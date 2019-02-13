Ижевчанка, живущая на две страны: «Даже в Швейцарии я сажаю картошку и готовлю перепечи»

Народная артистка Удмуртии Надежда Уткина уже больше четырех лет живет на две страны - Россию и Швейцарию. Она успевает и выступать на сцене, и варить щи мужу-иностранцу, и нянчиться с внуком, и пропалывать сорняки в огороде, и варить варенье. «Комсомолка» узнала, почему артистка живет на две страны и как устроена ее жизнь за рубежом.

Там - в гостях, тут - дома

Надежда Уткина свою любовь встретила случайно: в 2012 году приехала в Швейцарию по работе и в первый же день познакомилась с будущим мужем.

- Я не ждала и не искала этой любви. Жерару, участнику любительского хора, поручили организовать для нас экскурсию, и мы гуляли, кормили лебедей, а через две недели Жерар уже приехал ко мне в Ижевск. Я ничего не делала специально, хотя считаю, что женщины должны помогать себе в поисках второй половинки, ходить, к примеру, в библиотеку, как советовала героиня фильма «Москва слезам не верит». Если рыбачить там, где рыба есть, обязательно поймаешь, - говорит Надежда.

Теперь Надежда живет на две страны - месяц в Женеве, месяц в Ижевске.

- Там я должна быть, здесь я хочу быть. Туда я приезжаю в гости, а тут мой дом. Поэтому выбрала такой компромиссный вариант. Постепенно начинаю привыкать к этому образу жизни, находить в нем свои плюсы. Например, научилась смотреть на год вперед. Это помогает работать более продуктивно.

Частичка русской культуры

Надежда с Жераром, признается артистка, совершенно разные: он - спокойный и уравновешенный, Надежда - энергичная и взрывная. Иногда выстроить отношения бывает сложно, но им это удается.

- Он педантичен во многих вопросах, любят чистоту и порядок, а я человек творческий. Поэтому дома у меня царит творческий беспорядок, в компьютере не все разложено по папочкам, как любит муж. Иностранцы живут в определенных рамках, и выходить за них не очень любят. А мы, русские, душа нараспашку, можем запросто прийти в гости без предупреждения и этим хороши. Жерар все это прекрасно понимает. Он же довольно хорошо знает русский язык, нашу культуру, много работает с россиянами. Поэтому понимание, кто мы такие, как устроены, у него было и до встречи со мной. Муж принимает меня как частичку русской культуры, а не как швейцарскую женщину, и поэтому постоянно идет мне на уступки, - рассказывает народная артистка Удмуртии. - Мне нравится, что я могу спросить мужа обо всем на свете, что у него есть ответ на любой самый сложный вопрос, у него очень четкое видение мира. Часто я с восторгом говорю ему: «Жерар, ты же все знаешь!». А иногда, когда мы ругаемся, как без этого, те же самые слова произношу с другой интонацией: «Конечно, ты же все знаешь».

Жерар приходит в ужас, когда видит мусор на улицах Ижевска, но считает, что «нет лучше места на земле, чем Удмуртия в мае».

Между собой супруги чаще всего общаются на английском языке, иногда переходя на французский (родной язык Жерара) или русский. Надежда и рада бы разговаривать на французском, но язык пока дается ей с трудом.

- Где-то вычитала, что на каком языке влюбленные начали разговаривать при знакомстве, тот и будет доминировать в дальнейшем общении. Наш язык любви - английский, поэтому и говорим преимущественно на нем. Но я все же надеюсь выучить французский, мне он всегда нравился, такой мелодичный, поэтичный. Пока говорю очень плохо, но окружающие меня уже понимают.

Удмуртские перепечи в Швейцарии

Надежда и Жерар живут в пригороде Женевы, неподалеку от озера Леман. В шале на высоте 800 метров над уровнем моря есть 15 соток, на которых до Надежды никто ничего не выращивал.

«Если бы швейцарские пейзажи не были так похожи на удмуртские, я вряд ли бы туда поехала. Природа, климат - все очень схоже. Поэтому я прекрасно ощущаю себя и там и здесь». ФОТО: Личный архив

- Я приехала и посадила там морковь, редиску, тыкву, зелень, бобы, горох, а нынче даже 28 кустиков картошки! У швейцарцев тоже есть огороды. Но они у них такие миниатюрные. Огороды в Швейцарии для красоты, а не для работы, - улыбается Надежда.

В Швейцарии Надежда занялась не только огородом, но и кулинарными новшествами.

- Однажды сварила сливовое варенье - на нашем огороде мы собрали 50 килограммов слив! Я научилась варить щи на косточках. Вообще я теперь специалист по супам и кашам. Конечно, я умела готовить и раньше, просто не так часто это делала. Когда в Швейцарии мы собираемся с друзьями, я обязательно варю гречку с грибами, приношу пощатэм (подогретая кумушка на травах с медом. - Прим. авт.). Тут вообще писк стоит. Никто не знает, что это такое, но все пьют с удовольствием. А сколько я там перепечей напекла, даже с ананасами делала! Мы же, удмурты, не едим десерты. У нас первое, второе и компот, а в Европе принято подавать десерт. Вот я придумала печь перепечи с ананасами, - делится ижевчанка.

О работе

И до замужества, и сейчас Надежда поет в проектах. Ее супруг - финансовый консультант.

- Организовывать для себя отдельные коммерческие туры, как моя любимая группа «Садко» или Валентина Пудова, у меня не получается. Смотрю на них и завидую, но потом понимаю, что таких певиц, как я, которые работают в проектах за малую копейку, за идею, мало. Поэтому не жалею о том, что выбрала для себя такой путь, он меня устраивает. Правда, не устраивает моего супруга. Жерар считает, что я должна больше петь и меньше заниматься проектной деятельностью, хотя с ним я познакомилась благодаря проекту «ИжЖенева». Но я не могу бросить детей-инвалидов, французские любительские хоры в угоду собственному творчеству и карману.

ДОСЬЕ КП:

Надежда Уткина - народная артистка Удмуртии, президент Фонда «Культурный капитал Ижевска». С 2002 года разрабатывает и активно реализует в Удмуртии городские, региональные и международные культурные проекты. С 2011 года - координатор международного фестиваля «ПарИжевск», с 2014 - руководитель международного проекта «ИжЖенева». В 2014 году вышла замуж за швейцарца французского происхождения Жерара Ламанша.