Во сколько ижевчанам обойдется вывоз снега из двора?

Зима выдалась снежной – несмотря на то, что дорожники работают буквально в режиме нон-стоп, горожане все равно жалуются на сугробы и не чищенные участки. Особенно сложной ситуация складывается во дворах, убираться в которых должны «управляйки» - так, часто УК лишь счищают, но не вывозят снег – по правилам делать этого они не должны.

Фото: Диля Ахмадишина

Однако в скором времени ситуация может измениться. Так, глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что в действующие правила благоустройства будут внесены изменения: управляющие компании (ТСЖ, ТСН) Ижевска могут обязать вывозить снег из дворов. Это значит, что расходы на эту услугу лягут на жильцов – платить за коммуналку придется больше.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЫВЕЗТИ СНЕГ?

Фото: архив редакции

КАК ДЕЙСТВОВАЛИ?

– Когда нашими домами управляла другая компания (МУП «СпДУ»), то они просто складировали снег. Нас эта ситуация не устраивала, мы отказались от такого управления и

создали свое ТСЖ. Начали сотрудничать с соседним домом, который также находится в нашем дворе, – рассказывает председатель дома на Воровского, 172 Владимир Шведчиков.

После обсуждения с жильцами на общем собрании «снежного» вопрос и получения почти единогласного одобрения (лишь 6 собственников с двух домов воздержались), в смету содержания жилья была внесена строчку на вывоз снега.

– Нашли компанию, заключили годовой договор. В работу компании входит не только вывоз снега, но и работы по перепланировке двора, которую мы хотим начать летом, – отмечает Владимир. – После вывоза снега. Мы даже остались еще в плюсе, потому что не освоили все деньги, которые планировали потратить.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

По словам главы города Олега Бекмеметьева, окончательно решение по этому вопросу примут депутаты Гордумы Ижевска.

– Я знаю, что есть как сторонники, так и противники этого решения. Если оно будет принято, то введем в правила благоустройства. Будем обсуждать на комиссиях, сессиях и с общественниками, – отметил Олег Бекмеметьев.

Сейчас идут общественные обсуждения правил благоустройства, которые продлятся до 25 марта.