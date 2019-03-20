Ижевская школа-интернат для детей с нарушением речи не работает уже полтора года

Школа-интернат № 13 - единственное в Удмуртии специализированное учреждение, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. Увы, вот уже полтора года школа закрыта - в 2017 году здание признали аварийным и распределили учеников по другим школам - часть отправили в школу №11, а часть - в школу №15. Ремонт, однако, не начался до сих пор.

«БОИМСЯ, ЧТО ВНОВЬ НЕ ВЫПОЛНЯТ ОБЕЩАНИЕ»

- В первый раз нас собрали на территории школы 30 августа 2017 г., - рассказывает бабушка одного из 7-классников Елена (имя изменено. - Прим. ред.) - Родителям сообщили, что в здании нужно провести ремонт. Это стало для нас большой неожиданностью, так как летом мы помогали делать косметический ремонт и не видели на втором этаже никаких признаков аварийного состояния. Трещины на фасаде здания, конечно, были, но они там уже очень давно.

Тогда же, летом 2017 года, интернат закрыли. Часть детей направили в школу №11, а часть - в школу №15. Большую часть ребят, приехавших из районов и сел, отправили домой - в обычные общеобразовательные школы.

Школа-интернат №13 закрыта с августа 2017 годаФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Нам сказали, что деньги выделены, и ремонт проведут в кратчайшие сроки, поэтому в 2018 году дети после зимних каникул продолжат учиться в родной школе, но ремонт так и не начали, - продолжает Елена. - В течение 2018 года родителей собирали каждую четверть, отчитывались, что ведется работа с документацией, но денег на проведение ремонтных работ не хватает. Таким образом срок сдвинулся на апрель 2018 г., затем на август, затем на декабрь. Сейчас ходят слухи, что к сентябрю 2019 года школа все-таки будет отремонтирована, но мы переживаем, что этого не случится.

- Сейчас в школе ничего не делается, она стоит пустой, - рассказывает мама десятилетнего учащегося Анна. - Мебель вынесли перед ремонтом, и все. В последний раз нас собирали перед новым годом - на словах деньги есть, но почему не начинают ремонт?

Вход на второй аварийный этаж закрыт в целях безопасностиФото: Екатерина АРДАШЕВА

Сын Анны сейчас обучается в школе №15.

- Педагоги здесь, конечно, хорошие, но это все равно очень неудобно. Например, раньше дети переодевались после уроков, так как находились в школе весь день, а теперь вещи хранить негде - слишком мало места. Иногда занятия идут в актовом зале, а учиться приходится во 2 смену. Бывает, что детям сложно ужиться друг с другом - в интернате №15 обучаются глухонемые дети, и ребята с нарушениями речи не умеют с ними общаться, а те, в свою очередь, не знают, как общаться с ними. Хочется, чтобы сын все-таки учился в учреждении, в котором все - и помещение, и педагоги, и сверстники - подходили моему ребенку, - говорит Анна. - А сейчас детям тесно и неудобно - тут уж не до учебы.

Отметим, что по данным Управления образования Ижевска, школа №11 рассчитана на 600 учащихся, а школа №15 - на 205. В данный момент в этих школах учатся 724 и 206 детей соответственно - места всем учащимся едва хватает.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ШКОЛЕ?

Нашему журналисту удалось попасть на территорию школы и осмотреть аварийный этаж. Директор интерната Мария Вахрушева показала трещину, пересекающую потолок практически на всем протяжении коридора, места, где эксперты проверяли состояние стен, а также разобранный в коридоре и классах пол. Перекрытия действительно выглядят разрушающимися, между ними труха и строительный мусор.

В интернате №13 деревянные перекрытия, их будут менять и усиливатьФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Когда начал таять снег, на потолке были протечки, - пояснила Мария Васильевна. - Мы боялись, а не обвалится ли он вообще. Но после того как кровлю тщательно вычистили, все высохло.

По словам директор, сейчас для обеспечения полноценного обучения детей сделано все возможное. С ними занимаются преподаватели интерната, учебный процесс осуществляется в полном объеме. К сожалению, помещений в школах, куда распределены ребята, не хватает, и учиться приходится в две смены. Поэтому все очень надеются, что средства выделят вовремя, и новый учебный год дети встретят уже в родных стенах.

Как сообщает Горстрой, в интернате нужно отремонтировать кровлю, заменить аварийные перекрытия над вторым этажом, отремонтировать пол в холле второго этажа, заменить все деревянные оконные блоки и грузовой лифт, отремонтировать также системы вентиляции и отопления, восстановить инженерные коммуникации. Кроме того, в смету заложены отделочные работы и установка ограждения крыльца. На проведение работы требуется 28,2 млн рублей.

КОРОТКО О СРОКАХ

Как сообщалось на официальном сайте администрации города, за лето 2017 года в школе заменили часть оконных блоков и сделали косметический ремонт. Перед новым учебным годом состоялась обязательная комиссия, и школа ее прошла. В планах остался ремонт деформированного потолка в коридоре второго этажа, но в целом состояние здания было признано подходящим для обучения детей.

