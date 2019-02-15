«Жизнь – самое дорогое, что у нас есть»: Три истории ижевчан, служивших в Афганистане

Шурави – так называли воинов-интернационалистов жители Афганистана. В переводе это слово означает «советский». 15 февраля исполняется ровно 30 лет со дня вывода советских войск из Афгана. Была ли нужна эта война или нет, мнений много. Но десять лет, что воевали наши парни, более 15 тысяч погибших, в том числе 83 из Удмуртии, из истории страны не вычеркнешь. Наш рассказ об ижевчанах, которые пережили ужасы афганской войны и нашли свое место в жизни, вернувшись домой.

Как спецназовец, подорвавшийся на мине, стал чемпионом мира по футболу

– Играть в футбол на двух ногах или на костылях, разницы нет никакой. Есть азарт! – утверждает ветеран войны в Афганистане Сергей Кузнецов. – Когда тебе нравится чем-то заниматься, уже не замечаешь нюансы. Конечно, поначалу на костылях было тяжело. Но потом я такие выкрутасы делал! Недаром участвовал в пяти чемпионатах мира.

Сергей Кузнецов начал заниматься футболом еще во втором классе. Входил в команду мастеров «Зенит-Ижевск». В 1985 году его вызвали на сборы молодежной сборной Советского Союза для подготовки к турниру в Югославии.

– Приглашение пришло в августе. Я как раз поступал на спортфак УдГУ. Посоветовался с родителями, они сказали: «Поступай в университет, поиграть в футбол еще успеешь», – воспоминает Сергей. – Я и не поехал.

Не поехать на армейскую службу, в том же 1985 году, было нельзя. Но талантливый футболист был уверен, что будет служить в Германии, играть там в футбол. Так тоже бывает. Но как-то пришел домой, а его ждет прапорщик: «Приходи завтра в военкомат с вещмешком». Оказалось, что со всей Удмуртии набирали 20 человек в спецкоманду. Благодаря отличной спортивной подготовке оказался в ней и Сергей. В поезде «покупатель» проговорился, что парням предстоит служить в Афганистане.

– Страшно не было. Война для меня была романтикой. Мы же выросли на фильмах о войне, а теперь мне самому предстояло на ней оказаться…

Сергей Кузнецов двукратный чемпион мира по футболу среди ампутантов 1998 и 2002 годов. Фото: архив героя публикации

О военных операциях Сергей рассказывает предельно лаконично.

– Перехватывали караваны духов с оружием, которые шли из Пакистана. Совершали налеты на кишлаки, в которых собирались бандформирования, разгружались колонны. Нас с вертушек (вертолеты. – Прим. ред.) туда сбрасывали… Что рассказывать? Все написано уже давно. Почитайте книгу «15 бригада спецназ: люди и судьбы». Там и обо мне есть…

В феврале 1987 года Сергей Кузнецов с двумя боевыми товарищами в горах следовал на место засады в головном дозоре. Первым шел сапер, вторым – Сергей, третьим – командир. Основная группа двигалась следом на расстоянии видимости.

– Сапер прошел, а я подорвался на мине. Ногу мне сразу оторвало. Лейтенант перетянул мне ее жгутом и потащил меня оттуда. Долго мы спускались, нас еще в пути обстреляли…

После Афгана наш герой работал инструктором по спорту на «Ижмаше», потом в школе футбола, а вскоре вновь вышел на футбольное поле в качестве игрока.

– Татьяна Пензина (в то время начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска. – Прим. ред.) рассказала, что в Ташкенте пройдет чемпионат мира по футболу среди ампутантов – впервые за пределами США, что неплохо было бы туда съездить и посмотреть, что к чему. Ну, мы с Виктором Кузнецовым (руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета России, основатель российского следж-хоккея ушел из жизни в 2017 году. – Прим. ред.) и поехали. Это был 1991 год, а в 1993 году наша ижевская команда уже выиграла чемпионат России. Дальше – больше. Нас взяли в сборную России, мы стали участвовать в чемпионатах мира.

Сергей дважды признавался лучшим игроком в мире. Фото: архив героя публикации

Сергей Кузнецов подчеркивает, что его история похожа на сказку.

– Вернувшись с войны, я тут же окунулся в свой мир. Хочешь учиться – давай, хочешь работать – пожалуйста. Родные, друзья, коллеги не дали мне уйти в себя, помогли мне получить квартиру, невеста меня не бросила, мы поженились. Мне повезло…

Александр Манахов: «Я родился в рубашке»

В июне 1980 года Александру Манахову исполнилось 18 лет, а в сентябре он уже воевал в Афганистане. Но на любой войне взрослеют рано.

– О разведке я даже не мечтал. Думал, куда попаду, туда попаду. В итоге оказался в разведбатальоне, – рассказывает афганец. – Когда мы прибыли в Афганистан, начальник разведки дивизии сказал: «Сынки, вы знаете, куда приехали? Здесь стреляют, убивают. У вас есть возможность служить в другой части». Но все остались.

Основная задача разведчиков – ликвидация бандформирований, взятие духов в плен. Командир батальона всегда провожал нас на операцию такими словами: «Мне герои не нужны. Мне нужно, чтобы вы выполнили задачу и вернулись живыми».

