16 фото из реабилитационного центра «Адели» на Ленина в Ижевске

В сентябре 2018 года начал свою работу Реабилитационный центр «Адели» на улице Ленина. Сегодня на реабилитацию сюда съезжаются особенные дети со всей республики. Как он выглядит внутри, выяснила «Комсомолка» - вместе с заместителем директора по социально-медицинской реабилитации Людмилой Чесноковой мы прогулялись по центру.

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Напомним, что строительство центра началось в июне 2014 года. Объект был построен на бюджетные средства федерального и регионального бюджетов и благотворительные средства БФ «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. АА. Волкова.

Центр предназначен для детей-инвалидов с 3-х до 18 лет с различными заболеваниями: детским церебральным параличом, патологиями опорно-двигательного аппарата, нарушениями центральной нервной системы, офтальмологическими заболеваниями, болезнями органов слуха и др.

Общая площадь центра – 10 292 кв.м. На территории площадью почти 4 га есть современные игровые и спортивные площадки, уличные тренажеры. В день здесь может находиться 155 человек – 135 детей и 20 сопровождающих. Всего за год могут пройти реабилитацию 1 600 детей.

Сегодня в структуре центра представлено отделение «Служба ранней помощи» для детей от 6 месяцев до 3 лет. Благодаря этой службе как можно раньше выявить проблемы или нарушения в развитии ребенка, обучить родителей как эффективно взаимодействовать с их особенным ребенком и создавать условия для его оптимального развития и преодоления нарушения. Курс реабилитации составляет от 14 до 26 дней.

В отделении диагностики и разработки маршрута, куда дети с родителями попадают в первую очередь есть уютная зона ожидания, где дети могут развлечься благодаря интерактивному полу Фото: Диля Ахмадишина

По всему периметру здания внутри установлены поручни с эластомерным покрытием Фото: Диля Ахмадишина

Все санузлы в центре оборудованы для маломобильных групп: есть поручни и тревожные кнопки, установлены специальные ванны Фото: Диля Ахмадишина

Просторный обеденный зал оборудован раковинами, расположенными на разной высоте, для использования детьми разного возраста, а также широкими обеденными столами, которые позволяют принимать пищу, не пересаживаясь из инвалидного кресла Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Внутреннее помещение центра спроектировано с учетом требований по доступной среде: два лифта, широкие коридоры, просторные жилые помещения, безбарьерная среда, открытие дверей на 180 градусов Фото: Диля Ахмадишина

Подпись под фото 9: Десять жилых комнат оборудованы функциональными кроватями для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Фото: Диля Ахмадишина

Подпись под фото 23 Дети, находящиеся на реабилитации в центре, имеют возможность занятий в учебном, музыкальном и компьютерном классах, в кабинете социально-бытовой адаптации, отдыха в игровых комнатах, участия в мероприятиях в арт-зале Фото: Диля Ахмади

В центре функционируют две группы дневного пребывания «Особый ребенок». Группы созданы для детей от 3 до 6 лет, имеющих трудности пребывания в условиях дошкольного образовательного учреждения

С детьми занимаются воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, музыкальные работники Фото: Диля Ахмадишина

В центре есть лекотека, в которой специалисты оказывает помощь семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ в возрасте от 3 до 7 лет Фото: Диля Ахмадишина

Один из видов физиолечения – соляная шахта (галотерапия), где за счет наличия соли создается уникальный микроклимат Фото: Диля Ахмадишина

Самый уникальный тренажер в центре - это «Локомат» роботизированный механотерапевтический комплекс для обучения ходьбе детей Фото: Диля Ахмадишина

Зал мягкой кондуктивной терапии предназначен для проведения индивидуальных и групповых занятий лечебной физкультурой Фото: Диля Ахмадишина

Бассейн с гидромассажными установками и гейзером предназначен для проведения индивидуальных занятий ребенка с двигательными нарушениями Фото: Диля Ахмадишина