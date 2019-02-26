«Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»: онлайн-трансляция

Во вторник, 26 февраля, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) пройдет передача «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов откровенно ответит на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска, расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой и по традиции ответит на вопросы из социальных сетей.

Слушайте нас с 7:30 до 09:00. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

КСТАТИ!

Предыдущий эфир с Александром Бречаловым можно посмотреть по ссылке.