На потолке второго этажа хорошо видно трещинуФото: Екатерина АРДАШЕВА

Огромной неожиданностью для руководства школы стала трещина в проблемном месте, которая появилась 3 августа во время сильного ливня. Так как нахождение детей в здании становилось опасным, интернат закрыли на капитальный ремонт. Ситуация осложнялась тем, что буквально за несколько дней до ЧП в школе поменялся директор. Тем не менее, отреагировать удалось достаточно оперативно. ООО «Перспектива» провело обследование конструкций, которое показало, что указанные конструкции здания действительно находятся в аварийном состоянии. Родителей учащихся оповестили 30 августа, а 1 сентября дети сели за парты в двух других школах города.

Поясним, что в период с августа по сентябрь 2017 года ранее составленная техническая документация по ремонту потолка должна была пройти экспертизу, но из-за произошедшего форс-мажора это стало неактуально. Обследование показало, что проблема не в потолке, а в кровле и чердачных перекрытиях, в связи с чем требовалась новая документация. Начать ее подготовку, к сожалению, было возможно только с начала нового финансового года.

Таким образом, уже в начале 2018 года на объект выехали специалисты МКУ Горстрой. Они дополнительно обследовали здание и обнаружили, что усилить нужно также межэтажные перекрытия - они в школе деревянные.

На втором этаже школы вскрыты полы - эксперты обследовали перекрытияФото: Екатерина АРДАШЕВА

Так как сложность необходимых работ возросла в разы - по сути, оказалось, что со здания нужно полностью снимать крышу, - школа уже не могла руководить ими самостоятельно. По этой причине в августе 2018 года функции муниципального заказчика пришли к МКУ Горстрой. В октябре дополнительные работы включили в проект. В декабре капитальный ремонт здания включили в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, а новую смету начали проверять на достоверность. В феврале 2019 года экспертизы завершились, и вся аукционная документация на сегодняшний день подготовлена. Осталось дождаться выделения средств.

КОРОТКО О ДЕНЬГАХ

Согласно информации, опубликованной на сайте Администрации Ижевска, в 2017 году на ремонт школы из республиканского бюджета выделено 4,3 млн руб. Как пояснила директор интерната, выделили средства еще в мае - на ремонт потолка. Когда же возникла аварийная ситуация, и оформление прежней документации приостановили, деньги были перенаправлены на ремонт школы №11, где в тот момент находилась часть учащихся интерната. Дело в том, что данной суммы уже не хватало на капитальный ремонт, а оплачивать его частями, так же, как и «откладывать» целевые средства на будущее, не позволяет законодательство. В распоряжении интерната №13 осталась только небольшая часть денег на расходы, связанные с оформлением нового пакета документов.

В 2018 году республика не выделяла средств на ремонт школы. Из городского бюджета в школу №13 поступили средства в размере 449 тыс. руб. По словам директора, они ушли на оплату экспертиз.

Из классов убрали мебель, там тоже будут разбирать полФото: Екатерина АРДАШЕВА

В2019 году в городском бюджете предусмотрели 1500 тыс. руб., обеспечивающих 5% софинансирования работ. Для завершения работ в 2019 году необходимо предусмотреть 26 700 тыс. руб. из бюджета республики. По заявке Министерства образования и науки Удмуртской Республики объект включен в общий перечень объектов, требующих капитального ремонта в 2019 году. Однако в Министерстве пояснили, что за дальнейший контроль материально-технической базы интерната будет отвечать Управление образования Ижевска, так как школа является муниципальным учреждением.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ИЖЕВСКА, АНАСТАСИЯ ВЛАСОВА: «РЕМОНТ ОБЕЩАЮТ ЗАКОНЧИТЬ В ЭТОМ ГОДУ»

- В Общественную палату Ижевска с просьбой о помощи обратилась ижевчанка, чей внук учился в школе-интернате № 13. Она пожаловалась на то, что школу закрыли на ремонт, и никто не может рассказать, на какой стадии он находится и когда закончится. Вместе с журналистами «Комсомолки» мы начали разбираться в ситуации и искать ответы на многочисленные вопросы родителей учеников: разослали запросы в госструктуры и встретились с руководством интерната. Словом, еще раз подняли эту проблему, тем самым приблизив ее решение. После расследования, проведенного «Комсомолкой», стало понятно - все стороны настроены на одно - ремонт не заброшен, он будет закончен.

Трещины на фасаде зданияФото: Екатерина АРДАШЕВА

Это подтвердил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» он сообщил, что администрация города уже не первый месяц занимается решением этой проблемы. И подтвердил - школу будут реконструировать на деньги, вырученные от продажи имущественного комплекса Ижевских электросетей. Учитывая проценты, полученные с депозита, выделить требуемую сумму в 28 млн рублей, по словам главы города, вполне реально.

Назван и срок завершения работ - 4 квартал 2019 года. Но по самым оптимистичным прогнозам ремонт может закончиться уже к новому учебному году.

При подготовке материала «Комсомолка» обращалась в следующие структуры: Управление образования Администрации города Ижевска, МКУ «Служба городского строительства», Министерство финансов Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики и Правительство Удмуртской Республики.