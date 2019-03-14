Хранитель гостайны, «денежный линолеум» и башня: Топ-5 удивительных экспонатов музея Национального банка Удмуртии

Многие каждый день проходят мимо здания Национального банка Удмуртии, который находится напротив библиотеки имени Ленина. Но не каждый бывал внутри, особенно в музее банка. «Комсомолка» решила рассказать, почему стоит посмотреть экспозицию.

БАШНЯ, КУПОЛ И ХРАНИЛИЩЕ

Вид банка со стороны улицы Советская. Фото: Ирина Бурцева

Увидеть здание Отделения Национального банка по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России целиком не так-то просто - очень уж вокруг него много сооружений. Поэтому макет представляет большой интерес. Банк имеет замкнутую структуру с внутренним двором, куда приезжают инкассаторы для разгрузки и погрузки денег.

Вид банка со стороны улицы Вадима Сивкова. Фото: Ирина Бурцева

Интересно, что первое здание банка на перекрестке Советской и Красноармейской построили в 1931 году. Сначала оно было одноэтажным. Затем сверху надстроили еще несколько этажей, а в 1998 году сделали масштабный пристрой с витражными стеклами, башней и куполом. Наверху, кстати, располагается большой конференц-зал.

ХРАНИТЕЛЬ ГОСТАЙНЫ

Фото: Ирина Бурцева

Это металлический сейф производства Сущевского завода Москвы. Его выпустили в 1897 году и до сих пор он может составить конкуренцию современным. Весит сейф около половины тонны и имеет двойные стенки, между которыми - песок. Благодаря этому в пожаре не пострадает содержимое.

Фото: Ирина Бурцева

Несмотря на возраст, все механизмы в сейфе исправны. Даже двери и замки не скрипят, хотя их никогда не смазывали. Когда-то именно в нем хранили документы, содержащие государственные тайны.

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК

Это машина для подсчета монет 1970 года. Фото: Ирина Бурцева

Основа каждого банка - кассовые работники. И от них требуются выносливость, усидчивость и внимательность. Только в 70-е годы на помощь им стали внедряться монето- и купюросчетные машины. Современные аппараты выглядят иначе, а скорость обработки денег значительно увеличилась.

РАБОЧЕЕ МЕСТО

Фото: Ирина Бурцева

Так выглядело рабочее место банковского служащего в 30-40-е годы прошлого века. Все вещи, представленные в музее, подлинные. Кстати, так как сотрудники использовали чернила, они носили специальные нарукавники, чтобы не испачкать рукава.

На фото можно увидеть пресс-папье - полукруглый брусок с рукояткой сверху и с прикрепляемым снизу листком промокательной бумаги. Он нужен был для промокания документов, чтобы чернила быстрее высохли.

«ДЕНЕЖНЫЙ ЛИНОЛЕУМ»

Фото: Ирина Бурцева

На территории России право по выпуску денег в обращение имеет Банк России. Именно Банк России определяет, сколько наличности нужно внести в оборот и каких номиналов, а также что будет изображено на денежных знаках каждого номинала. Он также следит за «чистотой» наличного денежного оборота и выводит из обращения денежные знаки, непригодные для дальнейшего использования. Прежде всего это касается тех, что уже повреждены (исписаны, надорваны, обожжены и так далее). Раньше такие купюры сжигали, но это может нанести вред окружающей среде, поэтому было принято решение уничтожать их на специальном оборудовании (измельчать в труху). Получаются такие цилиндры. Потом их могут использовать при создании линолеума, мягкой кровли, рубероида, в качестве добавки к удобрениям и даже в химической промышленности.

А ЧТО ЕЩЕ?

Представлена целая эволюция банковской техники - начиная от арифмометров и заканчивая компьютерами.

Фото: Ирина Бурцева

Копилка конца 18 - начала 19 века, которую в интернете продают за 12 тысяч рублей.

Фото: Ирина Бурцева

Естественно, банкноты и монеты. Кстати, преимущественное количество представленных в музее денежных знаков 18-19 веков - это клад, найденный в Сарапуле. Мужчина решил разобрать старый дом и нашел между бревнами сверток с деньгами. Часть найденного он решил передать в музей.

КСТАТИ

Как своими глазами посмотреть на экспонаты?

Запись на экскурсии сформированных групп (10-15 человек) для посещения музея проводится по телефону: 48-40-09.