2019-03-01T11:57:52+03:00
Дом. Семья

24 фотографии котиков из зоопарка Ижевска, которые унесут вас в страну умиления

Снимки доказывают, что даже суровые хищники могут быть лапочками
Ирина БУРЦЕВА
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Амурская тигрица Урсула. Фото: vk.com/udmzoogroupАмурская тигрица Урсула. Фото: vk.com/udmzoogroup

День кошек в России - чем не идеальный повод, чтобы посмотреть на фотографии красивых, но таких милых, хищников из зоопарка Ижевска. Предлагаем вам 24 снимка львов, рысей, манула и котов, которые унесут вас в страну умиления.

Милейшие рысята. Фото: vk.com/udmzoogroup

Милейшие рысята. Фото: vk.com/udmzoogroup

Серьезный манул. Фото: vk.com/udmzoogroup

Серьезный манул. Фото: vk.com/udmzoogroup

Уставший тигр. Фото: vk.com/udmzoogroup

Уставший тигр. Фото: vk.com/udmzoogroup

Белые бенгальские тигрята резвятся. Фото: vk.com/udmzoogroup

Белые бенгальские тигрята резвятся. Фото: vk.com/udmzoogroup

И языки показывать умеют. Фото: vk.com/udmzoogroup

И языки показывать умеют. Фото: vk.com/udmzoogroup

Белый лев Оскар. Фото: vk.com/udmzoogroup

Белый лев Оскар. Фото: vk.com/udmzoogroup

Восточно-сибирская рысь. Фото: Юрий Рубцов

Восточно-сибирская рысь. Фото: Юрий Рубцов

Сервал. Фото: vk.com/udmzoogroup

Сервал. Фото: vk.com/udmzoogroup

Рысята. Фото: vk.com/udmzoogroup

Рысята. Фото: vk.com/udmzoogroup

Пара нежится под солнцем. Фото: vk.com/udmzoogroup

Пара нежится под солнцем. Фото: vk.com/udmzoogroup

Даже грозные хищники любят игры. Фото: Андрей Котляков

Даже грозные хищники любят игры. Фото: Андрей Котляков

Фото: Андрей Котляков

Фото: Андрей Котляков

Явно что-то вкусное съела. Фото: vk.com/udmzoogroup

Явно что-то вкусное съела. Фото: vk.com/udmzoogroup

Восточно-сибирская рысь на отдыхе. Фото: vk.com/udmzoogroup

Восточно-сибирская рысь на отдыхе. Фото: vk.com/udmzoogroup

Время обеда. Фото: vk.com/udmzoogroup

Время обеда. Фото: vk.com/udmzoogroup

Дальневосточный лесной кот Барсик. Фото: vk.com/udmzoogroup

Дальневосточный лесной кот Барсик. Фото: vk.com/udmzoogroup

Дальневосточный лесной кот. Фото: vk.com/udmzoogroup

Дальневосточный лесной кот. Фото: vk.com/udmzoogroup

Лев (белая вариация). Фото: vk.com/udmzoogroup

Лев (белая вариация). Фото: vk.com/udmzoogroup

Леопард Басур. Фото: vk.com/udmzoogroup

Леопард Басур. Фото: vk.com/udmzoogroup

Леопард Сабина с детёнышем. Фото: vk.com/udmzoogroup

Леопард Сабина с детёнышем. Фото: vk.com/udmzoogroup

Львица и львёнок. Фото: vk.com/udmzoogroup

Львица и львёнок. Фото: vk.com/udmzoogroup

Манул. Фото: vk.com/udmzoogroup

Манул. Фото: vk.com/udmzoogroup

Поцелуй Марса и Урсулы. Фото: vk.com/udmzoogroup

Поцелуй Марса и Урсулы. Фото: vk.com/udmzoogroup

ИСТОЧНИК KP.RU

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