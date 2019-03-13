2019-03-13T15:56:10+03:00
Общество

Ижевчанка, вышедшая замуж за шведа: «Муж говорит, что Ижевск похож на Мордор из «Властелина колец»

«Комсомолка» продолжает проект «Замуж за рубеж»
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: архив Светланы ЛиндбергФото: архив Светланы Линдберг
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Когда в 2015 году Светлана поехала в Таиланд с подругой, она даже не предполагала, что познакомится с иностранцем, за которого вскоре выйдет замуж.

- Мы встретились на самой большой улице Патайи - Уокинг-стрит, в одном из ночных клубов. Тобиас подошел ко мне, но я не планировала заводить знакомства на отдыхе, поэтому после небольшой беседы мы разошлись. Мы с подругой ушли гулять, а ребята ушли в другое место, - рассказывает Светлана Линдберг. - Потом мы решили вернуться, и Тобиас с друзьями снова были там.

Когда Тобиас впервые приехал в Ижевск в феврале 2016 года, город показался ему грязным и похожим на Мордор - город из «Властелина колец», но сейчас он изменил свое мнение и считает его своим вторым домом

Когда Тобиас впервые приехал в Ижевск в феврале 2016 года, город показался ему грязным и похожим на Мордор - город из «Властелина колец», но сейчас он изменил свое мнение и считает его своим вторым домом

Молодые люди сделали вторую попытку, и уже на следующий день у Светланы и Тобиаса было первое свидание.

- В клуб я вернулся только ради нее. Когда я ее впервые увидел на танцполе, она была как ангел среди девушек, - говорит Тобиас.

- И это было очень странно, потому что в тот день мы с подругой ездили на пляж и очень обгорели. В клуб мы пошли без косметики, обгоревшими, - смеется Светлана.

15 МЕСЯЦЕВ ОЖИДАНИЯ

Отношения Светланы и Тобиаса завязались на первом же свидании - уже тогда они договорились, что девушка приедет в Швецию на ближайший Новый год.

- Мы познакомились в октябре, и уже через два месяца я получила визу и поехала к нему. Я провела там все зимние каникулы, и после этого мы поняли, что не можем друг без друга. Чтобы больше не расставаться, решили оформить мне вид на жительство в Швеции. Мы ждали его 15 месяцев! Больше года мы регулярно делали визы - он в Россию, я в Швецию, чтобы ездить друг к другу. Каждый из нас работал, потому всегда было мало времени, - рассказывает Светлана.

Между собой Светлана и Тобиас общаются на трех языках - английском, шведском и русском

Между собой Светлана и Тобиас общаются на трех языках - английском, шведском и русском

Расписались влюбленные после получения разрешения на переезд. А вот предложение Тобиас сделал уже через четыре месяца после знакомства!

- Ко мне Тобиас приехал сразу после моей поездки в Швецию. И сразу привез с собой кольцо. Он поговорил со своей семьей о своих планах и спросил мнение моей мамы. Я о кольце, конечно, не знала. А когда мы гуляли по Казани, он сделал мне предложение, - говорит ижевчанка. - Но играть свадьбу сразу мы не планировали, потому что жить вместе тогда мы еще не могли, и нам казалось странным, что муж и жена будут жить в разных странах.

РУССКО-ШВЕДСКАЯ СВАДЬБА

- В марте 2017-го мы расписались. Были только семья и близкие друзья, которые пришли нас поздравить,а в августе пригласили всех родственников Тобиаса в Ижевск и отпраздновали здесь. Мы соединили русские и шведские традиции. Шведская свадьба - это ужин в ресторане в кругу семьи - там не устраивают пышные свадьбы. Как правило, это обычная вечеринка для невесты и жениха. А мы решили сделать такую свадьбу, чтобы понравилось всем: были поздравления родственников и друзей, конкурсы, танцы и шоу-программа. У нас был переводчик для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно, - вспоминает Светлана.

Мама ижевчанки поначалу была не в восторге, что дочь уезжает за рубеж, но выбор дочери одобрила. Родители Тобиаса отнеслись к российской невестке положительно.

- Конечно, поначалу его родители считали, что брак с иностранкой - это много проблем. Его мама говорила Тобиасу, что жить в разных странах и создавать семью очень сложно, - вспоминает Светлана.

- Мои родители очень счастливы, что я женат на Светлане, у них появилась еще одна дочь, - улыбается супруг.

Фото: архив Светланы Линдберг

Фото: архив Светланы Линдберг

«ПЕЛЬМЕНИ - ЕДА БОГОВ»

За три года отношений Светлана и Тобиас отчасти переняли культуры друг друга. Но к некоторым вещам девушка не привыкла до сих пор.

- В России жизнь быстрая, а у них все размеренно: они никуда не торопятся, спокойствие - в приоритете. У них нет стрессов. Шведы неторопливые и быстро у них ничего не делается. Сначала я не понимала, как можно делать все так медленно, а сейчас для меня это привычно. Но я все равно стараюсь сделать дело быстро. Например, ремонт в доме. Мне надо, чтобы это все было сделано сейчас, а не когда-то там.

Тобиас же не сразу привык к живущим в России людям. По словам иностранца, они с первого взгляда кажутся холодными и угрюмыми, не улыбаются, но при более близком знакомстве становится понятно, что это не так.

- В Швеции ты любому прохожему можешь сказать «Привет», и он тебе улыбнется, может завести с тобой разговор. Даже на кассе в магазине они могут минут пять с тобой говорить о погоде, самочувствии. Для меня это даже сейчас непривычно. Мне достаточно сказать «Здравствуйте»,и все, а они начинают с тобой разговаривать. Когда Тобиас приехал в Россию, он понял, что люди здесь закрыты для посторонних. А у них ты друг любому человеку. Я к этому не привыкла, - делится Светлана.

Фото: архив Светланы Линдберг

Фото: архив Светланы Линдберг

Не сразу привыкла ижевчанка и к шведской еде, а вот Тобиасу русские национальные блюда сразу пришлись по вкусу.

- Тобиас любит перепечи, борщ и пельмени. Когда он впервые увидел пельмени, он спросил: «Это можно есть? Они выглядят некрасиво!». Даже отправил фото своему брату. Но когда он их попробовал, сказал, что это еда богов!

О РАБОТЕ

В Ижевске Светлана работала налоговым инспектором. Сейчас работает в компании мужа.

- Когда я уволилась, была счастлива, что я больше не встаю в 6 утра и не еду целый час в трамвае, что у меня больше нет стресса из-за постоянных звонков и напряжения. А сейчас у меня нет таких проблем, нет такой ответственности, какая была раньше. И работаю я не каждый день - выезжаю, когда Тобиасу нужна помощь. В Ижевске каждое утро я ехала в офис с укладкой и макияжем, а в Швеции я могу позволить себе не краситься и одеваться комфортно, так как там на это никто не обращает внимания, но, правда, иногда чувствую себя не в своей тарелке, - улыбается Светлана.

Проблемы с работой в Швеции у девушки были из-за языка. Но в скором времени она надеется получить нужную ей категорию - для этого Светлана целый год учила шведский язык.

Что касается цен, по сравнению с Россией, как признается девушка, Швеция в разы дороже. Продукты, коммунальные услуги, развлечения там могут стоить в 4 раза дороже.

- Мы даже иногда подарки на разные праздники покупаем в Ижевске и везем туда. А такси, кстати, в Швеции фиксировано стоит около 3500 рублей, а здесь примерно за 150 рублей можно доехать в любую точку города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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