Рейв, новые песни и портрет от фанатки: как в Ижевске прошёл концерт группы Jane Air

Клуб «Свет» окутала тьма. Зазвучало скрежещущее интро, иногда прорезаемое криками «Jesus Christ»*, в нос ударил запах дым-машины, красный прожектор начал слепо шарить по танцполу. Томящаяся толпа словно заслышала звуки дудочки Гамельнского крысолова и сгрудилась в почти невыносимом ожидании у сцены. Так начался концерт группы Jane Air* в Ижевске 22 февраля, организованный букинг-агентством «Музыка и Жизнь».

Рейв от ярких представителей альтернативы

Фото: Александр Морозов

Питерские хулиганы поднялись на сцену в арафатках цвета зелёного яблока и без лишних прелюдий зажгли толпу. Несмотря на то, что для старой армии фанатов музыканты навсегда останутся яркими представителями русского ню-метала и альтернативы, в этот раз «Джейны» устроили настоящий технорейв. Они достали из закромов всех своих альбомов «электронщину», чтобы превратить выступление в дискотеку.

За танцы отвечали «Рычащие искрами тигры» (на которой солист Антон Лиссов приказывал толпе: «У нас тут мало места танцевать, если у вас больше – танцуйте»), «Химическая революция», «грязные питерские» треки «Чёрная гавань» и «Королева Фейк», «Хорошие мальчики» («Песня для нас», - отметил вокалист).

Но раз Jane Air – символ 2007-го, то группа решила прокачать публику и «старым» звучанием. Скриминг эпохи эмо закрался в трек «ЗВВСЗ», гитарист Корень «расстрелял» толпу из гитары под заглавную композицию первого альбома Pull Ya? Let It Doll Go!*, поклонники бесновались, заслышав сэмпл из песни Эдит Пиаф (он на концертах предваряет один из хитов – «Париж»). А ещё ведь был восточный рефрен, перерастающий в «Гейши Ниндзя Убийцы», натягивающее нервы вступление к «Невесте» и «Сестра милосердия».

Фото: Александр Морозов

- … (Классно. – Прим. ред.) поёте, просто … (офигенно. – Прим. ред.). Продолжайте петь, спасибо вам большое, - заявил в какой-то момент барабанщик Тоха, не сдерживая эмоций и обсценной лексики.

Но тур посвящён презентации нового EP*, поэтому и без новых треков не обошлось.

- Каждый город слышит песню по-новому, нам только что прислали нормальную дорожку для электронщика, - заявил Лиссов перед песней «На Староневском».

Фото: Александр Морозов

Удалось фанатам услышать из последнего «Смерть на рейве» и одну из самых таинственных композиций – «Дети атомных станций» (в честь неё назван мини-альбом, но она официально ещё не представлена). И песня действительно стала неожиданным сюрпризом. Если два первых опубликованных трека были в духе последних альбомов – с преобладающим электронным звучанием, то «Дети атомных станций» вполне вписывались в добротную альтернативу, за которую группу когда-то полюбили. Музыканты пообещали – вскоре свет увидят ещё две композиции, так что теперь остаётся гадать, в каком стиле будут они.

Но, пожалуй, лучше песен – весёлых и мрачных, эротичных и душераздирающих – были сами музыканты. Фокус внимания постоянно смещался – по очереди на передний план выходил каждый из коллектива и заводил толпу. Но, безусловно, основное внимание к себе привлекал Антон Лиссов: его выразительная мимика, пластика большой хрупкой птицы, изысканный конферанс в духе булгаковских персонажей (остаётся спорить кого именно: Фагота, Воланда или Кота Бегемота) добавляли энергии выступлению и заставляли по-новому воспринимать каждый новый трек.

Переосмыслили даже главный хит группы – Junk*. Антон заявил, что весь концерт – это увеселительная часть, а на самом деле они ездят по стране «с проповедями во имя всеотца нашего Одина», но в их коллективе есть неверующий – басист Гокк. И следом эти двое устроили сеанс экзорцизма под давно полюбившиеся фанатам строки и музыку.

А завершающим штрихом этого тёмного карнавала стала песня Can-Can*.

Рисунок от поклонницы

Фото: Александр Морозов

Jane Air уехали из Ижевска не с пустыми руками. 13-летняя поклонница успела подарить им собственный рисунок, где изобразила группу. Ребята поделились им в своём «Инстаграме» с подписью: «Всем привет! Мы группа Джейн Эйр и мы немножко подустали».

Фанатка отметилась в комментариях.

- Я в шоке, что вижу свой рисунок. Ребята, вы крутые. И простите меня, пожалуйста, за мои косячки в рисунке, я очень люблю вас, концерт был просто офигенным, - написала девушка.

Ещё одна поклонница Марина тоже осталась довольна концертом.

- Плясали от души, пели вместе с группой, в общем получили очень много эмоций! Жаль, что выступление было таким коротким, услышала не все песни, которые хотела. Теперь жду, когда ребята вернутся в наш город и исполнят их.

*Джисус Крайст, Джейн Эйр, Пулл Я? Лет Ит Долл Гоу!, И-Пи, Джанк, Кан-Кан