Уникальные документы Михаила Калашникова передали в музей его имени в Ижевске

В пятницу, 1 марта, в музей имени Михаила Калашникова передали уникальные документы от Росгвардии, которые рассказывают о том, каким оружием владел Михаил Тимофеевич. Речь идет о различных разрешениях, лицензиях, медицинской карте, чеки об оплате пошлин и так далее.

Разрешение на ввоз в Россию из Венесуэлы пистолета «Саморана». Фото: Ирина Бурцева

- Он владел 20 единицами оружия. Преимущественно – охотничьим. Михаил Тимофеевич являлся показательным владельцем оружия – всегда вовремя продлевал разрешения, хранил оружие чистым и использовал только по назначению, в мирных целях, - рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков.

Документы передали в музей, где сотрудники их обработают, поставят на учет в фонд и организуют отдельную экспозицию «Траектория судьбы», которая будет ближе к ноябрь 2019 года.

Продление разрешения на ношение карабина «Медведь». 1975 год. Фото: Ирина Бурцева

Когда Михаил Тимофеевич ушел от нас, у него во владении было 20 единиц оружия. На протяжении всей жизни, некоторые экземпляры от отдавал в музей или передаривал. Во владении были и эксклюзивные экземпляры - самозарядный охотничий карабин «Медведь», карабин «Сайга» со съемным ударно-спусковым механизмом, пистолет «Саморана», подаренный Президентом Венесуэлы Уго Чавесом.

Квитанция на перерегистрацию охотничьего карабина. 1979 год. Фото: Ирина Бурцева

- Хранил все оружие Михаил Тимофеевич в своей квартире, в рабочем кабинете. Сама квартира была на сигнализации, имелся сейф – все по правилам, - рассказали сотрудники музея.

Как говорится в справке от участкового, который в 1994 году ходил на проверку содержания оружия к Михаилу Калашникову, кроме этого комната с оружием закрывалась на замок, там были решетки на окнах и была отдельная сигнализация.

Часть апостиля из Венесуэлы. Фото: Ирина Бурцева

На многих документах есть оригинальная подпись Михаила Тимофеевича, что представляет особую ценность, так как в последние годы своей жизни он пользовался факсимиле.

Запрос на разрешение регистрации подаренных карабинов. 1994 год. Фото: Ирина Бурцева

Карточка охотника. Фото: Ирина Бурцева

Самый старый документ из представленных. 1944 год. Фото: Ирина Бурцева

КСТАТИ!

Какое оружие было у Михаила Калашникова в последние годы

Нарезное: Иж-18МН, Медведь - 3, Соболь, Север, Лось К-102, Сайга, Вепрь - 308 (2 штуки), МР - 161К, Беркут - 4 (К-01).

Гладкое: Беркут (РОМ), ЦКИБ, Сайга - 410, ТОЗ - 34Е.

Наградное: ПСМ (6П23) - 2 штуки, Саморана.