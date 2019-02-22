Ижевчанин - хозяин семи ездовых собак: «Раньше я их боялся»

Гонки на собачьих упряжках появились во времена «золотой лихорадки» на Аляске. Но если раньше ездовые собаки встречались только в краю вечного снега, то сейчас живут в обычных квартирах. Ижевчанин рассказал, как пришел к увлечению собачьими гонками.

«Я собак боялся»

В доме Валентина живет 7 собак: 4 хаски, 1 самоед и 2 норвежских метиса - каждая весит не меньше 25 кг. Сегодня сложно поверить, но в детстве ижевчанин собак боялся.

- Дело было в школе, в начальных классах. Шёл домой с другом, у них во дворе жила большая собака. В основном она агрессию не проявляла, но в тот раз ее спровоцировала дворняжка. Та начала на нее лаять, вот она меня и схватила. Все обошлось, только штаны порвала, зато сильно напугала, - рассказывает ижевчанин.

Фото: архив героя публикации

Спустя годы Валентину все же захотелось иметь питомца. Выбирал долго: искал того, кто точно не укусит. Так в доме появился щенок сибирского хаски - Майя. Хозяин говорит: у таких агрессии нет на генетическом уровне, поскольку порода ездовая и должна беспрекословно слушаться каюра - погонщика.

- Меня сразу предупредили, что хаски - порода активная, с энергичным характером. И я задумался, чем таким заняться с питомцем, чтобы он мог расходовать энергию. Думал про каникросс - это бег с собаками, когда на пса надевают шлейку, пристегивают ремнем к поясу хозяина, и они бегут вместе. Но мне был ближе байкджоринг - все то же самое, только пристегнуты собаки к велосипеду, - рассказывает Валентин. - Но чтобы заняться этим видом спорта, нужно было завести вторую собаку. Она появилась через год после первой. От 9-месячного щенка отказались хозяева - не выдержали активного ритма жизни пса. Так в семье появилась Кира.

Воспитание хаски надо начинать с 2-2,5 месяцев. Упрямый и своевольный характер этих собак станет большой проблемой, если пустить дело на самотек. Фото: архив героя публикации

Неудачная тренировка? Минус год соревнований!

В следующие 4 года собачью команду пополнили хаски Кай, самоед Никсон и 2 метиса - Альфа и Стрелка. И все участвуют в гонках. А Валентин за это время освоил еще и нарты. Первый его старт в качестве каюра был в январе 2015 года с Майей, Каем и Кирой. Плюс пришлось позаимствовать еще двух собак у других хозяев. И сразу заняли 3 место.

- Учился сам, на собственных ошибках, искал информацию в интернете, что-то узнавал у более опытных каюров. И до сих пор продолжаю учиться. В первую очередь, надо знать своих собак, характер каждой, доверять им, не допускать никакого рукоприкладства. И чтобы ни случилось, не отпускать нарты, сложно будет потом упряжку догнать, - улыбается Валентин.

Чтобы участвовать в соревнованиях, собаки должны знать команды «вперёд», «стоять», «влево», «вправо». Фото: архив героя публикации

За 5 лет тренировок и соревнований случалось всякое. Одно из самых сложных соревнований случилось летом 2016 года: шел проливной дождь, трассу подмыло, а один из этапов был вообще ночным. А в прошлом году в гонке с собакой на лыжах Валентин повредил плечевой сустав.

- Травмироваться можно и на тренировке. Одно неудачное движение на целый год выбило из графика соревнований - обострилась давняя травма спины. Но когда все обходится, такие случаи даже забавно вспоминать, - смеется Валентин.

Основная проблема для спортсменов – зимой сложно найти тренировочную площадку. С лыжных баз и спортивных комплексов нас гонят. Фото: архив героя публикации

Хобби еще и достаточно дорогое. Чтобы стать участником гонки, нужно иметь специальное снаряжение: упряжку, потяг, шлейку, нарты, пояс и перчатки. Обновлять комплект приходится часто: отбегал сезон в сырую погоду и грязь - он приходит в непригодность. Если решить заняться с нуля, все вместе выйдет 4-5 тысяч, не учитывая лыжи и велосипед. Ну и сама собака - в среднем 30 тысяч.

100 кг мяса в месяц!

И в содержании хаски не просты. Гулять с ними нужно дважды в день (утром и вечером), по 2 часа. У каждой собаки свой вольер на улице. И, конечно, каждой нужно внимание.

- Обычно собаки живут в вольере, но в морозы забираем их в дом. Много времени тратится и на готовку, едят мясо, гречку, рис, овощи. В день - это полкило мяса на каждую собаку, - рассказывает ижевчанин. - Спасает догтрекинг - пешая прогулка с собаками. Парочки проводят так свидания, кто-то детей готовит, чтобы завести собаку. Это и нам жизнь облегчает в плане прогулок с собаками, и какая-никакая денежка на корм!

Для спокойной прогулки Валентин берет самоеда. Для мощной тренировки – метиса. Фото: архив героя публикации

«Гонки не брошу!»

Несмотря на все сложности, бросать гонки Валентин не хочет. Во-первых, без гонок тяжко придется, прежде всего, собакам. А во-вторых, для ижевчанина это уже не просто хобби, а образ жизни. За год Валентин успевает посетить 3-4 гонки. Пока что на самую дальнюю приходилось выбираться только в Киров, но хотелось бы чаще выезжать на соревнования в другие регионы.

- Мечтаю поучаствовать в гонке Volga Quest*. Дистанция составляет порядка 500 км. Старт - в Тольятти, финиш - уже в Татарстане, городе Болгар. Чтобы пройти такое расстояние, надо минимум собак 10. И больше опыта. Но, надеюсь, все впереди, - рассказывает Валентин.

*Волга Квест