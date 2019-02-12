Чем посыпают дороги Ижевска? Какие реагенты используют дорожники и безопасны ли они?

Об уличных реагентах среди горожан бытует немало мифов. Почему-то люди уверены, что коммунальщики выбирают едкие, опасные и неэффективные составы, которые разводят грязь, но не убирают лед. «Комсомолка» решила выяснить, чем на самом деле посыпают дороги Ижевска, и насколько безопасны эти вещества. Два вида реагентов

Существует два вида посыпки дорог противогололедными реагентами. Первый - посыпка во время снегопада, второй - выборочная подсыпка накатов, подъемов и пешеходных переходов в спокойную не снежную погоду. Используются при этом два реагента - центральный район города обрабатывается «Экосолом», а все остальные дороги - песчано-соляной смесью. Оба реагента отсыпаются в зависимости от того, какая на улице обстановка - например, учитывается температура воздуха и количество снега.

- Если интенсивность снегопада за 12 часов достигает 1 мм, а температура не выше минус 6 градусов, тогда производится выборочная подсыпка и норма расхода реагента такова: «Экосол» - 15 г/кв. м, песчано-соляная смесь - 150 г/кв. м. Если сильный снегопад, выпадает более 3 мм осадков, и температура от -6 до -18 градусов, а ветер свыше 10 м/с, то норма расхода реагента увеличивается: «Экосол» - 35 г/кв. м, песчано-соляная смесь - 300 г/кв. м, - рассказал Андрей Лубенец, директор муниципального предприятия ДРЭУ, которое является самым крупным подрядчиком.

Как их посыпают?

Как объяснили специалисты, мастер сначала оценивает ситуацию, чтобы понять, сколько реагентов нужно посыпать. Как только начинается снегопад, выезжает машина на подсыпку для того, чтобы реагент сработал. За этой машиной в течение трех часов выходит колонна спецтехники, которая убирает снежную кашу и вновь посыпает дорогу реагентами.

Кстати, все реагенты, которые применяются на дорогах города, проходят экологическую экспертизу. В любом случае, соль наносит какой-то вред обуви, но не нужно забывать о таком понятии, как безопасность движения и людей.

ОПРОС

Стал ли город чище от реагентов, по мнению ижевчан?

Да, стало намного лучше - 30%

Нет, продолжают сыпать каждый день - 18%

Мы не заметили изменений - 52%

Опрос проводился в группе «ВКонтакте». Проголосовали 780 человек.

КСТАТИ!

Куда обращаться?

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска: с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно).

Кроме этого ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

Подрядчики работаю по специальной таблице, в которой четко приписано, в какую погоду сколько реагентов можно сыпать.