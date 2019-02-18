2019-02-18T12:30:39+03:00
Общество

Зима в Ижевске: «Комсомолка» собрала фото заметенного города

А также выяснила, где будет работать снегоуборочная техника 18 февраля
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Екатерина ГажураФото: Екатерина Гажура
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Зима продолжает радовать ижевчан снежной погодой. Так, начавшийся в 17 февраля снегопад не прекращался несколько часов. «Комсомолка» собрала фото заметенного города.

Сугроб у резиденции Главы Удмуртии. Фото: Ульяна Колмогорова

Сугроб у резиденции Главы Удмуртии. Фото: Ульяна Колмогорова

Улица Авангардная, у магазина «Пятерочка». Фото: Ирина Бурцева

Улица Авангардная, у магазина «Пятерочка». Фото: Ирина Бурцева

9 января 185а. Фото: Елена Кардопольцева

9 января 185а. Фото: Елена Кардопольцева

Между 79 школой и 63 детским садом тоже все плохо с дорогой. Фото: Елена Кардопольцева

Между 79 школой и 63 детским садом тоже все плохо с дорогой. Фото: Елена Кардопольцева

Около супермаркета на улице Шумайлова. Фото: Алена Селезнева

Около супермаркета на улице Шумайлова. Фото: Алена Селезнева

На ул. Блинова требуется сбор и вывоз снега с правой стороны. Фото: Миша Чувакорзин, vk.com/izh_blagoustroystvo

На ул. Блинова требуется сбор и вывоз снега с правой стороны. Фото: Миша Чувакорзин, vk.com/izh_blagoustroystvo

Пастухова 49-57. Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Пастухова 49-57. Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Улица Ломоносова. Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Улица Ломоносова. Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Улица Песочная. Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Улица Песочная. Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Песочная 6 .Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

Песочная 6 .Фото: Кирилл Кочуров, vk.com/izh_blagoustroystvo

ГДЕ УБЕРУТСЯ СЕГОДНЯ?

18 февраля на улицы города вышла 81 единица спецтехники предприятий благоустройства. Подрядными организациями запланированы:

- очистка ступеней от снега, сбор мусора в подземных переходах на ул. 40 лет Победы, ул. Удмуртская, ул. М. Горького у Собора Александра Невского;

- расчистка тротуаров, зон пешеходных переходов на улицах центрального квадрата, ул. 10 лет Октября, ул. Петрова, ул. Молодежная, ул. Автозаводская, Воткинском и Славянском шоссе, дороге на СХВ;

- расчистка и расширение проезжей части на улицах центрального квадрата, ул. Новоажимова, ул. Живсовхозная, Шабердинском тракте, Заречном шоссе, в частном секторе Первомайского района, мкрн Родниковый, Радужный, Новые парники, Люлли, Костина мельница, районе Татарбазара, гор. Строителей;

- перекидка снега на Южной набережной;

- вывоз снега на ул. Пушкинская.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Если вас не устраивает, как чистят снег, то вы можете обращаться в следующие службы:

* Служба 072 города Ижевска, с городского телефона – 072, с мобильного – 998-072 (круглосуточно).

* МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Действует смс-оповещение о принятии, выполнении заявок, поступивших от жителей и организаций, а также сроках их выполнения.

* Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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