2019-02-14T10:48:50+03:00
Общество

Отправиться на выставку, устроить фотосессию или потанцевать: чем ижевчанам заняться 14 февраля со второй половинкой?

«Комсомолка» собрала 7 идей для романтичного праздника
Олеся ГАНЕВИЧКРЯЖЕВА Екатерина
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Чем заняться на 14 февраля со своей второй половинкой?Чем заняться на 14 февраля со своей второй половинкой?
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Отправиться в спа

Специальные программы есть почти во всех салонах красоты. При этом спа-программа у каждого будет своя. Например, пока мужчина попадает в руки массажиста на расслабляющий массаж всего тела, девушка будет наслаждаться тонизирующим шоколадным обертыванием. А перед этим парочка парится вместе в бане и нежится в пузырьках джакузи. Чем не сказка?

Отправиться на выставку

Интересно провести время можно будет на выставке «Куба рядом» (0+), открытие которой состоялось 7 февраля. Здесь представлены работы кубинского художника Омара Годинеса. В его картинах нашли свое отражение доколумбовые и афро-кубинские мифы, неожиданным образом соприкасающиеся с русской культурой.

Адрес: Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, ул. Кирова, 128

Устроить фотосессию на двоих

Фотографы называют эту съемку Lovestory. На фото будете только вы с любимым человеком. Местом съемки может стать кафе, где у вас было первое свидание, или просто знаковые для вашей пары места. При желании можно договориться с фотографом, уехать за город и устроить фотосессию там. Кстати, найти фотографа вы можете на сайте photo-izh.ru или просто вбив в поиске «ВКонтакте» или «Авито» - стоимость фотосессии в среднем от 1500 рублей.

Подарок с доставкой

Романтический ужин, который вы назначите на вечер, вовсе не означает, что в течение дня не стоит радовать друг друга маленькими сюрпризами. Вы можете отправить подарок или букет с курьером прямо на работу к любимому человеку. В среднем, доставка букета обойдется вам от 1000 рублей. Удивить вторую половинку вы можете и вкусным сюрпризом - например, заказать кофе, пиццу или торт. Например, на сайте da-eda.ru.

Снимаем на сутки студию

Психологи советуют: чтобы обострить чувства, нужно сменить обстановку. Например, снять на сутки квартиру. Огромная двуспальная кровать, плазменный телевизор, а порой - джакузи! Это то, что нужно в День влюбленных!

Кстати, снять на сутки квартиру можно от 1000 рублей за ночь. Квартиры в центральных районах города - от 1500 рублей за ночь. Найти их несложно - в этом поможет поиск в Интернете.

Отправляемся на романтическую экскурсию

Еще один вариант - экскурсия по городу. К примеру, 14 февраля пройдет прогулка «Семь мест любви». За два часа участники экскурсии посетят 7 самых романтичных мест в Ижевске. Проедут по вечерним улицам и смогут загадать желания. Весь маршрут с группой будет фотограф. Предварительная запись по телефону 43-00-30 и 40-40-14. Стоимость участия: 550 рублей.

Отправляемся на мастер-класс

Ничто так не сближает людей, как общее увлечение или занятие. Да и узнать своего партнера с творческой стороны будет не лишним. Вариантов несколько - подарить друг другу урок в школе танцев или мастер-класс по готовке.

Например, сегодня в тайм-кофейне New York Coffee* в этот вечер пройдет мастер-класс по бачате. Бачата -это простой, романтичный и чувственный латиноамериканский танец для двоих. Мастер-класс начнется в 19:00. Стоимость участия - 350 рублей с человека.

Адрес: ул. Коммунаров, 218

ИСТОЧНИК KP.RU

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