Жители двух ижевских многоэтажек больше полугода спорят из-за установленных между домами ограждений

Вот уже больше полугода жители домов №10 и 14а по улице Дзержинского живут в состоянии конфликта. Все началось, когда жители первого дома решили установить на своем участке дома ограждения и знаки, запрещающие парковку. Однако появившиеся скобы начали мешать жителям дома №14а. Последние считают, что старшая по дому 10 дома заняла их территорию.

«МАШИНЫ НЕ МОГУТ ПОДВЕЗТИ ЕДУ К ДЕТСКОМУ САДУ»

– 28 июня 2018 года около нашего дома начали устанавливать вот такие скобы, – рассказывает жительница дома №14а Оксана Кайзер. – Мы, конечно, начали интересоваться, в чем дело. Оказалось, что жители дома №10 захотели огородить свою территорию таким образом, но получилось только хуже.

По словам старшей по дому№14а Татьяны, после установки железных скоб обстановка во дворе стала просто невыносимой.

Фото: Диля Ахмадишина

– Парковки около нашего дома как таковой нет. Все ставят машины как могут, а из-за этих скоб места вообще не осталось. Рядом с домом у нас есть еще детский сад. Когда вечером родители приезжают за своими детьми, то там просто невозможно пройти, – говорит Татьяна. – Иногда машины с продуктами приезжают садик, водители проехать не могут и носят все на руках.

ЗАКОННО ЛИ?

У жителей дома 14а сразу возник вопрос, а законно ли были установлены все ограждения? По их мнению, жильцы соседнего дома заняли их территорию. За ответами мы обратились в управляющую компанию.

– Скобы (5 штук) были установлены по решению собственников дома №10. На основании плана земельного участка, столбики установлены в границах придомовой территории МКД 10 по ул. Дзержинского. Работы проводились в счет средств на текущий ремонт дома, – прокомментировали в «управляйке».

Фото: Диля Ахмадишина

Получается, все ограждения установлены по правилам и убрать теперь их можно только по решению собственников дома №10.

– Мы не раз пытались решить эту ситуацию мирным путем и просили старшую по дома убрать хотя бы 2 скобы, чтобы как-то облегчить ситуацию во дворе, но все тщетно, – говорит Оксана.

Кстати с нами старшая по дому №10 встречаться отказалась, сославшись на, что ее нет дома.

КАК БЫТЬ?

По словам Александром Евсеевым, председателя Объединения советов домов Удмуртии, выхода из сложившейся ситуации несколько: либо решать вопрос миром и договариваться, либо обращаться в суд.

– Я вижу проблему в формировании самих земельных участках. Здесь уже вопрос к Администрации города. Дорога между этими двумя домами – межквартальный проезд. Вопросы, связанные с такими проездами, на данный момент у нас плохо отрегулированы. Есть ряд домов с такими же проблемами, но там пока все это не «вылилось» вот в такой конфликт, – говорит Евсеев. – В этом случае получается, что единственный проезд к одному дому находится на земельном участке другого дома. Теоретически, собственники могут принять решение на общем собрании поставить шлагбаум, и даже забор, и это не будет являться нарушением, потому что вот так сделаны земельные участки.

Еще один выход – наложить на этот спорный земельный участок публичный сервитут (законное наложение обременения чужого участка земли государственными органами власти, – прим. ред.). Соответствующее заявление жители дома №14а могут подать в Администрацию города, где его рассмотрят и вынесут решение.