8-летний ижевчанин повредил позвоночник, играя на школьном крыльце

30 января второклассник Арсений Бабайлов как обычно шел в школу. Походя к зданию, мальчик увидел, что на крыльце играют и катаются ребята. Арсений тоже решил прокатиться и неудачно упал, повредив позвоночник. Мальчика забрали на скорой. МРТ, рентген, компрессионный перелом позвоночника… В больнице Арсений провел больше недели. Из-за чего произошла эта ситуация, разбиралась «Комсомолка».

НА ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ

– Он позвонил и сказал, что он упал на попу, но болит у него спина, – вспоминает случившееся мама Арсения, Светлана. – Учитель вызвала «скорую», сына увезли в больницу. Ему поставили диагноз – компрессионный перелом позвоночника.

Фото: Сергей Грачев

Отметим, что подобные переломы относят к серьезным, поскольку они могут привести к инвалидности.

– Сейчас сыну нельзя сидеть, только стоять и лежать, поэтому нас перевели на домашнее обучение. После инцидента мы обратились в Управление образования по Устиновскому району города с просьбой провести проверку. Нам пообещали тщательно изучить эту ситуацию и заверили, что учителя к Арсению будут приходить по определенному расписанию, – говорит Светлана.

Фото: Сергей Грачев

Однако для Арсения это все равно стресс: активный и любознательный мальчик теперь будет вынужден почти все время находиться дома. Да и в больницах он теперь будет частным гостем: после перелома нужно постоянно наблюдаться у хирурга, проходить курсы реабилитации и массажа.

– Все это не дешевое удовольствие, учитывая, что я сама инвалид второй группы. Для меня этот случай стал просто шоком. Я до сих пор не могу успокоиться и постоянно принимаю успокоительное, – делится мама мальчика.

ОПАСНОЕ КРЫЛЬЦО

По словам Светланы, она и родители других классов не раз выходили на администрацию школы, с просьбой более пристально следить на этом участке за детьми, а у входа в школу постелить резиновые коврики, но так и не были услышаны.

– Единственное, чего добилась мама одной и учениц школы – резинового коврика у одной из дверей школы. А ведь крыльцо большое! – рассказала председатель родительского комитета 2 «В» класса, где и учится Арсений, Светлана Миннибаева. – А еще по бокам от крыльца наши дворники складируют снег, который потом превращается в отличную горку для детей, на которую они и прыгают.

Фото: Сергей Грачев

Директор школы также прокомментировал ситуацию.

– Мальчик, похоже, прыгал с перил и неудачно упал, на лесенках он не катался и с них не падал. Как фактически все случилось – говорить сложно. Со слов детей, они просто играли, прыгали, но с лестницы никто не скатывался, – прокомментировал директор школы Виктор Шахтин. – При входе в школу коврики у нас есть, они закреплены к крыльцу. За 45 лет это первый такой случай, который произошел на крыльце и кто-то что-то сломал. Я сам иногда вижу, что дети там играют, частенько выгоняю. Но вот я захожу в школу и не факт же, что дети вновь туда не вернуться.

По словам директора, в случае с Арсением они сделали все возможное.

–Он зашел в школу на урок, пожаловался учителю ИЗО. Та его отвела в медкабинет. Медик наш оказала ему первую помощь и вызвала скорую. Все что мы могли сделать, мы сделали, –подытожил Шахтин.

Кстати на крыльце школы есть камеры,которые фиксируют все происходящее.

– Запись ведется круглосуточно, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. Действия ребят на крыльце зафиксированы, имеется видеозапись. Вместе с тем по видеозаписи невозможно установить в какой момент школьник получил травму, – добавили в Управлении образования Ижевска.– На момент ЧП ступени крыльца были сухие, очищены от снега и наледи.

КТО ВИНОВАТ?

После инцидента директором школы была создана комиссия. Составлены протоколы осмотра места происшествия, опрошены очевидцы, запрошено медицинское заключение и составлен акт. По результатам проверки установлено, что несчастный случай связан с образовательной деятельностью, основной причиной явилось нарушение должностным лицом (сотрудником частной организации) должностной инструкции в части ненадлежащего контроля за обеспечением правопорядка в школе. Этого сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Отметим, что собственную проверку начали и сотрудники следственного отдела по Устиновскому району.

Кстати, спустя неделю после инцидента наш фотограф тоже отправился на место ЧП и заснял несколько фото. На снимках видно, что дети действительно играют на пороге школы: прыгают с крыльца в ближайший сугроб. Кто должен следить за ними? И есть ли гарантия, что ситуация не повторится?

ТЕМ ВРЕМЕН

В Удмуртии следственным отделом Ижевска организована доследственная проверка по факту падения 8-летнего мальчика с крыльца школы. В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Особое внимание будет обращено на обеспечение администрацией школы безопасности учеников.