Заместитель главного следователя Удмуртии: «Приложим все усилия к раскрытию преступлений»

22 января на должность первого зама главного следователя Удмуртии назначен Рустам Тугушев. О новом руководителе известно было немного - 43 года, родился в Пензе и приехал к нам из Пензенской области, в которой занимал аналогичную должность.

Какие задачи поставили перед ним в Удмуртии? И будут ли сотрудничать наши регионы? На эти вопросы «Комсомолке» ответил сам Рустам Рашидович.

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Впервые Тугушев познакомился с Удмуртией в ноябре 2018 года. Тогда на должность руководителя управления по Пензенской области назначили Дмитрия Матушкина - бывшего первого заместителя СУ СК России по Удмуртии. Он направил делегацию в родную республику, чтобы перенять позитивный опыт. В этой делегации и был Рустам Рашидович.

- На протяжении двух дней мы знакомились с вопросами организации предварительного следствия, процессуального контроля и присутствовали на планёрках. Тогда и состоялось наше «шапочное» знакомство с регионом, - вспоминает Рустам Рашидович.

В начале 2018 года Рустам Рашидович был зачислен в федеральный кадровый резерв. Его кандидатуру рассматривали для перевода в другие регионы и в итоге, в начале января 2019 года сделали предложение перевестись в Удмуртию. Тугушев согласился.

- В Удмуртии население больше, чем в Пензенской области - так что больше и зарегистрированных преступлений. Например, если в области по итогам 2018 года было 40 убийств, то в Удмуртии - 82. В Пензенской области уровень раскрываемости чуть больше, чем в Удмуртии. Но в целом, наши регионы очень похожи, - рассказал Рустам Тугушев. - Уверен, что во взаимодействии с коллегами из оперативных служб мы приложим все усилия для раскрытия преступлений.

ЗНАКОМСТВО С СОТРУДНИКАМИ И ЖИТЕЛЯМИ

На протяжении многих лет следственное управление СК России по Удмуртии находится в первой тройке регионов России по результатам работы. Поэтому сейчас задача нового зама - влиться в уже отлаженную систему работы.

- Благодаря Владимиру Анатольевичу (Никешкин - бывший руководитель СУ СК России по Удмуртии - Прим. ред.) в управлении налажена четкая организация следственной работы. Коллектив грамотный, сотрудники прекрасно представляют цели и задачи своего подразделения и управления в целом, - сообщил Рустам Тугушев.

Пока заместитель руководителя знаком только с центральным аппаратом. Однако на протяжении февраля он будет знакомиться и с районными отделами. Запланировано четыре выезда. Это не только знакомство с сотрудниками, но и встречи с жителями. Необходимо пообщаться с ними, понять их проблемы, найти пути решения.

- Во главе угла в нашей работе - расследование преступлений в отношении детей, в сфере здравоохранения, коррупционной направленности, - заключил заместитель руководителя.

А ЧТО ВНЕ РАБОТЫ?

По словам Рустама Тугушева, Удмуртия и Ижевск встретили его отлично. Как только у него появилось свободное время, он прогулялся по городу и осмотрелся.

- Люди в Ижевске очень доброжелательные! Всегда подсказывали, как пройти или проехать в определенное место. Увидел ледяные скульптуры на набережной и городок на Центральной площади - впечатлили! - рассказал Рустам Рашидович.

Его семья переедет в Ижевск ближе к лету. Старший сын - студент, младший - девятиклассник, сейчас готовится сдавать экзамены.

- Мне говорили, что в Удмуртии много целебных источников. Вот, нужно будет побывать там с семьей. А вообще, очень любим пешие прогулки либо по городу, либо на природе, - поделился зам руководителя. - Так что на лето нужно запланировать несколько походов.

ДОСЬЕ «КП»

Рустам Рашидович родился в 1975 году в г. Пенза.

В 1993 году после окончания средней школы поступил в Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права, который окончил с отличием в 1997 году.

В 1997 году принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по расследованию особо важных дел, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью следственного управления.

В 2002 году Рустаму Рашидовичу присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

С 7 сентября 2007 года работал первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области.

Приказом от 21 января 2019 года назначен заместителем руководителя СУ СК России по Удмуртии.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

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