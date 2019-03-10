Погода в Ижевске на ближайшую неделю: ожидается потепление и небольшой снег

Небольшая минусовая температура и снег с дождем ожидаются на следующей неделе в Ижевске. По данным Яндекс.Погода, самым холодным днем недели станет суббота.

В понедельник, 11 марта, столбик термометра нагреется до +1 градуса. Ожидается снег с дождем и высокая влажность – 94%.

Во вторник температура сохранится на той же отметке. Порывы ветра достигнут 4,5 м/с. Продолжит идти мокрый снег.

13 марта в Ижевск придет похолодание: столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер усилится до 4, 7 м/с.

В четверг температура также составит -1 градус. Сохранится снежный фон.

Не изменится ситуация и в пятницу. В субботу похолодает до -2 градусов. Продолжит идти небольшой снег.

А в воскресенье, 17 марта, в Ижевске потеплеет до 0 градусов. Ожидается южный ветер, 2,5 м/с.