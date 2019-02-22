Бречалова отец научил не халтурить, а Олега Гарина - никогда не предавать: известные ижевчане рассказали о своих отцах

За каждым успешным мужчиной стоит тот, кто оказал на него непосредственное влияние – отец. Как воспитывали известных людей Ижевска и как они теперь воспитывают своих детей, рассказывает «Комсомолка».

Александр Бречалов, глава Удмуртии

Александр Бречалов. Фото: Архив

Как зовут вашего отца и сколько ему лет?

Владимир Иванович Бречалов, его не стало в 2014 году в возрасте 68 лет.

Кем работал ваш папа?

Он всю жизнь проработал простым каменщиком, руки у него были золотые.

Как он вас воспитывал?

Строго, но честно и справедливо. Требования и к себе и ко мне были одинаковыми.

Расскажите какую-нибудь историю об отце.

Александр Бречалов с отцом. Фото: личный архив

В 1989 году, в последние школьные каникулы, чтобы заработать на джинсы и поездку в Москву, строил с отцом частный дом в качестве подсобника. Когда первый раз пришли на объект, увидел горы кирпича. И решил, что перетаскать ее, а тем более что-то из этого построить, уйдет 3-4 месяца. В итоге 2-х этажный дом 6 на 8 построили вчетвером за 27 дней, а та гора кирпича была лишь 10-й частью. Это о том, что у страха глаза велики.

И еще отец был потрясающим собеседником. Он любил книги и особенно историю: ненавязчиво меня заинтересовывал той или иной темой, мотивировал прочитать. Потом часами обсуждали и спорили, и это было самое ценное в наших отношениях. Сейчас этого сильно не хватает…

Какой самый главный урок вы получили от отца?

Труд - отец счастья! Папа очень много и тяжело работал, но при этом в семье - счастье и любовь! Он гордился тем, что все делает своими руками!

Что переняли для себя, используете ли отцовские приемы воспитания на своих детях?

Когда мы строили вместе второй дом, отец, выводя угол и практически закончив его (а это 3-4 часа работы), посмотрел со стороны на результат, решил разобрать кладку и сделать снова. Шов между кирпичами был выше на 2-3 мм шва стены! Никто бы этого никогда не заметил, но это заметил отец... Я был в недоумении и на вопрос для чего, получил ответ, что нельзя халтурить, надо все делать, как для себя! Этому принципу стараюсь следовать и учу этому детей!

Сколько у вас детей?

У меня двойня, мальчик и девочка, им по 19 лет.

Как вы воспитываете детей, какие принципы пытаетесь заложить и чему учите?

Главное - все зависит только от тебя, все в твоих руках!

Что, на ваш взгляд, самое главное в воспитании?

Огромная любовь и честность! И главное, у меня великий отец, я очень благодарен ему за все! За то, что наказал, когда мне было 5 лет, и я отстоял в углу пока шли мультфильмы, за то, что поддерживал любовь к спорту, за то, что привил любовь к труду, за то, что поддержал маму и отправил меня в военное училище, за то, что был самым лучшим дедом для моих детей!

Константин Сунцов, генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»

Константин Сунцов. Фото: Архив

Моему отцу — Сунцову Андрею Рудольфовичу — 59 лет. Свой трудовой путь отец начинал монтажником-высотником, строил космодром «Байконур», телевышку на Пушкинской в Ижевске. Работал в ПАО «Газпром спецгазавтотранс», строил нефтепроводы, часто ездил на север.

У нас была многодетная семья — трое детей. Поэтому с детства во мне воспитывали самостоятельность. Из-за частых командировок отца и переезда в частный дом (в мои 11 лет) мы с братом выполняли часть «мужской работы»: убирали снег, ходили за водой, заготавливали дрова...

Константин Сунцов с отцом. Фото: Личный архив

Поэтому главный урок, который я усвоил благодаря отцу, — быть самостоятельным. У меня не было ограничений, запретов, мне никогда не говорили «иди в университет» или «тебе надо учиться». Отец всегда говорил: «Твоя жизнь — решай сам». Я сам забрал документы из школы, когда решил перевестись в другую, на первом курсе университета съехал от родителей и начал жить один.

