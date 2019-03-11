Хостелы под запретом. Что станет с ижевскими гостиницами, находящимися в многоквартирных домах?

Несколько дней назад Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Мы решили выяснить, как это отразится на Ижевске.

ЖАЛОБ НЕТ

Законопроект Госдумы буквально звучит так: «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Сегодня в нашем городе работает полтора десятка хостелов – для сравнительно небольшого города число достаточно внушительное. Большая часть из них находится на первых и цокольных этажах многоквартирных домов. Несмотря на уверения федеральных экспертов – дескать, хостелы мешают жильцам, которые жалуются на шум, тараканов и крыс, ижевчане относятся к гостиницам спокойно.

- Хостел обособлен от подъезда. Не знаем, что происходит внутри, но нам никто не мешает. Всё тихо, - поделились с нами жильцы одного из домов по улице Красной.

Несмотря на это, ижевские хостелы ждет та же судьба, что и другие хостелы по стране – по новым правилам, существовать в многоквартирном доме смогут лишь гостиницы, которые переведут квартиры в разряд нежилых помещений и оборудуют отдельный вход. А если квартира находится не на первом этаже, все помещения под ней тоже должны быть нежилыми.

Владельцев хостелов подобная перспектива не радует. Очень уж много хлопот ждет их после принятия закона.

- Половина хостелов закроется или уйдет в тень, - считает Павел, управляющий одного из хостелов. – Люди потеряют рабочие места, цены на гостиничные услуги вырастут, качество услуг упадет. Хостелы и так работают на грани себестоимости, потому что конкуренция большая. К нам периодически приходят проверки, и мы выполняем все требования. С жителями уживаемся по-соседски, даже помогаем решать коммунальные проблемы в доме. У нас останавливались люди со всех континентов, кроме Антарктиды. Это люди, которые не хотят платить много денег только ради сна. А теперь цены на гостиничные услуги вырастут.

цены на гостиницы могут вырастиФото: Архив «КП» в Ижевске

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Новый закон ударит не только по хостелам, но и по людям, которые вынуждены в них останавливаться – студентам, путешественникам, командированным.

- Хостелы гораздо дешевле гостиниц – будет грустно, если они закроются, - считает ижевчанка Ульяна. - В приличном хостеле сейчас есть и ячейки для хранения вещей с ключом, вай-фай, даже личное пространство, там всегда помогут - вызовут врача, такси. Сотрудники хостела следят, чтобы постояльцы не шумели.

Есть, впрочем, и те, кто считает, что контроль за хостелами нужно ужесточить.

- Остановилась с друзьями в хостеле Казани, потому что квартиры на сутки стоят дороже. Ночь стоила 450 рублей, и только такая низкая цена может оправдать весь этот ужас. По кухне бегали тараканы, белье было грязное, ужасно скрипели кровати. Вернулись с прогулки в вечер перед отъездом, а в комнате сломалась дверная ручка. В комнате – наши вещи. У сотрудников не работал телефон, поэтому техников вызывали сами! Ковырялись в этой ручке до 4-х часов утра, еле открыли, - вспоминает ижевчанка Елизавета.

НАПОМНИМ

Законопроект внесли на рассмотрение еще в 2015 году. Его приняли в первом чтении в 2016 году. Второе чтение состоялось только через 3 года, но 5 марта законопроект одобрили. Депутаты предлагали смягчить закон и разрешить хостелы при соблюдении определенных ограничений. Но в итоге закон приняли в жестком варианте.

ОСТАНУТСЯ ЛИ КВАРТИРЫ «ПОСУТОЧНО»?

Отметим, что ранее предлагалось запретить и сдачу квартир посуточно. Однако в последний момент из формулировки «Жилые помещения гостиниц и иные средства размещения» убрали последние три слова. Такая формулировка, по мнению некоторых экспертов, оставляет возможность для сдачи квартир по договору найму, в рамках Гражданского кодекса.

В Ижевске действует более 500 предложений посуточной аренды однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Цены варьируются от 700 до 2300 рублей за сутки. Арендодатели уже переживают из-за закона:

-Я - лаборант в одном из университетов. Зарплата - восемь с половиной тысяч. Поэтому я сдаю квартиры посуточно: иначе просто не выжить. Приезжают вполне приличные люди по работе. Они не могут отдавать большие деньги за гостиницы. У всех соседей есть мой телефон, но еще ни разу не жаловались. Я с каждым заключаю договор о краткосрочной аренде и фотографирую паспорт. Новый закон ударит и по мне, и по путешественникам, - рассказала на условиях анонимности женщина, сдающая квартиры посуточно.