2019-03-07T13:10:54+03:00
Общество

В деревне Старое Мартьяново под Ижевском снесли новую автобусную остановку

Ее установки жители добивались несколько лет
Мария ХАФИЗОВА
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Для обустройства одной остановки нужно порядка 9 млн рублей.Для обустройства одной остановки нужно порядка 9 млн рублей.Фото: Диля Ахмадишина
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Деревня Старое Мартьяново находится в 13 км от Ижевска. В деревне работает детский сад, есть фельдшерско-акушерский пункт и еще с десяток предприятий. Единственное, чего не хватало жителям – остановки при въезде в деревню. Ее установки жители добивались несколько лет – увы она не простояла и четырех месяцев.

БОРЬБА ЗА ОСТАНОВКУ

– Первое обращение мы написали в 2015 году главе МО «Завьяловское», просили сделать остановку. Но нам ответили, что дорога эта принадлежит Минтрансу, – рассказывает местный житель Валерий Басов.

Местные жители написали туда письмо, а потом еще в десяток других организаций и ведомств, ходили на личные приемы к властям. Так прошло 4 года и вот, наконец, в октябре 2018 года автобус начал останавливаться при въезде в деревню.

– Нам отсыпали площадку, поставили знак «Автобусная остановка». Все были так довольны! Наконец-то не нужно было ходить больше «козьими» тропами до ближайшей остановки, которая за несколько километров. А если считать от дома, то еще дальше, – говорит Валерий.

По данным ГИБДД Удмуртии, до ближайшей остановки 870 метров, и это соответствует категории дороги, интенсивности движения. Фото: Диля Ахмадишина

По данным ГИБДД Удмуртии, до ближайшей остановки 870 метров, и это соответствует категории дороги, интенсивности движения.Фото: Диля Ахмадишина

БЫСТРО СНЕСЛИ

Радовались жители недолго. В январе все знаки убрали, а автобус просто перестал останавливаться в положенном месте. Причина проста: по данным Госавтоинспекции, остановка не соответствует ГОСТам.

– Она находилась на обочине, в зоне ограниченной видимости, там не было скоростной переходной полосы. Миндортрансу Удмуртии, собственнику участка, мы выдали предписание на оборудование там переходной скоростной полосы, на монтаж остановочного комплекса и только тогда остановка будет функционировать, – рассказал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

ЧТО ДАЛЬШЕ

Шанс, что остановка появится, все же есть: по данным Миндортранса, в 2019 году близ деревни могут открыть дилерский центр «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС». К нему планируют обустроить нужные съезды, а для этого должны расширить дорогу, сделать полосы разгона и торможения и поставить остановочные пункты.

Кстати, так как информация о стройке появилась в 2017-м, выделять деньги на остановку Миндортранс считал нецелесообразным. Но ведомство все же пошло навстречу, и в октябре 2018-го сделали заездные карманы, поставили знаки. На это потратили 62 672 рублей.

Как рассказали в региональном Миндортрансе, компания, которая и будет строить сервисно-дилерский центр, обязуется в ближайшее время предоставить в Миндортранс Удмуртии план выполнения работ, а сами остановки (по обеим сторонам дороги) должны появиться уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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