Лет в 15 такой подход к воспитанию казался мне несправедливым, но позже я понял, что родители все делали правильно.

Сейчас моя дочь Ева учится в первом классе, у нее плотный график — учеба, гимнастика, дополнительные занятия. Мы также даем ей свободу выбора и говорим об ответственности за него. Например, гимнастику, которой она сейчас занимается, она выбрала сама!

Алексей Фомин, директор Удмуртской государственной филармонии

Алексей Фомин. Фото: Архив

Без папы – Юрия Александровича – уже 4 года. Он был учителем удмуртского, русского языка и литературы. Работал начальником отдела национального образования в Министрестве образования УР. Он любил свой родной язык – удмуртский, и очень хотел, чтобы его внуки знали и гордились тем, что они удмурты!

Папе на очередное день рождение подарили термос. В это же время, мама получила землю под садоогород. Из построек там ничего не было. Поэтому работать ездили туда со своим пропитанием, в том числе, и с новеньким термосом. Его я и решил доставить сам до огорода, как ни пытались забрать папин трофей из моих рук. Все хорошо, я доставил его в целости и сохранности. По возвращению домой, в подъезде, буквально на последней лесенке перед квартирой я его все же разбил. Испугался. Трагедия. Выбежал во двор и спрятался за дерево. Но папа даже виду не показал, что что-то произошло. Сейчас я удивляюсь его терпению и мудрости.

Алексей Фомин с отцом. Фото: Личный архив

Папа хорошо чувствовал своих детей. Всегда старался скрупулезно объяснить, что хорошо и что плохо. Он старался поддерживать и учитывать наше мнение. А в сложные моменты, вступал в спор с мамой, защищая нас, давая возможность иногда даже оступиться. Он был мудрым человеком!

На 4 курсе музыкального училища я решил поступать в консерваторию Екатеринбурга. Мама была категорически против того, чтобы я уезжал из под крыла родителей. Папа, ничего не сказав маме, купил билет в Екатеринбург. И это судьбоносное решение…

Папа всегда находил подходящие слова – в нужное время, в нужный час. Любой родитель переживает за своих детей. Когда речь заходила про отношение к пьянству, будь то сосед напьется, будь то встретим прохожего, пытающегося встать с земли, он всегда вспоминал правило пития, правило трех «К» - ку, кинэн, ко:ня (Когда, с КЕМ, сКолько). С этим правилом я и иду по жизни!

А моим детям я стараюсь донести, что главное в жизни – в любой ситуации оставаться человеком. Подходить ко всему, даже к серьезным вопросам, через призму юмора.

Иван Черезов, председатель правления Федерации биатлона Удмуртии

Иван Черезов. Фото: Архив

Папе – Юрию Николаевичу – 75 лет, сейчас он на пенсии. Вся его жизнь связана с машинами – он профессиональный водитель, кандидат в мастера спорта по ралли. 25 лет работал в таксопарке, был водителем служебного транспорта на заводе «Ижмаш».

Я не могу сказать, что меня баловали или, наоборот, держали в строгости. Просто отец для меня всегда был и остается авторитетом, а его слова – законом. Он всю жизнь трудился: отец в тяжелые годы восстановления страны после войны пошел работать, а не получать высшее образование. Его каждодневный труд, трудолюбие очень показательно для меня.

Я очень благодарен ему, что никогда не ограничивал меня, давал возможность выбирать. Так, параллельно биатлону, я занимался еще футболом, хоккеем, карате, шахматами, пожарно-прикладным спортом, спортивным ориентированием, ИЗО и даже бальными танцами. Он не вмешивался в мой выбор – я все-таки некоторое время проработал в полиции. Но потом понял, только то, что тебе нравится, ты будешь делать с удовольствием и получать результаты.

У меня три сына, и я строгий родитель. Порядок и дисциплина должны быть везде, как в комнате, так и в школе, на учебе. Старший Александр ходит в бассейн и занимается музыкой, средний Даниил получил разряд в карате и ходит в художественную школу, младший Миша пока просто растет. Я пока не могу сказать, какой я родитель – хороший или плохой. Это можно узнать тогда, когда сыновья вырастут и достигнут чего-то.

