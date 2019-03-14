Группа «Элизиум» в Ижевске призывала поклонников заняться спортом

9 марта в пабе «Пинта» собрались поклонники рока – в Ижевск приехала группа «Элизиум» с концертом по заявкам зрителей (18+) при поддержке «НАШЕ Радио – Ижевск».

«Раньше не слушали, но ждем хороших впечатлений»

фанаты пришли в "рокерских" футболкахФото: Архив КП

На выступление начали собираться задолго до начала концерта. Тут и там мелькали футболки с логотипами разных рок-групп.

- Ни разу не был на концерте «Элизиума». Хочу послушать вживую, разделить эмоции с музыкантами. Любимая песня - «Где сжигают книги». Группу люблю за позитивную подачу, несмотря на грустные темы. Веришь, что все должно измениться в лучшую сторону, - поделился Григорий.

- Мы не слушали раньше «Элизиум». Нас позвал двоюродный брат, потому что мы любим рок. Ждем хороших впечатлений, - рассказали Гуля и Андрей.

зал был полонФото: Архив КП

«Элизиум» - это спорт

Музыканты исполнили любимые песни: «Все и ничего», «Не верю», «Ад наш», «Снегири и драконы». Несколько песен солист группы Александр «Пропеллер» Телехов спел под акустическую гитару.

артисты зажгли на сценеФото: Архив КП

в зале было жаркоФото: Архив КП

Фанаты устроили серкл-пит (бег по кругу) вокруг столба посредине зала, пели, давали «пятюни» на бегу людям из внешнего круга. Кстати, во время песни «Черное знамя» вокалист сам призвал поклонников к этому.

- Мы давно обратили внимание, что фанаты в Ижевске «фигарят» вокруг этого столба. Следующая песня идеально подходит, чтобы сделать круг больше, больше, больше! Каждый должен постараться пробежать хоть кружочек. «Элизиум» - это не только пьянка, «Элизиум» - это не только вечеринка, «Элизиум» - это спорт. Ну что, готовы? Давайте, делаем кружочек!

Каждую песню зрители встречали бурными аплодисментами и рокерской «козой».

- Ижевск, вы офигенные! Душновато сегодня, не правда ли? Несмотря на зиму, которая не хочет уходить, у нас тут жара благодаря вам и нам. У нас тут лето! Спасибо огромное, - заявил Александр.

группа исполнила "медляк"Фото: Архив КП

Столица Удмуртии стала предпоследним городом в туре.

- Обычно последний концерт в туре мы называем «зеленым», но в этот раз последний концерт будет «синим», - пошутили музыканты.

Группа просила зрителей как можно громче подпевать, чтобы помочь артистам. В какой-то момент «Пропеллер» покинул сцену, оставив петь других участников коллектива.

- Не покончить бы как Децл в Ижевске, - пошутил гитарист Александр Легасов.

музыканты тоже отлично поютФото: Архив КП

музыканты давали "пять!" зрителямФото: Архив КП

Музыканты ушли со сцены под крики «Пропеллер! Давай еще!». Ударник Максим Бурмаков кинул толпе барабанные палочки, а остальные музыканты - листочки со списком песен по заявкам.

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