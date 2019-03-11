Взрыв в доме на Удмуртской в Ижевске: Виновника трагедии отправили на лечение

11 марта Верховный суд Удмуртии вынес окончательное решение по делу Александра Копытова. Он обвинялся во взрыве на Удмуртской, 261, который случился в ноябре 2017 года. Суд принял решение отправить его на принудительное лечение.

ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ?

По итогам проведенных обследований было установлено, что молодой человек страдал от психического заболевания и ранее он употреблял различными курительными смесями.

- По его словам, он пытался избавиться от этого чувства. Он понял, что когда он включает газ и слышит шум, голоса пропадают и не подают ему никакие команды. 9 ноября 2017 года, услышав голоса, он решил выполнить их требования и покинул квартиру. Он уехал из дома не для того чтобы обезопасить себя. Он не думал, что будут такие тяжкие последствия, что он причинит вред здоровью людей, что погибнут люди, пострадает имущество или обрушится дом. Он не предполагал, что так может произойти. Он четко и последовательно говорит, что включил газ только для того, чтобы пропали голоса, чтобы он мог собраться и уехать, - ранее рассказывала адвокат Копытова.

Сам Копытов присуствовать на заседаниях не мог, так как признан невменяемым. Не было на итоговом заседании и его брата Фото: Диля Ахмадишина

На применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации настаивала прокуратура. Этого же просила сторона защиты. По итогу судебных заседаний суд установил причастность Копытова к случившемуся.

На оглашение решения суда пришли только журналисты и один потерпевший, но он ушел после первого перерыва Фото: Диля Ахмадишина

- Суд считает необходимым применить к Копытову меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях с интенсивным наблюдением, - зачитали в суде.

ВЫЙДЕТ ЛИ ОН?

По мнению адвоката Максима Белоковыльского, оказавшись в медицинском учреждении, выйдет Копытов очень и не очень скоро.

- Если человек представляет опасность для общества и нуждается в лечении, а в этом случае это очевидно, то единственно возможный вариант - направление его на принудительное лечение. Такие люди очень долго лечатся: их выпускают не через год, два и даже не через три. Выпустить такого человека - это огромный риск для комиссии, которая сделает вывод об устойчивой ремиссии или полном выздоровлении. Но если все-таки врачи примут такое решение, то человек все равно будет под наблюдением, периодически его будут осматривать. Как правило, такие люди проходят лечение в Республиканском психоневрологическом диспансере, - отметил он.

Оглашение решения суда заняло 5 часов Фото: Диля Ахмадишина

«НАМ ЕГО ЖАЛЬ»

Тем временем пострадавшие говорят, что лечение - это самый правильный вариант.

- С первого дня, когда я узнала, что Александра обвиняют во взрыве, у меня не было ни ненависти, ни злости к нему. Возможно, у меня такие чувства, потому что человек болен. Конечно, выпускать такого человека - это опасно для общества, - рассказала бывшая жительница 5 подъезда Ольга Кожевникова.

Ольгу поддерживают и другие жильцы.

- По-человечески, мне его жалко. Он испортил жизнь и себе, и брату, подорвал здоровье матери. Какой-то ненависти у меня к нему нет. Возможно, есть у тех, кто потерял родных и близких. Думаю, что если бы врачи более пристально за ним следили, поставили на учет, то, возможно, этой трагедии можно было бы избежать, - отметила жительница 2 подъезда Эльмира Нургалиева.

- Человек с 2014 года обращался к специалистам. Почему его тогда не поставили на учет, не обследовали, не лечили? - задается вопросом жительница 2 подъезда Марина Жерновенкова.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

9 ноября 2017 года, 16:40 - Появляются первые сообщения о взрыве.

9 ноября 2017 года, 17:52 - Под завалами найдены первые двое погибших.

10 ноября 2017 года, 18:20 - Поступила информация о задержании Александра Копытова.

10 ноября 2017 года 20:23 - Копытову предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело.

8 октября 2018 года - В Верховном суде Удмуртии началось рассмотрение уголовно дела. Также начались допросы пострадавших (459 человек) и свидетелей (30 человек).

24 января 2019 года - Начались прения сторон по уголовному делу.

11 марта 2019 года - Судом принято окончательное решение по уголовному делу.