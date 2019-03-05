2019-03-05T15:35:10+03:00
Общество

«Удмуртский лед» топит Ижевское солнце

Скульптуры начинают понемногу таять
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев

С наступлением мартовских деньков, на улице стало относительно тепло, что не очень хорошо для скульптур, которые расположились на набережной Ижевска.

Произведения скульпторов начали таять. «Комсомолка» собрала для вас фоторепортаж «до» и «после».

Скульптура "3-й подъезд" пострадала больше остальных так она выглядела "до" Фото: Сергей Грачев

Скульптура "3-й подъезд" пострадала больше остальных так она выглядела "до" Фото: Сергей Грачев

Та же скульптура "3-й подъезд" "после" Фото: Сергей Грачев

Та же скульптура "3-й подъезд" "после" Фото: Сергей Грачев

13 января, на набережной Ижевска открылась галерея фестиваля «Удмуртский лед». На протяжении пяти дней 16 команд из 15 уголков России, Эстонии и Казахстана трудились на улице, чтобы из глыбы льда сделать произведение искусства.

Фигура ледяного орла "ДО" Фото: Сергей Грачев

Фигура ледяного орла "ДО" Фото: Сергей Грачев

Фигура ледяного орла "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Фигура ледяного орла "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Тема фестиваля – «Мои родники». Каждая команда по-своему поняла и реализовала это задание.

Скульптура "Мать" "ДО" Фото: Сергей Березин

Скульптура "Мать" "ДО" Фото: Сергей Березин

Скульптура "Мать" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Скульптура "Мать" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Фигура "Тихое место" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Фигура "Тихое место" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Фигура "Тихое место" "ДО" Фото: Алена Селезнева

Фигура "Тихое место" "ДО" Фото: Алена Селезнева

Скульптура "Дерево жизни" "ДО" Фото: Алена Селезнева

Скульптура "Дерево жизни" "ДО" Фото: Алена Селезнева

Скульптура "Дерево жизни" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Скульптура "Дерево жизни" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ей тут еще жить»: почему учителя в школе Самарской области запретили матери вызывать «скорую» сыну, избитому одноклассниками
Драка в Хворостянке обернулась скандалом на всю страну: подросток вступился за мать-инвалида, попал в больницу, а теперь семью выживают из села. Проходят суды
Новости 24
В одном из домов в Ижевске было прописано 40 иностранцев
В праздничные дни пустят дополнительный поезд Ижевск-Москва
Жителя Удмуртии осудят за изнасилование девушки
Глава Ижевска Олег Бекмемтьев рассказал, сколько снега вывезли с октября
Житель Удмуртии задержан за распространение поддельного алкоголя
В Ижевске разыскивают очевидцев смертельного ДТП
В период с 25 февраля по 3 марта в Удмуртии ОРВИ заболело почти 17 тысяч человек
По факту гибели мужчины из-за схода снега с крыши в Ижевске возбудили уголовное дело
Ночью с 5 на 6 марта в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Бурановские бабушки» из Удмуртии перепели рэпера A$AP Rocky
На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля
Житель Перми вез Децла на последний концерт в Ижевск
В Ижевске выберут лучшего классного руководителя
Звезды мирового футбола посетили школу футбола «Зенит-Ижевск»
Кто должен очищать подземные переходы в Ижевске от наледи?
Ижевчане могут выбрать лучшего папу города
Фанаты нарисовали на печенье фигуристку из Удмуртии Алину Загитову
Студенты из Удмуртии выиграли во всероссийской олимпиаде
В Удмуртии мужчина убил собутыльника
В Ижевск приехала участница шоу Stand up Юлия Ахмедова