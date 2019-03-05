«Удмуртский лед» топит Ижевское солнце

С наступлением мартовских деньков, на улице стало относительно тепло, что не очень хорошо для скульптур, которые расположились на набережной Ижевска.

Произведения скульпторов начали таять. «Комсомолка» собрала для вас фоторепортаж «до» и «после».

Скульптура "3-й подъезд" пострадала больше остальных так она выглядела "до" Фото: Сергей Грачев

Та же скульптура "3-й подъезд" "после" Фото: Сергей Грачев

13 января, на набережной Ижевска открылась галерея фестиваля «Удмуртский лед». На протяжении пяти дней 16 команд из 15 уголков России, Эстонии и Казахстана трудились на улице, чтобы из глыбы льда сделать произведение искусства.

Фигура ледяного орла "ДО" Фото: Сергей Грачев

Фигура ледяного орла "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Тема фестиваля – «Мои родники». Каждая команда по-своему поняла и реализовала это задание.

Скульптура "Мать" "ДО" Фото: Сергей Березин

Скульптура "Мать" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Фигура "Тихое место" "ПОСЛЕ" Фото: Сергей Грачев

Фигура "Тихое место" "ДО" Фото: Алена Селезнева

Скульптура "Дерево жизни" "ДО" Фото: Алена Селезнева