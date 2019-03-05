Врач из Ижевска делает доспехи русского воина и участвует в битвах на мечах

Какие доспехи носил Иван Грозный? Чем были вооружены участники Куликовской битвы? Что ели в походах древнерусские воины? Ответы на эти вопросы знает 37-летний врач, сотрудник республиканского онкологического диспансера Иван Шумилов. Уже два десятилетия он увлекается исторической реконструкцией.

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

В родительском доме Ивана книги по истории всегда были в достатке. Его папа – доктор исторических наук. Почти всю отцовскую библиотеку Иван освоил еще в школе. Любил и книги в жанре фэнтези. Тогда о реконструкции в Удмуртии даже не слышали. В студенчестве Иван узнал про ролевиков – толкиенистов: фанаты книг Толкина переодевались в стилизованные средневековые костюмы и сражались на мечах.

- Хотел заниматься чем-то более серьезным, но не знал где и как это делать. Съездили с друзьями на фестивали в другие регионы. Оказалось, помимо ролевиков есть ребята, которые занимаются боями на стальных мечах, а костюмы и доспехи делают по образу реальных исторических находок. Так мы занялись историческим фехтованием и реконструкцией, - вспоминает Иван.

Одеться русским воином 13 века будет стоить от 50 до 100 тысяч. Фото: из личного архива

ДОСПЕХИ «ПО ГРОЗНОМУ»

Реконструкция - это воссоздание оружия, доспехов, утвари или событий. Иван проходит весь путь: от создания кольчуги до боя на мечах.

- Я занимаюсь реконструкцией периода Средневековой Руси 13-14 веков. Именно в этот период происходило становление нашего государства. А еще это два крупнейших сражения средневековой Руси – Ледовое побоище и Куликовская битва, - рассказывает Иван.

Чтоб создать доспехи, как в 14-м веке, реконструкторы изучают исторические артефакты. Их осталось немного. Одна из причин - города строили из дерева. Когда их жгли враги, то с крепостями сгорали и доспехи. Но в музеях всё-таки сохранились отдельные элементы обмундирования. На их основании, а также с помощью изобразительных источников можно воссоздать полные комплекты воинов средневековой Руси. Мастер говорит: реконструкторы воссоздают доспехи в мельчайших подробностях, при этом современное производство сильно упрощено. Листы стали не отливаются в кузнице, их покупают на металлобазе. Металл нагревают не с помощью кузнечных мехов, а на газу современными компрессорами и электродвигателями. А клепано-сетчатую кольчугу вырезают из готового листа. Но прогресс часто не идет на пользу историчности.

Клепаная кольчуга весит около 9 кг, шлем –3 кг, чешуйчатый доспех 8 кг, меч – 1,5 кг. Фото: из личного архива

- В последнее время повсеместно стали использоваться доспехи из титана. Если полный комплект доспехов на человека весит 30 кг, то из титана – 10-15 кг, - рассказывает Иван. - Спортсмены порой используют дополнительные элементы доспехов, которые существовать не могли, для снижения травматичности. Иногда используют доспехи из различных регионов, которые вряд ли могли быть надеты на одного воина. Так, у воина Руси 14 века отличная защита корпуса, но не найдено доспехов для защиты кистей и ног. В бой так нельзя: либо пальцы отрубят, либо ногу сломают. Поэтому добавляют европейские элементы доспехов. И получается смешанный боец.

За годы увлечения Иван сделал около сотни доспехов, а шлемов – и того больше. Средняя стоимость самого простого корпусного доспеха - около 5000 рублей, его Иван делает за 2-3 дня.

Одноручное оружие весило максимум 2 кг. Двуручный меч в рост человека - около 5. Пудовые мечи в сказках про богатырей – вымысел, таким мечом никто махать не сможет. Фото: из личного архива

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ БОЙ

Дальше – больше! В 2002 году Иван вместе с единомышленниками создал клуб реконструкторов «Стезя Прави», и на ижевском ипподроме разворачивались настоящие исторические баталии.

- Будучи реконструктором, я ездил на фестивали. Проводились они только в Центральной России. И я хотел, чтобы у нас тоже были такие мероприятия. И получилось! - продолжает ижевчанин. - На Открытых чемпионатах одновременно сражались около сотни человек. Но турниры были интересны только его участникам. Тогда 5 лет назад мы придумали фестиваль «Русь Дружинная». Он позволяет погружаться в историю и зрителям тоже. В прошлом году у нас было больше 3000 гостей, приезжали даже из других регионов.

Золотой период клуба – 2007-2008 годы. Тогда бойцы выезжали на какой-либо фестиваль или турнир каждый месяц, а то и несколько раз месяц. Фото: из личного архива

Еще один ключевой момент в жизни удмуртских реконстукторов - Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» в Тульской области.

- Фестиваль затрагивает как раз тот период, которым мы занимаемся. Мы участвовали в нем уже 15 раз, 6 из них мы признавались лучшим клубом фестиваля! Это серьезное достижение, какого нет ни у одного клуба участника за всю историю фестиваля, - делится ижевчанин.

В 2008 году Иван закончил биться в индивидуальных турнирах. Еще три года ижевчанин участвовал в массовых боях, но в 2015-м завершил и их.- Чтобы выдержать бой на мечах весом 1,5 кг нужно иметь хорошую физическую подготовку. У нас боевые тренировки проходят 3 раза в неделю. Плюс силовые индивидуально в качалке. Но когда я второй раз порвал связку коленного сустава и месяц проходил в гипсе, то понял – пора уходить. Многие бойцы заканчивают свою спортивную карьеру в результате травм и возраста, - делится Иван.

Но свое увлечение Иван бросать не думает. Сейчас организует турниры и фестивали, а также продолжает изготавливать доспехи для действующих воинов.

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