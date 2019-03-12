2019-03-12T16:40:42+03:00
Общество

20 плюшевых мишек, 11 мускулистых мужчин и искрометный юмор: Шоу «Дамские угодники» отметили в Ижевске 10-летие

Расскажем, на что готовы женщины ради игрушки и не ревнуют ли жены к поклонницам? [фоторепортаж с шоу]
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина

Для многих женщин Ижевска 11 марта стало особенным днем. Именно тогда на сцене ДК «Металлург» выступили мужчины из эксклюзивного шоу «Дамские угодники» (18+). Одиннадцать Аполлонов не только демонстрировали хореографию, но и показали, как можно любить прекрасную половину человечества. Все это было приправлено отборным юмором от ведущих.

ВСЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ИМЕННО ДЛЯ ДЕВУШЕК

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Мужчины, не держите девушек взаперти, отпускайте на наше шоу. И, поверьте, когда она придет домой, она сделает вам очень приятно. Как мы им делаем на сцене, - именно так пикантно позвал всех на шоу его основатель и художественный руководитель Андрей Тунеков.

Если вы думаете, что само шоу заключается в стриптизе и визга дам, то сильно ошибаетесь. Это праздник, который дарят мужчины. На протяжении почти двух часов на сцене были массовые танцы, индивидуальные, интерактивы и прочее-прочее. Художественные номера перемежались с юмором ведущих – Сергея Назарова и Александра Меркурьева.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Не расстраиваетесь, если за время шоу к вам не подойдет парень. Или не так. Не расстраиваетесь, если вы парень и к вам подойдет парень. И, конечно, ни в коем случае не расстраиваетесь если вы парень и к вам подойдет парень, который вам подойдет, - после этих слов от ведущих, в зале появлялись сами участники шоу, которые радовали пришедших не только прекрасным телом, но и манерами.

Среди танцев были русско-народные мотивы, номер с двухметровыми мишками, агрессивный и страстный рок, романтика от ангелов. Периодически в зал летели плюшевые медведи – на каждом выступлении «Дамские угодники» дарят не только настроение, но и подарки.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Когда еще наши гостьи только приходят, мы встречаем их с шампанским, фотографируемся. И, да, во время выступления обязательно дарим медведей. Было однажды такое, что одну игрушку кинули в зал, ее поймала девушка, а другая, видимо в отместку, сломала ей палец! Хорошо, что редко такое случается, - рассказал Андрей Тунеков.

МОЛОДОЙ УГОДНИК И ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Коллектив прекрасных мужчин родом из Перми. Именно там зародилось шоу. Два месяца в году они гастролируют не только по городам России, но и выезжают за рубеж. В остальное время занимаются обычной работают – они преподаватели, врачи, рабочие и так далее.

- Да, при наборе в труппу у нас есть фейс-контроль. Но бывает и такое, что приходят мужчины с идеальной фигурой, но не могут танцевать. Поэтому, все-таки, особенное внимание уделяем харизме и индивидуальности. «Дамские угодники» - это не кучка стриптизеров, - пояснил Андрей Тунеков в прямом эфире радио «Адам» (104.5 FM)(12+).

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Такие задатки есть не только у взрослых. Самому молодому участнику шоу было 16 лет. Предвосхищая гневные комментарии – родители были в курсе и давали полное согласие. Мама даже ходила на каждое выступление, а позже записалась в танцевальную школу Андрея Тунекова.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Был случай, когда он пришел на экзамен в школе, а преподавательница ему говорит, с улыбкой: «А ты хорошо танцуешь, я вчера видела», - рассказывает художественный руководитель.

И все семьи танцоров нормально относятся к шоу – это просто работа. Многие уже женаты и с детьми. Только два молодых и горячих участника еще остаются свободными.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

- Есть у нас Витя «Провокатор». 14 февраля ему звонит жена и говорит: «Мы рожаем!». Он тут же в машину и за ней. Не успевали в нужный роддом, поехали уже в ближайший и по пути она ему говорит: «Все, не успеем, воды отошли». Он помчался за врачом, а когда вернулся к машине, уже показалась его дочурка, - рассказал Андрей.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Жены, разве что, скучают по мужьям, когда те в турах. Звонят и говорят: «Дорого, приезжай, заколебалась подушку обнимать».

БЛИЦ

Отвечает художественный руководитель шоу «Дамские угодники»

Когда вы поняли, что стали знамениты?

- В 2013 году выступали в городе Чусовой на Дне молодежи. На следующий день мне будят звонками: – «Алло, это Малахов. Алло, это НТВ. Вы можете приехать в Москву на съемки?». А я ничего не понимаю, что произошло. Включаю телевизор, а там новости – Власти города заказали стриптиз на День молодежи!

А мамы знают, чем вы занимаетесь?

Моя мама моя ходит на все наши концерты. Более того, мамы всех наших участников ходят на все концерты! Они довольны и гордятся нами.

Как приобретенные навыки пригождаются в семейной жизни?

Моя жена говорит, что я лучший!

Как удается поддерживать форму?

Никак. У меня самая ужасная фигура из всего коллектива! Я очень мало танцую, потому что есть много административной работы. А так, у нас есть тренажерный зал и регулярные занятия танцев, для поддержания фигуры.

Что вдохновляет?

Все! Музыка, кино, книги, люди, даже ткани в магазине!

ИСТОЧНИК KP.RU

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