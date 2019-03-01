Фоторепортаж: В Ижевске затопило улицу Кирова

В Ижевске пятничный вечер 1 марта не пройдет спокойно, а все потому, что произошел порыв теплосетей на улице Нижняя и затопило улицу Кирова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Фото: ИГГС

Как рассказали в пресс-службе Удмуртских коммунальных сетей воду будут отключать, потом откачивать и после этого можно будет понять, где именно произошел порыв и сколько времени уйдет на восстановление. Также из-за потопа нет движения троллейбусов №6 и №9 маршрутов в городок Металлургов.

Фото: Евгений Главатских

А пока мы собрали небольшой фоторепортаж с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/694904" frameborder="0"></iframe> В Ижевске затопило кипятком улицу Кирова..Видео: Анастасия Захарова

Фото: Елена Жарова

Фото: Иван Иванов

Фото: Иван Скрап

Фото: Колян Добровольских

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова