2019-03-14T17:58:31+03:00
Звезды

Что скрывается за кулисами Театра кукол Удмуртии?

«Комсомолка» побывала в цехах театра
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: Дмитрий СолодянкинФото: Дмитрий Солодянкин
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2019 год объявлен Годом театра! В честь этого «Комсомолка» начинает новый проект «Закулисье»! Мы расскажем вам, что скрывается от глаз зрителя и покажем, как создается театр! И начнем мы с закулисья Государственного театра кукол Удмуртской Республики.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

СОТНИ КОСТЮМОВ И КУКЛЫ ИЗ ПОРОЛОНА

Экскурсия по коридорам театрального закулисья начинается с костюмерной - здесь хранятся костюмы для всех действующих спектаклей - сейчас их 42. Эта небольшая комната вмещает в себя более сотни костюмов: от шубы Деда Мороза до платья лисы Алисы. Здесь же хранятся парики и обувь.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Забота о нарядах актеров лежит на плечах Ларисы Шишкиной. Именно она следит за их состоянием, стирает, утюжит и готовит их к выходу на сцену. Кстати, не на каждом костюме есть бирка с фамилией актера - такие пришивают только на одинаковой униформе.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

В соседней комнате - еще интереснее. В реквизиторской «живут» куклы, которых, кажется, не сосчитать. Есть здесь и огромные ростовые куклы, и небольшие марионетки, и перчаточные куклы, и поролоновые маппеты, и даже куклы распечатанные на 3D-принтере.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

- Процесс создания кукол начинается с эскизов. Режиссер объясняет художнику, какой ему нужен характер. Например, волк же разным бывает - и смешным, и злым. Поэтому они это обговаривают, обдумывают систему кукол, пространство, в котором они будут жить. А затем художник по эскизу делает чертежи в натуральную величину и передает их бутафорам, - рассказала заведующая реквизиторской Ирина Погорелова.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

«МЫ ДАЖЕ КОЛГОТКИ ИСПОЛЬЗУЕМ»

В реквизиторскую куклы попадают прямиком из бутафорского цеха. Этот кабинет напоминает комнату Плюшкина - на полках разложены десятки коробок с разнообразными мелочами.

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

- В коробках у нас кусочки ткани, отходы сукна. Нам иногда такой маленький кусочек ткани нужен. На язычок собачке, например. Поэтому мы все это оставляем. Собираем все - от пробок до колготок, - смеется завцехом Елена Кудрявцева.

Бутафорский цех. Фото: Дмитрий Солодянкин

Бутафорский цех. Фото: Дмитрий Солодянкин

В бутафорском цехе работают 4 женщины. На их плечи ложится создание кукол и необходимого реквизита. Сейчас они активно мастерят кукол для нового спектакля.

- Надо знать, какой результат может получиться от той или иной фактуры. Когда мы смотрим на эскизы, сразу представляем, какой материал можно использовать, - говорит мастерица.

Совсем скоро эти заготовки станут Петрушкой ростом с человека. Фото: Дмитрий Солодянкин

Совсем скоро эти заготовки станут Петрушкой ростом с человека. Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Если куклу надо «оживить», она попадает на стол к конструктору. Благодаря ему кукла может открывать рот, глаза и выполнять другие фокусы и трюки

Если куклу надо «оживить», она попадает на стол к конструктору. Благодаря ему кукла может открывать рот, глаза и выполнять другие фокусы и трюки

«Тяжелая артиллерия» театра - столярный цех, но попасть в него не удалось по технике безопасности, потому что там на огромных станках выпиливаются декорации к спектаклям.

4 ДНЯ НА КОСТЮМ

В пошивочном цехе, как и в других помещениях театра, работа не заканчивается почти никогда. Так, «Комсомолка» застала швей за пошивом черных униформ для актеров, состоящих из куртки, брюк и колпака.

- Мы костюмы не создаем, мы их просто шьем - по эскизам художников. Даже на простую униформу уходит много времени: надо все скроить, примерить, подкорректировать - в среднем дня 4 на форму. Сейчас нам надо сшить 20 таких костюмов - прежние выцвели, - делится заведующая цехом Татьяна Пушкарева.

Пошивочный цех. Фото: Дмитрий Солодянкин

Пошивочный цех. Фото: Дмитрий Солодянкин

Как и полагается пошивочному цеху, в этом помещении хранятся десятки разноцветных катушек с нитками, рулоны тканей и лекала. Кроме них в цехе привлекает внимание тяжелая дверь с кучей магнитиков - их артисты привозят швеям из разных городов.

Иногда художники создают эскизы не на бумаге, а в виде пластилиновых фигурок. Фото: Дмитрий Солодянкин

Иногда художники создают эскизы не на бумаге, а в виде пластилиновых фигурок. Фото: Дмитрий Солодянкин

Сцену к спектаклю готовят 6 человек. Их задача - установить декорации и повесить «задник». Фото: Дмитрий Солодянкин

Сцену к спектаклю готовят 6 человек. Их задача - установить декорации и повесить «задник». Фото: Дмитрий Солодянкин

Помещение с высокими потолками - репетиционный зал. Фото: Дмитрий Солодянкин

Помещение с высокими потолками - репетиционный зал. Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Огромное помещение с двумя ярусами - склад декораций. Но даже этих квадратных метров не хватает, чтобы уместить их все. Фото: Дмитрий Солодянкин

Огромное помещение с двумя ярусами - склад декораций. Но даже этих квадратных метров не хватает, чтобы уместить их все. Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Фото: Дмитрий Солодянкин

Рабочий стол художника. Фото: Дмитрий Солодянкин

Рабочий стол художника. Фото: Дмитрий Солодянкин

Театр кукол Удмуртии. Фото: Дмитрий Солодянкин

Театр кукол Удмуртии. Фото: Дмитрий Солодянкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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