2019-03-01T17:26:52+03:00
Происшествия

Фоторепортаж: В Ижевске затопило улицу Кирова

По предварительным данным, порыв произошел на улице Нижняя
Ирина БУРЦЕВАДарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Egor TetetrlevФото: Egor Tetetrlev
Изменить размер текста:

В Ижевске пятничный вечер 1 марта не пройдет спокойно, а все потому, что произошел порыв теплосетей на улице Нижняя и затопило улицу Кирова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

Как рассказали в пресс-службе Удмуртских коммунальных сетей воду будут отключать, потом откачивать и после этого можно будет понять, где именно произошел порыв и сколько времени уйдет на восстановление. Также из-за потопа нет движения троллейбусов №6 и №9 маршрутов в городок Металлургов.

Фото: Евгений Главатских

Фото: Евгений Главатских

А пока мы собрали небольшой фоторепортаж с места событий.

В Ижевске затопило кипятком улицу Кирова..Видео: Анастасия Захарова

Фото: Елена Жарова

Фото: Елена Жарова

Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Скрап

Фото: Иван Скрап

Фото: Колян Добровольских

Фото: Колян Добровольских

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Порыв горячей воды на улице Нижняя в Ижевске.Автор видео: Андрей Тимиряев в ИГГС

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за схода снега с крыши здания в Ижевске погиб человек
Серьезный порыв случился в районе улиц Нижняя и Кирова в Ижевске
На двух сотрудников магазина в Ижевске упал снег с козырька балкона
В Ижевске установят еще несколько дорожных знаков
Должность заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству занял Игорь Сальников
Как изменились цены на продукты в Удмуртии с 18 по 25 февраля
Движение трамваев в районе городка Металлургов в Ижевске восстановили
В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска Алины Загитовой
33-летнему мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве, вынесли приговор
Два автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии
Хулиган из Удмуртии, который стрелял в автобус из пневматического пистолета, был задержан
С 1 марта изменилась стоимость проезда по мосту через реку Кама в Удмуртии
Водителя, который насмерть сбил пешехода, разыскивают в Удмуртии
Традиционные весенние соревнования по мотокроссу пройдут в Ижевске
Глава Ижевска поручил вывозить снег с подверженных подтоплению улиц
На должность начальника УБиТ администрации Ижевска назначена Ольга Удалова
Ижевчанину вынесли приговор за вымогательство интимных фотографий
Ижевск занял 18-е место в рейтинге самых кофейных городов
В Удмуртии пропал человек
Уроженка Удмуртии Алина Загитова с «мандражем» вспоминает Олимпиаду
Ижевчанин разбил стекло подрезавшей его машины