Махинации с погребениями: Что известно на данный момент о задержании ритуальщиков-вымогателей в Ижевске

История с задержаниями началась в начале февраля. Тогда провели масштабные мероприятия по декриминализации сферы оказания ритуальных услуг в Ижевске. В результате, задержали четырех человек. Это 46-летний начальник службы администрации кладбищ города, его 34-летний заместитель и два подчиненных: 45-летний управляющий Хохряковского кладбища Ижевска и 29-летний смотритель кладбища.

Как сообщали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии, они подозреваются в том, что систематически получали взятки от представителей ритуальных агентств за то, чтобы они выделяли земли под захоронения и их благоустраивали.

- Проведены обыски по месту их жительства, в ходе которых изъяты крупные суммы наличных денежных средств, - сообщали в пресс-службе.

Далее, в пятницу, 22 февраля, задержали еще 43-летнего управляющего кладбища «Южное» Ижевска. Ему предъявили обвинение по статье «получение взятки». И следователь вышел с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации от официального представителя МВД России, в отношении руководителя и управляющего одного из кладбищ судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое их сообщников помещены под домашний арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/693479" frameborder="0"></iframe> Задержание пятого человека, которого подозревают в кладбищенских махинациях в Ижевске.Видео: пресс-служба СК России

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/693482" frameborder="0"></iframe> Комментарий представителя СУ СК России по Удмуртии по декриминализации сферы оказания ритуальных услуг в Ижевске.Видео: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии