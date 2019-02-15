2019-02-15T15:36:06+03:00
Общество

Ижевские школьники о карантине: «Будем гулять всю неделю!»

«Комсомолка» выяснила, чем занимаются дети, пока школы закрыты из-за ОРВИ
Анастасия Захарова
Поделиться:
Карантин продлится неделюКарантин продлится неделюФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Карантин продлится неделю Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Карантин продлится неделюФото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске бушует грипп. Так, с 12 по 18 февраля большинство школ закрылись на карантин – ребят отправили учиться домой. «Комсомолка» решила узнать, чем занимаются школьники во время внезапных «каникул».

РОДИТЕЛИ НЕ БОЯТСЯ, ЧТО Я ЗАБОЛЕЮ

Здоровые дети относятся к карантину как к каникулам. Не удивительно, что на центральной площади города мы увидели, что ученики младших классов катаются с горок.

- Карантин – это отдых. Мы будем гулять всю неделю, - поделилась с нашим журналистом ученица школы №70 Лиза. - Родители не боятся, что я заболею. Нам дали домашнее задание, но его немного. Я сделаю все в последний день.

Старшеклассники относятся к учебе ответственно. Восьмиклассница Евгения из 27-й школы рассказывает:

- Карантин - дополнительная нагрузка. Заданий дают больше, и без учителей сложно их сделать. Плюс карантина - можно выспаться. На этой неделе буду делать задания, заниматься с репетиторами, гулять. Родители относятся к карантину как к вынужденным мерам, а не как к моему отдыху.

на центральной площади играют дошколята и младшеклассники Фото: Анастасия Захарова

на центральной площади играют дошколята и младшеклассникиФото: Анастасия Захарова

Часть школьников коротают свое время в магазинах и торговых центрах. Так, сотрудники одной из площадок поделились, что за последние дни число подростков заметно выросло.

- В основном они проводят время на фуд-корте или в кинотеатре, - рассказали нам.

КАРАНТИН = КАНИКУЛЫ?

Несмотря на то, что школы закрыты, ребята продолжают получать задания. Их размещают на сайтах школ.

- Моему ребенку дали задание на всю неделю вперед, - поделилась мама второклассницы Елена. - Ребенок будет что-то делать с бабушкой, заниматься со мной вечером. Объем работы большой, а с учетом того, что ребенка надо загнать делать задания, это растянется на весь день. Так что говорить о каком-то огромном количестве свободного времени я как мама не могу.

школьники играют в ледовом городке Фото: Анастасия Захарова

школьники играют в ледовом городкеФото: Анастасия Захарова

Отметим, что по данным городской администрации, учащиеся закрытых на карантин общеобразовательных организаций будут обучаться дистанционно. Задания будут размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений. При этом родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания.

При этом в некоторых школах ребята официально отдыхают во время карантина.

- Школа может перенести весенние каникулы на время карантина. Некоторые школы перенесли дополнительные каникулы для первоклассников на эту неделю, - сообщили нам в управлении образования администрации Ижевска. Однако какие именно школы пошли по этому пути, в ведомстве не уточнили.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эпидемия продолжается. На данный момент эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 26%. По словам специалистов, заболеваемость достигнет своего пика и пойдет на спад через две недели, а к апрелю – завершится полностью (Подробности).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Парикмахер салона красоты в Удмуртии подозревается в незаконном хранении наркотиков
В выходные в Ижевске ожидается теплая погода
В выходные гостей «Новой ярмарки» ждут интересные покупки и мастер-классы
В Сквере Победы в Ижевске состоялась акция «Дорога памяти»
Абоненты Tele2 в Удмуртии переходят на LTE
16-летнего подростка разыскивают в Ижевске
Главные мероприятия, приуроченные к 100-летию Михаила Калашникова, которые пройдут в Ижевске
Ижевчанин задержан по подозрению в распространении порнографических материалов
«Дом.ru» стал самым быстрым провайдером домашнего интернета России
Стас Михайлов прокатился на горке на Центральной площади Ижевска
С 4 по 11 февраля в Удмуртии подорожали свежие помидоры
Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» откроется в Ижевске 25 февраля
Здание главного корпуса оружейного завода передадут в пользование Национальному музею Удмуртии
Трехлетнюю девочку на тюбинге сбил автомобиль в Удмуртии
Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу Stars on ice
В трамвае Ижевска снимали короткометражный фильм
Скандальной модели из Удмуртии Кире Майер назначили административный арест
Правительства Удмуртии и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии «Калашников спорт»
Доход жителей Удмуртии сократился на 1,5%
«Белый фестиваль» пройдет в Ижевске
«Ростелеком» доставил сотовую связь в села
Доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец началась в Удмуртии
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть
Сотрудник почтамта в Ижевске пытался украсть инкассаторскую сумку, в которой было 1,8 миллиона рублей
В Ижевске разыскивают 35-летнего мужчину
День всех влюбленных в Ижевске не отмечают 62% жителей
Глава Удмуртии подписал соглашение с «Росатомом» по предоставлению услуг в сфере ЖКХ