– В 1981 году наша рота отправилась выполнять боевую задачу. Я шел первым в дозорной группе, за мной еще трое. Разведчики шли на расстоянии. Если нарвешься на засаду, погибнут не все, а только первая четверка.

И вот зашли мы в ущелье, прошли метров сто, и тут за поворотом нас встретил пулеметный огонь. Мы успели укрыться: срослись с землей, но оказались отсеченными от остальной роты. Не меньше 20-30 минут мы с товарищами пролежали неподвижно. Ответить огнем не могли: любое движение и нас не стало бы. В итоге вышли из ловушки под перекрестным огнем, когда наши ребята пришли на выручку.

Когда мы прибыли в Афганистан, начальник разведки дивизии сказал: «Сынки, здесь стреляют, убивают. У вас есть возможность служить в другой части». Но все остались. Фото: архив героя публикации

Вообще-то моджахеды обычно не промахиваются, да и из-под пулеметного огня уйти трудно. На вопрос, почему мы тогда остались живы, у меня есть два варианта ответа: нас спас Всевышний или нас хотели взять в плен.

Подобных ситуаций было немало, поэтому Александр Манахов говорит теперь, что родился в рубашке.

– За 19 месяцев службы я находился в расположении части в лучшем случае половину этого срока. Все остальное время провел в горах, в кишлаках, на спецзаданиях. Поспать четыре часа было счастьем!

Было ли страшно? Да, но страх догонял уже после завершения операции. Хотя однажды стало страшно прямо во время боя. Мы тогда сработали не очень удачно, операция затянулась на целый день: патроны стали заканчиваться, связи нет. А еще страх давал о себе знать перед дембелем – хотелось дослужить и вернуться домой живым. У меня это получилось. Но с тех пор мой третий тост всегда один: за тех, кого нет с нами…

Людмила Ломаева: «Наивная, я взяла с собой в Афган туфли на каблуках»

– На пересыльном пункте в Ташкенте какой-то прапорщик поинтересовался, куда меня распределили. «В Джелалабад», – говорю и слышу в ответ: «Если хочешь жить в пыли, поезжай в Поли-Хумри, если хочешь пулю в зад, поезжай в Джелалабад». Я, конечно, понимала, что не на курорт еду, но туфли на каблуках, халаты накрахмаленные с собой взяла. Думала, в госпитале же буду работать, а не воевать. Оказалось, что я попала в самую жаркую точку Афганистана и по климату, и по боевой обстановке.

Первые полгода службы наша героиня проработала в поселке Шамархель, в 30 км от границы с Пакистаном и в 50 км от центра подготовки наемников.

– Солдат доставляли прямо с передовой. Медсестер и врачей не хватало. Работали ввосьмером, а раненых у нас бывало 120-130. Госпиталя не было, солдаты лежали в брезентовых палатках. Во время больших сражений, особенно в Панджшерском ущелье, мы по трое суток не выходили из операционной. Не хватало перчаток, крови – тогда мы ее сдавали сами, а вот медтехника, медикаменты – все было на высшем уровне. Многое я в Союзе даже и не видела.

Через полгода Людмилу Ломаеву перевели под Джелалабад, еще ближе к границе с Пакистаном.

– Нас то и дело обстреливали. Я когда через год домой в отпуск приехала, до Пирогово, где жила мама, поехала на такси. С нами поравнялась какая-то машина, издающая звуки, похожие на хлопки. Я тут же свернулась калачиком и легла на пол «Волги». Таксист остановился – не понимает, в чем дело. А я хлопки приняла за выстрелы.

Людмила Ломаева лечила не только советских бойцов, но и афганских солдат, воевавших на нашей стороне, и местных жителей. Фото: архив героя публикации

Самый тяжелый период службы Людмилы Ломаевы пришелся на весну 1984 года. Вспоминает, как однажды ночью им доставили сразу 24 погибших солдат!

– Мы их осмотрели, а они все добитые. Видимо, попали в окружение. А сколько всего погибших было за два года! Тяжело все это…

Многие афганцы, даже медсестры, рассказывая о своей службе, говорят о дедовщине, о том, как свои «строили» своих. Людмила Михайловна – исключение.

– Если и было у кого-то желание установить свои порядки в санроте, я их пресекала на корню. Медики, солдаты – мы все жили дружно. Когда хотелось домашней еды, мы с девчонками варили борщ и даже стряпали: попросим тесто в пекарне, разжарим тушенку, вот вам и пирожки с мясом. Кстати, нам давали тушенку, выпущенную еще в 1945-1948 годах. Все банки были измазаны в солидоле – чтобы консервы не испортились. Вкуснее этой тушенки я больше никогда не ела.

Людмила Ломаева – свидетельница на свадьбе медсестры и прапорщика. Такое во время войны в Афганистане тоже бывало. Фото: архив героя публикации

Спрашиваю Людмилу Ломаеву, как изменила ее афганская война.

– Я стала мудрее, повзрослела и полюбила жизнь. Жизнь – это самое ценное, что у нас есть.