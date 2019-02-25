Цены - выше, покупка - безопаснее: что изменится при покупке квартир в новостройке в 2019 году?

1 января 2019 года в силу вступили изменения в закон «Об участии в долевом строительстве». Что изменится при покупке квартиры в новостройке, смогут ли горожане стать дольщиками и повысятся ли цены на жилье, разбиралась «Комсомолка».

Как все было?

Напомним, что в 2018 году строительные компании должны были открыть специальный счет в банке, где в дальнейшем хранились бы средства на возведение новых ЖК. В этой ситуации уполномоченный банк стал надежным «сейфом», деньги из которого застройщик имеет право получить только после завершения строительства.

С 1 июля 2019 года подобный эскроу-счет должен появиться у каждого застройщика, получившего разрешение на строительство после 31 июля 2018 года. Работать по старому законодательству теперь смогут только те компании, которые находятся на завершающих этапах строительства.

- Таким образом на строительном рынке планируют устроить чистку от «недобросовестных» застройщиков. Это должно помочь защитить покупателей, - прокомментировал учредитель УК «АССО-Строй» Рустам Хабибуллин.

Отметим также, что благодаря изменениям в законодательстве, теперь разрешение на строительство смогут получить лишь компании, опыт строительства которых не менее 3 лет, а площадь сданных объектов превышает 10 тыс. кв. метров.

Останутся ли на рынке дольщики?

Так что же изменится для людей, которые планируют покупать жилье? Смогут ли они покупать квартиры на «стадии котлована»? По словам экспертов - да. Банк, на эскроу-счетах которого будут храниться деньги, теперь будет выступать третьей стороной в сделке при подписании договора долевого строительства. При этом квартиры в строящихся домах по-прежнему будут дешевле, чем готовое жилье.

- На начальном этапе строительства застройщик будет вынужден продавать квартиры по низкой цене, если не будет спроса. Поэтому заниженная цена на «квартиру-котлован» сохранится, - говорит Рустам Махмутович.

Надежно, но дорого

Застройщики теперь будут вынуждены играть по новым правилам, и в этой игре выживет только сильнейший: неустойчивые строительные компании покинут рынок новостроек. Отныне до начала строительной кампании застройщик обязан положить на специальный счет в банке 10% от стоимости будущего проекта. Сумма немаленькая, поэтому некоторые фирмы будут вынуждены брать кредит в банке или привлекать инвесторов. Конечно, под процент.

- Пока никто не знает, под какой процент банк будет выдавать кредиты застройщикам, - уточнил учредитель УК «АССО-Строй». - Также следует учитывать рост инфляции, предугадать который невозможно. А повышение НДС до 20%? Все это повлияет на конечную стоимость квартиры в новостройке.

Однако у нововведения больше плюсов, чем минусов. Из-за того, что деньги будут храниться на «замороженном» счете, застройщики не смогут их использовать до завершения строительства. Соответственно, даже если компания банкротится или срывает сроки сдачи жилья, средства возвратятся к владельцам-дольщикам. Банк, благодаря изменениям, станет «подушкой безопасности» для покупателей квартир.

- Эти изменения призваны защитить покупателей квартир от строительных компаний-однодневок, - отмечает Рустам Махмутович.

Справка КП:

Что такое эскроу-счет?

Эскроу-счет - своего рода «замороженный вклад» покупателей. Деньги с этого счета застройщик не сможет снять до завершения строительства жилищного комплекса.