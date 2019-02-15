Ижевские школьники о карантине: «Будем гулять всю неделю!»

Карантин продлится неделюФото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске бушует грипп. Так, с 12 по 18 февраля большинство школ закрылись на карантин – ребят отправили учиться домой. «Комсомолка» решила узнать, чем занимаются школьники во время внезапных «каникул».

РОДИТЕЛИ НЕ БОЯТСЯ, ЧТО Я ЗАБОЛЕЮ

Здоровые дети относятся к карантину как к каникулам. Не удивительно, что на центральной площади города мы увидели, что ученики младших классов катаются с горок.

- Карантин – это отдых. Мы будем гулять всю неделю, - поделилась с нашим журналистом ученица школы №70 Лиза. - Родители не боятся, что я заболею. Нам дали домашнее задание, но его немного. Я сделаю все в последний день.

Старшеклассники относятся к учебе ответственно. Восьмиклассница Евгения из 27-й школы рассказывает:

- Карантин - дополнительная нагрузка. Заданий дают больше, и без учителей сложно их сделать. Плюс карантина - можно выспаться. На этой неделе буду делать задания, заниматься с репетиторами, гулять. Родители относятся к карантину как к вынужденным мерам, а не как к моему отдыху.

на центральной площади играют дошколята и младшеклассникиФото: Анастасия Захарова

Часть школьников коротают свое время в магазинах и торговых центрах. Так, сотрудники одной из площадок поделились, что за последние дни число подростков заметно выросло.

- В основном они проводят время на фуд-корте или в кинотеатре, - рассказали нам.

КАРАНТИН = КАНИКУЛЫ?

Несмотря на то, что школы закрыты, ребята продолжают получать задания. Их размещают на сайтах школ.

- Моему ребенку дали задание на всю неделю вперед, - поделилась мама второклассницы Елена. - Ребенок будет что-то делать с бабушкой, заниматься со мной вечером. Объем работы большой, а с учетом того, что ребенка надо загнать делать задания, это растянется на весь день. Так что говорить о каком-то огромном количестве свободного времени я как мама не могу.

школьники играют в ледовом городкеФото: Анастасия Захарова

Отметим, что по данным городской администрации, учащиеся закрытых на карантин общеобразовательных организаций будут обучаться дистанционно. Задания будут размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. При этом родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания.

При этом в некоторых школах ребята официально отдыхают во время карантина.

- Школа может перенести весенние каникулы на время карантина. Некоторые школы перенесли дополнительные каникулы для первоклассников на эту неделю, - сообщили нам в управлении образования администрации Ижевска. Однако какие именно школы пошли по этому пути, в ведомстве не уточнили.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эпидемия продолжается. На данный момент эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 26%. По словам специалистов, заболеваемость достигнет своего пика и пойдет на спад через две недели, а к апрелю – завершится полностью (Подробности).

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