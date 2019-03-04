Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин завершил карьеру

Знаменитый лыжник Максим Вылегжанин решил завершить карьеру. Об этом олимпийский призер заявил 27 февраля на чемпионате мира в Австрии. В гонке на 15 километров он финишировал 33-м.

- С самого начала начал бороться за топ-3, шел в топ-3. Но не хватило лидерской скорости - и сдал на финише. Приехал сюда бороться. Получилось, но только полдистанции. Жаль, печально. Но лидеры сейчас намного сильнее, быстрее меня. Этот ЧМ для меня последний точно. Планирую закончить сезон в Осло на 50 км - на этой дистанции я начинал, попадал в топ-6 первый раз. На ней собираюсь закончить Кубок мира, - заявил Максим Вылегжанин в интервью Матч.ТВ.

Максим на "лыжне России"Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кто придет ему на смену?

Одним из первых, кто прокомментировал решение спортсмена, стал член президиума федерации лыжных гонок Валерий Мусалимов.

- Во-первых, Максиму будет 37 лет в этом году. Во-вторых, очень тяжело держать форму, когда вылетаешь из обоймы на три года. Дают о себе знать годы безучастия в крупных соревнованиях, - отметил он.

- Когда такие мэтры с большой буквы уходят, это определенная потеря. Это не только пример сильного спортсмена, но и пример верности и служения этому виду спорта. Но у нас много перспективных ребят в сборной Удмуртии: Сергей Ардашев и Иван Селезнев из Балезинского района, малопургинские ребята. Предсказать, кто станет преемником, трудно. Кто-то показывает высокие результаты в юниорах, а потом угасает. Тот же Максим Вылегжанин начал выступать на высоком уровне только в 25 лет, - добавил Валерий Мусалимов.Мусалимов также подчеркнул, что Вылегжанин останется президентом федерации лыжных гонок и в этом качестве может сделать много полезного. Например, спортсмен уже начал искать партнеров для поддержки лыжного спорта.

Сына в спорт не отдам

Семья спортсмена поддержала решение Максима.

- До бесконечности бегать невозможно. Время уже подошло, молодые ребята подросли. Максим мог бы закончить карьеру раньше. Но из-за последних событий муж решил, что лучше уйдет сам, чем его отстранят. Поэтому он остался на последний сезон, - рассказывает его супруга Альбина Вылегжанина.

Сын Артемий уже вставал на лыжиФото: Архив «КП» в Ижевске

На вопрос, станет ли их сын лыжником, Альбина отвечает, что не хочет этого.

- Я никогда своего сына не отдам в лыжные гонки. Слишком больно было переживать последние два года. Я уже давно поняла, что спорт - это чистой воды политика. Я не хочу такого будущего для своего сына.

Князь Серебряный

Максим Вылегжанин выиграл три серебряные медали на олимпиаде в Сочи: в эстафете, классическом командном спринте и масс-старте на 50 км свободным стилем. За это в народе его прозвали «Князь Серебряный». Но в 2016 году международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила Максима Вылегжанина от участия в международных соревнованиях. Напомним, после сочинской олимпиады разгорелся допинговый скандал, когда российских спортсменов обвинили в употреблении

коктейля «Дюшес». По словам представителей МОК, в России работала целая система по употреблению допинга спортсменами и сокрытию проб. Поэтому многих спортсменов, в том числе Максима Вылегжанина, пожизненно отстранили от крупных соревнований и аннулировали результаты Олимпиады-2014.

После дисквалификации Максим тренировался усерднееФото: Архив «КП» в Ижевске

Семья

Максим Вылегжанин родился в Шарканском районе Удмуртии в 1982 году. Его мама - библиотекарь, а отец - милиционер. В юности Максим хотел быть военным, как отец, но с 10 лет увлекся лыжным спортом. В дальнейшем из хобби лыжный спорт превратился в большее. К 17 годам Вылегжанин стал профессиональным лыжником.

- Помню первые сборы Максима. Первый раз я ходила за деньгами в райпо к начальнику: надо было собрать Максиму сумку для соревнований. Зарплату-то тогда по три месяца не давали. В итоге собрали денег нам, купили Максиму рюкзак. А с первых тренировок он нам приносил видеокассеты: «Мама, это не для тебя, это нам с папой посмотреть». Видимо, «жестковато» его там тренировали, - рассказывала мать спортсмена Руфина в одном из ранних интервью.

В 2012 году Максим Вылегжанин женился на журналистке Альбине Гареевой. Будущие супруги познакомились во время интервью. В 2014 году у пары родился сын Артемий.

- Самое яркое событие, которое произошло в моей жизни после Олимпиады - рождение сына и победа в чемпионате мира по лыжным гонкам в 2015 году, - говорил лыжник.

В 2018 лыжник занял 3 место в ОслоФото: Архив «КП» в Ижевске

Некоторые награды Максима

Олимпийские игры

Серебро - Сочи-2014, эстафета 4×10 км

Серебро - Сочи-2014, командный спринт, классика

Серебро - Сочи-2014, 50 км

Чемпионаты мира

Серебро - Либерец, 2009 г., 50 км

Серебро - Хольменколлен, 2011 г., дуатлон 15+15 км

Серебро - Хольменколлен, 2011 г., 50 км

Бронза - Валь ди Фьемме, 2013 г., эстафета 4x10 км

Золото - Фалун, 2015 г., скиатлон 15+15 км

Универсиады

Бронза - Турин, 2007 г., дуатлон 7,5+7,5 км

Золото - Турин, 2007 г., 30 км

Имеет орден Почета (получен 24 февраля 2014 года) за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.

Заслуженный мастер спорта России (получено 17 февраля 2014 года).