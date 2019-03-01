Фоторепортаж: В Ижевске затопило улицу Кирова
В Ижевске пятничный вечер 1 марта не пройдет спокойно, а все потому, что произошел порыв теплосетей на улице Нижняя и затопило улицу Кирова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
Фото: ИГГС
Как рассказали в пресс-службе Удмуртских коммунальных сетей воду будут отключать, потом откачивать и после этого можно будет понять, где именно произошел порыв и сколько времени уйдет на восстановление. Также из-за потопа нет движения троллейбусов №6 и №9 маршрутов в городок Металлургов.
Фото: Евгений Главатских
А пока мы собрали небольшой фоторепортаж с места событий.
В Ижевске затопило кипятком улицу Кирова..Видео: Анастасия Захарова
Фото: Елена Жарова
Фото: Иван Иванов
Фото: Иван Скрап
Фото: Колян Добровольских
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Фото: Анастасия Захарова
Порыв горячей воды на улице Нижняя в Ижевске.Автор видео: Андрей Тимиряев в ИГГС
ИСТОЧНИК KP.RU
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