24 фотографии котиков из зоопарка Ижевска, которые унесут вас в страну умиления
День кошек в России - чем не идеальный повод, чтобы посмотреть на фотографии красивых, но таких милых, хищников из зоопарка Ижевска. Предлагаем вам 24 снимка львов, рысей, манула и котов, которые унесут вас в страну умиления.
Милейшие рысята. Фото: vk.com/udmzoogroup
Серьезный манул. Фото: vk.com/udmzoogroup
Уставший тигр. Фото: vk.com/udmzoogroup
Белые бенгальские тигрята резвятся. Фото: vk.com/udmzoogroup
И языки показывать умеют. Фото: vk.com/udmzoogroup
Белый лев Оскар. Фото: vk.com/udmzoogroup
Восточно-сибирская рысь. Фото: Юрий Рубцов
Сервал. Фото: vk.com/udmzoogroup
Рысята. Фото: vk.com/udmzoogroup
Пара нежится под солнцем. Фото: vk.com/udmzoogroup
Даже грозные хищники любят игры. Фото: Андрей Котляков
Фото: Андрей Котляков
Явно что-то вкусное съела. Фото: vk.com/udmzoogroup
Восточно-сибирская рысь на отдыхе. Фото: vk.com/udmzoogroup
Время обеда. Фото: vk.com/udmzoogroup
Дальневосточный лесной кот Барсик. Фото: vk.com/udmzoogroup
Дальневосточный лесной кот. Фото: vk.com/udmzoogroup
Лев (белая вариация). Фото: vk.com/udmzoogroup
Леопард Басур. Фото: vk.com/udmzoogroup
Леопард Сабина с детёнышем. Фото: vk.com/udmzoogroup
Львица и львёнок. Фото: vk.com/udmzoogroup
Манул. Фото: vk.com/udmzoogroup
Поцелуй Марса и Урсулы. Фото: vk.com/udmzoogroup
ИСТОЧНИК KP.RU
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