2019-02-15T11:22:46+03:00
Общество

Ижевчанин спас соседа от падения с восьмого этажа

14 февраля Азат Арсланов получил награду от МЧС
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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14 февраля в Главном управлении МЧС России по Удмуртии наградили 59-летнего ижевчанина. В декабре 2018 года Азат Арсланов вместе с супругой спас соседа от падения с восьмого этажа.

- Это было буднее утро, около пяти утра, - вспоминает мужчина. – Обычно я просыпаюсь очень рано, чтобы успеть на работу (Азат работает регулировщиком радиоаппаратуры на заводе – прим. Ред.) Я сидел на кухне и пил чай, как вдруг услышал со стороны балкона какой-то непонятный шум. Вышел туда – и увидел, что в воздухе висит нога!

Оказалось, что сосед, живущий этажом выше – на 8ом этаже – вывалился на улицу и держался за поручни руками. К счастью, Азат Хабибуллович очень быстро сориентировался. Разбудил супругу и, пока женщина следила за соседом, побежал наверх.

- Получилось так, что я сначала пытался затащить его наверх, а жена подталкивала снизу. Но сосед устал и начал соскальзывать вниз, - рассказывает Арсланов.

Тогда супруги приняли решение попробовать его спустить на балкон седьмого этажа, где уже подстраховывала супруга нашего героя. Благодаря слаженным действиям, сосед оказался на балконе, цел и невредим.

Кстати, как позже оказалось, сосед хотел забрать с балкона куртку, которая висела достаточно далеко. Потянувшись за ней, он подался далеко вперед и едва не упал – однако успел схватиться руками за поручни. К счастью, по итогу случившегося он не пострадал, отделавшись лишь испугом.

А Азату Хабибулловичу вручили грамоту ГУ МЧС России по Удмуртии «За активную жизненную позицию, гражданский долг и неравнодушное отношение к гражданам, оказавшимся в беде». Кстати, 23 февраля ему исполняется 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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