Рустам Тугушев, и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии

Рустам Тугушев. Фото: Архив

Мой отец трудился инженером-механиком. И, несмотря на его технический склад ума, в нашем доме всегда была большая библиотека художественной литературы. Именно он и привил мне тягу к чтению, познакомив с произведениями Джека Лондона. Помню, что на одном дыхании тогда осилил 8 томов, а дальше уже не смог остановиться и постоянно читал.

Рустам Тугушев с отцом. Фото: Личный архив

Отец всегда хотел, чтобы я разбирался в чертежах и схемах. А у меня не лежала душа к этому, тянуло на гуманитарные науки. Отец понял это, и в 10 и 11 классах я уже был в специальном юридическом классе, за что безгранично благодарен ему по сей день.

Главный урок отца, который передаю и своим двум сыновьям, - не ври самому себе. Считаю, что это ключевой принцип в воспитании – быть до конца честными перед собой и окружающими.

Владимир Соловьев, министр культуры Удмуртии

Владимир Соловьев. Фото: Архив

2 года, как отец Михаил Васильевич ушел из жизни. И я до сих пор чувствую нашу с ним связь. Говорят же, что не всякий мужчина сможет прожить без жены долгое время. А папа – сильный! Он жил один 24 года. Каждый день обливался холодной водой, на улице, в любую погоду. Я пока не созрел до этого, но стремлюсь!

Отец всю жизнь проработал главным бухгалтером колхоза «Прогресс» Алнашского района. Рано уходил, поздно приходил. А когда были годовые отчеты, мы с сестрами его почти не видел. И даже, когда они собирались у нас дома с друзьями, они обсуждали только производственные вопросы и хозяйство! Он умел шутить и в каждой его истории была своя изюминка. Помню, как в младших классах любил ходить с ним в правление колхоза, наблюдал, как он работает. А иногда удавалось вместе посмотреть кино – в этом же здании был дом культуры.

Владимир Соловьев с мамой и папой. Фото: личный архив

Отец с 16 лет вел дневники. У него каждый день был записан, все было разложено по полочкам, везде своя система. А мне иногда приходится в выходные приходить и разбирать от бумаг свой стол. А у него все, как у настоящего бухгалтера, четко, строго, системно.

Папа почетный гражданин Алнашского района. Всегда интересовался историей русских и удмуртских деревень, расположенных в Алнашском районе. Издал книгу, создал музей, который до сих пор действует на базе сельского дома культуры.

У меня двое взрослых дочерей, подрастают внучки. И главное, что я хочу, чтобы они учились жить в этом мире, чтобы чувство самосохранения у них было всегда и везде. Чтобы был не только интерес к жизни и самостоятельность, но и стремление «активничать» и добиваться чего-то в жизни!

Геннадий Юсим, директор ДШИ №2

Геннадий Юсим. Фото: Архив

Моего отца – Ефима Моисеевича – уже нет в живых. Он был инженеро-технологом, начинал работать в литейном цеху на Украине, простым литейщиком, заочно заканчивая техникум и институт. А после переезда в Глазов долгое время трудился на заводе «Химмаш», заместителем директора по производству.

Я помню, что если я дрался в школе, всегда приходил разбираться, разговаривал с ребятами и говорил: «Вы драться можете сколько угодно, но это должно быть один на один, чтобы все было по-честному!». Конечно, иногда и мне иногда доставалось ремня. Но за дело! Я был в 7 классе, мы отдыхали где-то под Керчью. И местные ребята пошли собирать кукурузу. Я вместе с ними: разумеется, никому не сказав ни слова. А дело было загородом, кругом глушь. Когда пришел – получил свое.

Отец Геннадия Юсима с внуком Марком.

Я очень хочу, чтобы отец мной гордился. Мои родители вообще для меня очень много сделали. Я первый музыкант в семье во всех поколениях, которые только можно посчитать. А они вдруг решили, что я должен стать музыкантом. Они и перехали в Глазов, потому что там был институт с музыкально-педагогическим факультетом. А начало 70-х годов было непростым временем: нужно было купить инструмент, платить за музыкальную школу, поддерживать ребенка во всем. Мало того, я же не хотел быть ни учителем, ни музыкантом. Мама – экономист, отец – технолог, какой музыкант? И я пошел на курсы, 3 урока просидел и понял, что я именно тот, кем сейчас являюсь. Я всегда точно знал, что у меня есть отец, семья и там меня любят. У меня есть такое пространство, в котором я могу быть самим собой.

