Дело Соловьева: какую версию событий излагает сторона обвинения?

13 февраля в Завьяловском районном суде Удмуртии проходит очередное заседание по делу бывшего главы республики Александра Соловьева. Напомним, что прошлые заседания состоялись 31 января и 1 февраля. Сторона обвинения рассказала свою версию того, как экс-чиновник брал взятки. Мы собрали основные данные.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

21 мая, 2012

Удмуртия заключила концессионное соглашение с ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), подконтрольным Александру Забарскому, на строительство мостов через реки Кама и Буй. Решения по распоряжению бюджетными средствами, выдаче разрешений, проведении проверок и так далее принимает правительство Удмуртии.

Март, 2014

У компании начались проблемы, затягивание приемки работ и расчетов с ООО «РИК» могло привести к еще большим расходам, следовательно, и к срыву сроков и даже к приостановлению работ.

Апрель, 2014

- У Александра Соловьёва возник преступный умысел, направленный на получение у Забарского взятки за общее покровительство и попустительство. Соловьев поручил Соловьеву А. М. (бывший замминистра транспорта Удмуртии. - Прим. ред.) организовать ему встречу с Забарским и через доверенное лицо Забарского озвучить требование о передаче ему взятки в размере 300 миллионов рублей, - сообщил Дмитрий Малыгин.

Доверенное лицо довел до Забарского требования Соловьева. Забарский вынужден был согласиться на взятку, но меньшую: она составит 1% от общей сметной стоимости моста, то есть не менее 139 млн руб.

25 августа, 2014

Через посредника экс-глава Удмуртии потребовал, чтобы Забарский передал ему первую часть взятки до дня выборов главы Удмуртии (14 сентября 2014 года) - 43 миллиона рублей. Чтобы получить ее скорее, Соловьев в Ижевске дал устное распоряжение представителям миндортранса Удмуртии и министерства финансов региона принять и оплатить выполненные ООО «РИК» работы. О плане Соловьева ни тот, ни другой не знали.

- Помимо этого Соловьев дал одному из них устное распоряжение обеспечивать приемку работ в нарушение Градостроительного кодекса РФ в условиях ослабленного контроля впредь, - зачитал Дмитрий Малыгин.

Работы приняли и оплатили.

Сентябрь, 2014

Первую часть взятки в конце августа на служебном автомобиле в Ижевск привез директор одного из бюджетных учреждений Удмуртии, он не знал о преступлении. Еще 10 млн рублей Забарский передал Соловьеву А. М. в московском ТЦ «Звездочка» в период между 1 и 12 сентября 2014 года. Тот отвез их лично экс-главе Удмуртии.

Ноябрь-декабрь, 2014

Далее все шло по той же схеме: Соловьев давал поручение представителям миндортранса Удмуртии и министерства финансов региона принимать и оплачивать работы, а Забарскому - передавать деньги. С августа по декабрь 2014 года ООО «РИК» получило за работы 2 миллиарда 516 миллионов рублей.

Март, 2015

Соловьев знал, что Забарский планирует создать компанию по производству металлоконструкций, и потребовал от него взятку в виде доли участия в этой компании - не менее 30%. Все вопросы Соловьев поручил решать Соловьеву А. М. В марте-апреле 2015 года создали компанию «Удмуртстальмост».

- В течение марта 2015 года в Москве Соловьев А. М. сообщил Забарскому о том, что долю оформят на дочь Соловьева А. М., которая была не в курсе преступной деятельности, - сообщил гособвинитель.

Декабрь 2015 - февраль 2016

В конце 2015 года через посредников Соловьев вновь получил от Забарского 5 миллионов рублей, а потом еще шесть миллионов. Работы ООО «РИК» все так же принимали и оплачивали. В феврале 2016 года у компании перестало хватать рабочих рук, с этой проблемой обратились к Соловьеву. Тот решил привлечь студентов и осужденных к работам. В это же время передали остальную часть взятки - 30 миллионов рублей.

Сентябрь, 2016

Строительство мостов должно заканчиваться, но объект не принимали - было много нарушений. Бывший глава просил контролирующие органы принять объект с получением гарантии о том, что замечания будут устранены. Но ситуация с нарушениями получила огласку и выданные документы забрали.

В течение 2016 года

Обвинение рассказало еще об одном факте взятки. Еще при строительстве моста генподрядчику нужны были компании, которые бы поставляли песок и ПГС. Зная об этом, предприниматель Викторов (имя изменено, - прим. ред.) нашел место для добычи грунта, получил лицензию и наладил отношения со строителями моста.

Когда Соловьев узнал, что заключили договор с компанией Викторова, остался недоволен - произошло это без его ведома. Он пригласил Викторова на разговор в свой дом в Зуевых Ключах, предложил свое покровительство и сказал о последствиях отказа в сотрудничестве.

Когда у Викторова возникли проблемы с песком, он попросил помощи экс-главы Удмуртии, чтобы быстрее оформить документы на новый песчаный карьер. Тот помог, но в ответ попросил Викторова помочь ему с продажей дома за 15 миллионов рублей. Весной 2016 года предприниматель нашел покупателя, но тот был согласен на 10 миллионов. Еще пять миллионов Викторов добавил от себя, которые и стали частью взятки.

Что дальше?

Такую позицию представило обвинение. Сторона защиты пока отказывается от комментариев.

- На 31 января 2019 года я отказываюсь выразить свое мнение по предъявленному мне обвинению. Но в то же время не отказываюсь от дачи показаний после того, как мой адвокат полностью ознакомится с материалами уголовного дела. Также хочу заявить, что мы не будем затягивать ознакомление с нашим делом, - сообщил Александр Соловьев.

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