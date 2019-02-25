Быть ли паводку? Когда в Ижевске наступит весна, и ждать ли жителям подтоплений

Начало марта ожидается солнечным - так, по данным синоптиков уже к 10 числу возможно потепление до +1 градуса. Это значит, что совсем скоро Ижевск вновь столкнется с паводком. Готов ли к нему город?

ВЫШЕ НОРМЫ НА 120%

На то, сильным ли будет паводок, влияет три фактора: количество выпавшего снега, степень промерзания почвы и ожидаемая продолжительность весны.

- Ситуация складывается своеобразная. Высота снежного покрова в бассейне Ижа по данным за 10 февраля уже выше нормы на 121%, а снег еще идет, - поделился Владимир Своекошин, советник генерального директора института «Удмуртгипроводхоз» - ведущего предприятия по проектированию объектов водохозяйственного строительства и базового экспертного центра. - Также в снеге много влаги. А вот глубина промерзания почвы небольшая, то есть, имеется вероятность, что вода быстро уйдет.

Паводок возможен, но только при условии резкого потепленияФото: Архив КП

Сейчас можно строить лишь предварительные прогнозы.

- Все будет зависеть от весенних температур: паводок возможен, но только при условии резкого потепления. Если же весна будет затяжная, паводок растянется по времени и пройдет совершенно спокойно, - отмечает Своекошин.

КАКОЙ БУДЕТ ВЕСНА?

Тем временем, весна и вправду может затянуться.

- Сейчас происходит «перелом зимы», - отмечает старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский. - В солнечные дни появились капели, отмечается интенсивное пение птиц - вот самые первые признаки. Скоро прилетят грачи - как правило, это происходит ближе к 8 марта. В нашем регионе при любом развитии весенних явлений начало природной весны в большинстве случаев совпадает с началом весны календарной. В апреле, обычно после 3 числа, среднесуточная температура устанавливается выше 0 градусов. Это можно считать началом природной весны. Оно, как правило, не задерживается, а вот в дальнейшем возможны различные отклонения.

Сейчас происходит «перелом зимы»Фото: Архив КП

Доктор наук Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, с прогнозом на март пока очень осторожен.

- Согласно прогнозу Гидрометцентра, погода в следующем месяце в Удмуртии установится в пределах нормы, - считает он. - Однако, если с Атлантики придут теплые воздушные массы, процесс может начаться в боле ранний период.

ГОТОВ ЛИ ГОРОД?

- Сейчас Ижевск полностью готов справиться с паводком, - уверено заявляет Владимир Своекошин. - В феврале уже прошло два совещания в администрации города, а недавно собиралась Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Подготовка к возможному паводку идет, снижается уровень в Ижевском водохранилище - таким образом создается так называемая аккумулирующая емкость для сбора талых вод. Процесс этот идет с начала февраля, уровень понижают всего на 2-3 сантиметра в сутки, чтобы не навредить рыбе. К концу марта пруд будет спущен на 1,5 м.

К концу марта Ижевский пруд будет спущен на 1,5 мФото: Архив КП

Также на левом берегу реки Иж пострена ограждающая дамба протяженностью 3,5 км. Еще 2,6 км будут достраиваться по мере выделения средств вдоль реки Позимь. Отметим, что строительство дамбы началось в начале 90-х и строилась этапами в течение 7 лет. Сейчас она хорошо защищает город от затопления. При помощи нее пропускную способность реки удалось увеличить с 40-45 куб.м/с до 117.

Сейчас Ижевск полностью готов справиться с паводкомФото: Архив КП

Однако всех проблем дамба не решает.

- Необходимо спрямить русло Ижа ниже Сарапульского моста, где река сильно петляет, отчего течение замедляется и наступает элемент подтопления. В городе Иж спрямлен, и вода течет быстрее, - отмечает Своекошин. - А чтобы гарантированно спасти город от любых паводков, в верховьях Ижа нужно построить буферные (регулирующие) водохранилища суммарной емкостью сопоставимые с Ижевским прудом. На сегодняшний день есть 3 эскизно проработанных варианта. Проекты предложены еще в 1996 году, в 2000 году они дорабатывались, и сейчас ожидают инвестирования. Пока на их реализацию средств нет.

КАКИМ БУДЕТ МАРТ?

Сравнив долговременные прогнозы с трех популярных сайтов: gismeteo.ru, accuweather.com и pogoda.mail.ru, мы составили примерную картину погоды в марте.

Первая его декада будет достаточно солнечной, но в конце ожидаются облачность и осадки - снег или даже снег с дождем. В первых числах месяца возможно похолодание до -12°С, но оно будет кратковременным, а к 10 числу потеплеет до +1°С. Ночи еще будут холодными: до -17…-20°С.

В начале второй декады будет облачно, с осадками, а со второй половины прояснится. В целом, декада ожидается относительно теплая, от 0°С до -3°С днем и -9…-13°С по ночам.

Третья декада марта, вероятно, ознаменуется возвращением снегопадов. Солнца почти не будет, а в конце месяца ожидается выраженная изморозь.