Когда я «ушел во взрослую жизнь», отец никогда не вмешивался, ничему меня не поучал, никогда не говорил, как поступать, что делать. Он говорил только одно: «Ты взрослый человек, сам решишь!» Я ему очень благодарен за это. И пытаюсь изо всех сил претворять это со своими детьми. Если ты любишь человека, то ты ему должен доверять, понимать, что он сам все может сделать, ему не нужны твои ни советы, ни помощь. Ему нужна твоя поддержка и понимание того, что сзади него стоит стена – твой отец, твоя мать.

Я считаю, что главная задача родителей – любить детей, относиться к ним, как к людям. А самый главный принцип в воспитании – дети должны знать, для чего они занимаются тем или иным: не просто так изучать одно, другое, третье, а знать для чего, как они потом эти знания будут использовать.

Олег Гарин, председатель Городской думы Ижевска

Олег Гарин. Фото: Архив

Моего отца зовут Владимир Александрович, его уже 10 лет нет рядом с нами. Мы родились с ним в один день и, наверное, это символично. Могу с уверенностью сказать, что благодаря ему я смог чего-то достичь в жизни! Отец научил меня никогда не опускать руки: не останавливаться, идти дальше, как бы тяжело не было.

Отец был строгий, помню, как за тройки меня не пускал гулять – и это был действенный стимул учиться хорошо.

Олег Гарин с отцом. Фото: Личный архив

Отец работал машинистом тепловоза, был дважды победителем соцсоревнований. В 25 лет он впервые избрался депутатом Районного совета, работал директором Станции юных техников, создал с нуля успешный бизнес. Отец создал в Игре секцию мотокросса, при этом он сам никогда им не занимался. Он и нас с братом увлек этим спортом, многие мальчишки Игры прошли через эту мотосекцию. В 1989 году команда Игринского района завоевала путевку на чемпионат СССР, где вместе с ДЮСТШ Ижевска стала чемпионом! А отец стал тренером сборной России по мотокроссу. Времена были не простые, чтоб поехать на старты нужно было много средств. До сих пор помню, как отец неделями на соревнованиях жил прямо машине, чтоб мы могли нормально разместиться в гостинице. Ребята в команде его очень уважали и любили.

Серьезный урок от отца – это любить свою семью. Для него семья была главным в жизни! Ещё - всегда оставаться человеком и уважать людей, быть справедливым, идти к цели и не предавать. И в этом он был для меня настоящим примером. Сейчас, воспитывая своих детей - сына и дочь, я многое беру от отца. И тоже стараюсь личным примером показать, какими им надо быть.

Вениамин Вычужанин, начальник 1-го отдела ГИБДД МВД по республике

Вениамин Вычужанин. Фото: Архив

Отец Павел Петрович был Заслуженным строителем Удмуртии, всю свою жизнь работал на стройках.

Я поздний ребенок: папе было уже 40 лет, когда я родился. Поэтому он был зрелым, опытным в воспитании детей мужчиной. Свои навыки воспитания отточил на первых двух детях, а меня уже воспитывал в строгости и прививал правильные человеческие ценности. Он никогда не прикладывал руку, добивался всего только словами.

В школьные годы, практически с 12-летнего возраста, он летом брал меня на свои объекты, обучал. Я многие строительные специальности познал изнутри, в том числе и каменщика. Мне приходилось вести кладку объектов, которые стоят в Увинском районе.

Вениамин Вычужанин в кругу семьи. Фото: Личный архив

Я всегда гордился папой. И мне было приятно, что я вношу свой вклад в строительство реальной школы, больницы или, например, молочно-товарной фермы.

Он поддерживал меня, уважительно отнесся к моему выбору профессии. И всегда говорил: «Честность, честность и еще раз честность!».

У меня 2 детей, первому уже 18 лет. Второму годик с небольшим, но я воспитываю его в строгости. То, что у мамы не получается добиться, я добиваюсь буквально одним словом.

В воспитании детей главное понимать их, быть не надзирателем, а партнером, их товарищем, быть на их уровне, воспитывать личным примером.