехать в монастырь в качестве паломника?

Вы можете обратиться в паломническую службу прихода храма Георгия Победоносца в Ижевске по тел. 8-919-919-13-17 (Светлана Перминова). Служба организовывает паломнические поездки по ижевским и воткинским святыням, в Перевозное и другие святые места. Паломничество здесь органично соседствует с образовательными экскурсиями, когда верующим рассказывают об истории храмов. Также возможны поездки к святыням из других стран с англоязычным сопровождающим.