2019-02-26T06:42:46+03:00
Общество

«Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»: онлайн-трансляция

Глава республики откровенно ответит на вопросы жителей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Во вторник, 26 февраля, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) пройдет передача «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов откровенно ответит на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска, расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой и по традиции ответит на вопросы из социальных сетей.

Слушайте нас с 7:30 до 09:00. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

КСТАТИ!

Предыдущий эфир с Александром Бречаловым можно посмотреть по ссылке.

Утро с главой Удмуртии . 26 февраля. Александр Бречалов на радио Комсомольская правда - Ижевск .Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU

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