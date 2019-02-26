«Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»: онлайн-трансляция
Во вторник, 26 февраля, на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM, 12+) пройдет передача «Утро с главой Удмуртии». Александр Бречалов откровенно ответит на вопросы жителей Удмуртии и Ижевска, расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой и по традиции ответит на вопросы из социальных сетей.
Слушайте нас с 7:30 до 09:00. Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.
КСТАТИ!
Предыдущий эфир с Александром Бречаловым можно посмотреть по ссылке.
Утро с главой Удмуртии . 26 февраля. Александр Бречалов на радио Комсомольская правда - Ижевск .Multistreaming with https://restream.io/
ИСТОЧНИК KP.RU
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